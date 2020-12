FC København cruisede sig til en 2-0-sejr over AC Horsens i Parken.

På trods af coronakoas i hovedstadsklubben formåede FCK alligevel at kontrollere en kold og til tider kedelig affære, hvor først Carlos Zeca headede københavnerne foran på et hjørnespark, inden Rasmus Falk smækkede bolden i kassen til 2-0 i første halvleg.

Det ville dog være synd at sige, at anden halvleg i stedet bød på ren samba-bold. For det var ikke tilfældet. Her lignede det for det meste, at Jess Thorup havde bedt sine spillere om at trykke på automatpilot-knappen for at køre en sikker sejr i hus.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt 'Tre ting, vi lærte'.

Falken er flyvende for tiden! Ligesom i sidste weekend viste FCK-stjernen, at han har fundet målnæsen frem. Efter 27 minutter bragede den tekniske fynbo bolden i kassen uden chance for Matej Delac i Horsens-målet. Rasmus Falk gjorde egentlig, hvad der passede ham inde på midtbanen, hvor hans direkte modstandere flere gange måtte kigge langt efter ham, når han snød dem med den ene finurlige vending efter den anden. FCK's bedste mand i en lang periode efterhånden.

Karakter: 8

​

Bortset fra den tidlige indskiftning var det godt nok svært at få øje på Horsens-spilleren inde på banen. En anonym indsats af angriberen, der blev lukket ned af et velspillende FCK-forsvar. Formåede ikke at holde fast i bolden og bruge sin ellers enorme fysik, når chancen endelig var der.

Karakter: 3

FC København 4-3-3

Karl-Johan Johnsson 6

Peter Ankersen 6

Mathias 'Zanka' Jørgensen 6

Nicolai Boilesen 6

Bryan Oviedo 5

Jens Stage 6

Carlos Zeca 7

Rasmus Falk (ud: 75.) 8

Mohamed Daramy 5

Pep Biel 6

Rasmus Højlund (ud: 68.) 4

Snit: 5,9

---

Nicolaj Thomsen (ind: 68.) 5

Robert Mudrazija (ind: 75.) UB

AC Horsens 4-4-2

Matej Delac 6

Malte Kiilerich 4

Kjartan Finnbogason (ud: 77.) 4

Bjarke Jacobsen (ud: 67.) 4

Louka Prip 6

Hallur Hansson 4

Peter Nymann 5

Rune Frantsen (ud: 77.) 5

Casper Tengstedt (ud: 67.) 4

Alexander Ludwig 5

Jannik Pohl (ud: 8.) UB

Snit: 4,7

---

Nicolai Brock-Madsen (ind: 8.) 3

Jonas Gemmer (ind: 67.) 4

Jacob Buur (ind: 67.) 5

Magnus Risgaard Jensen (ind: 77.) UB

Muamer Brajanac (ind: 77.) UB

Så er den diskussion vist lukket

For anden weekend i træk stillede Jess Thorup op med fire mand i bagkæden, og det ser bare meget mere sikkert ud, end når han tidligere har forsøgt sig med sin tremands-bagkæde. Søndag var der i hvert fald ikke de samme katastrofale udsving i forsvaret, som klubben ellers har været garant for den seneste måned. Diskussionen om, hvorvidt FCK-træneren skal have tre eller fire mand i bagkæden, bør vist være lukket nu. Hold dig til fire, Jess.

Coronakaos i FCK

Jess Thorup må tage sig til hovedet i ren frustration over, at hans mandskab er hårdt ramt af corona. I alt var hele seks spillere sendt i karantæne og isolation op til søndagens kamp, fordi de er testet positive. Blandt de ramte er angriberne Viktor Fischer, Jonas Wind og Mikkel Kaufmann, og det må have givet FCK-træneren hovedbrud, da han skulle sammensætte angrebet mod Horsens. Kamil Wilczeks sygemelding inden kampen skabte da heller ikke nemmere betingelser for Jess Thorup.

Smagte deres egen medicin

Det blev to fatale minutter for AC Horsens, da Carlos Zeca og Rasmus Falk sendte bolden i kassen i henholdsvis det 25. og 27. minut. Jyderne var ellers fint med, indtil de smagte deres egen medicin: dødbolde. Hvem havde troet, at FCK-kaptajnen skulle komme først på et hjørnespark imod netop Horsens? Først kom Zeca dog, som var han en stærk græsk tzatziki serveret med kærlighed ved siden af en kraftig ouzo.