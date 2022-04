Sønderjyske og OB delte i Haderslev søndag eftermiddag.

Emil Berggren er ved at gøre sig selv til OBs onde ånd med endnu to scoringer mod fynboerne. Den første efter godt forarbejde af Rilwan Hassan. OBs udligning faldt efter hjørne, forlænget af Jeppe Tverskov til Max Fenger, der kunne prikke bolden over stregen.

Kort inde i anden halvleg var Berggreen så på spil igen med sit mål til 2-1. Jørgen Skjelvik udlignede til 2-2 ti minutter før tid.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Så var han der igen. Nøj, hvor gør han bare ondt på OB, det slet ikke kan styre den stærke angriber. Berggreen har kun spillet en times fodbold, siden han scorede to mål mod OB i klubbernes seneste møde. Men søndag var han der bare igen, først med panden og så med højreskøjten. Han må slikke sig om munden ved tanken om, at Sønderjyske og OB skal møde hinanden tre gange mere i foråret!

Publikum vidste ikke, om de skulle juble eller grine, da Peter Christiansen med en elegant pirouette og hælaflevering til sig selv sendte Kasper Larsen over på det gamle atletikstadion ved siden af Sydbank Park, hvor Haderslev – som de hed dengang – lavede dansk fodboldhistories vildeste comeback mod netop OB. Kasper Larsen så heller ikke for godt ud ved Berggreens første mål. Mens angriberen steg til vejrs og stangede bolden i nettet, stod Larsen solidt plantet med fusserne i den sønderjyske muld. Mon nyindkøbet Mihajlo Ivancevic skal have chancen igen i OBs næste kamp?

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Sønderjyske (3-4-3)

Lawrence Thomas 3

Duplexe Tchamba 4

Stefan Gartenmann 4

Bubacarr Sanneh 3

Emil Holm 4

Nicolaj Thomsen 3 (UD: 88)

Rasmus Vinderslev 4

Marc Dal Hende 4

Peter Christiansen 4 (UD: 88)

Emil Berggreen 6 (UD: 78)

Rilwan Hassan 4 (UD: 65)

---

Mads Albæk 3 (IND: 65)

Emil Frederiksen UB (IND: 78)

José Gallegos UB (IND: 88)

Isak Jensen UB (IND: 88)

OB (4-2-3-1)

Hans Christian Bernat 3

Nicholas Mickelson 3

Kasper Larsen 2

Jeppe Tverskov 4

Joel King 4 (UD: 75)

Jens Jakob Thomasen 3

Aron Thrándarson 3

Jakob Breum 3 (UD: 65)

Mads Frøkjær-Jensen 3 (UD: 65)

Issam Jebali 3

Max Fenger 4

---

Emmanuel Sabbi 3 (IND: 65)

Sander Svendsen 3 (IND: 65)

Jørgen Skjelvik 4 (IND: 75)

Det jammerlige aprilvejr med stiv kuling og sludbyger var næsten mere indbydende end OBs spil på grønsværen, der manglede både skarphed og tempo, og kun i ultrakorte perioder blev farligt foran Sønderjyskes mål. Når Issam Jebali skal lægge an til skud, går det så langsomt, at forsvarsspillerne kan nå at hente kaffe og stadig komme tilbage og blokere tuneserens skud, mens Mads Frøkjærs småspil enten bliver for meget hæl og tå eller for uortodokst til at medspillerne kan forstå, hvad han vil. I slutminutterne smed også indskifter Sander Svendsen en kontrachance væk.

Stolpen var med – eller imod – både hjemme- og udehold. Først var det Rilwan Hassan der kom helt fri ved forreste stolpe, som han hamrede bolden på, inden den via Hans Christian Bernat røg ud til hjørnespark. Kort efter var det så Mads Frøkjær, der fik bolden lagt til rette, inden han trykke af på stolpen, mens Lawrence Thomas måtte ud i fuld længde.

OB skal takke Skjelvik for det venstrebenshug ved fjerneste stolpe, som han fandt frem søndag eftermiddag. Nordmanden har tidligere flere gange sendt bolden på tribunen, når han har forsøgt sig med førstegangsskud udefra, men denne gang ramte han netmaskerne kort efter sin indskiftning. Han sikrede ét point, men OB havde brug for tre, hvis de for alvor skulle lægge afstand til nedrykningsstregen og Vejle, der mandag spiller mod Viborg.