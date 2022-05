FC København er dansk mester 2022.

Ikke på papiret og i terorien, men i praksis, og derfor gik de medrejsende FCK-fans fuldstændig amok ved 1-0, 2-0 og ved slutfløjtet!

Guldet blev - så godt som - en realitet, da Jess Thorups mandskab vandt med 2-0 ude over Randers og sikrede sig et forspring på seks point inden FC Midtjyllands to sidste kampe.

Med en meget stor forskel i målscore er guldkampen så godt som afgjort.

Udeholdets første mål blev scoret efter en times spil af Hákon Haraldsson, som smadrede bolden i kassen, og så var der guldfest på den ene endetribune, som var fyldt op af FCK-fans.

Randers fik muligheden for at udligne på straffespark, men Kamil Grabara viste klassen og tog Stephen Odeys spark, og til slut lukkede Khouma Babacar forestillingen og al tvivl om mesterskabet.

Dermed er der kun tilbage at lykønske FCK med guldet.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Det var ikke kun genialiteten ved målet, der gør det. Det kunne det nu godt. For den aflevering var bare en klasse over det meste i denne kamp, selv om afslutningen fra Hákon Haraldsson selvfølgelig også var af højeste klasse. Men det var over alle 90 minutter, at Rasmus Falk spillede næsten pletfrit.

Karakter: 5

Denne unge fyr skal være glad for, at han ikke blev pillet ud i første halvleg og havde fået ødelagt al sin selvtillid. Selv om han spillede i den for ham forkerte side, må han betragtes på lige fod med alle andre, og det var alt for meget, der gik galt for ham. Selv de mest simple ting.

Karakter: 2

Randers 4-4-1-1

Patrik Carlgren 5

Björn Kopplin (ud: 83.) 3

Simon Piesinger 3

Hugo Andersson (ud: 46.) 3

Oliver Bundgaard 3

Jakob Ankersen (ud: 77.) 5

Frederik Lauenborg (ud: 68.) 3

Lasse Berg Johnsen 4

Tosin Kehinde 3

Vito Hammershøj-Mistrati 3

Stephen Odey (ud: 77.) 3

---

Jesper Lauridsen (ind: 46.) 2

Filip Bundgaard (ind: 68.) 3

Nicolai Brock-Madsen (ind: 77.) UB

Tobias Klysner (ind: 77.) UB

Simon Tibbling (ind: 83.) UB

FC København 4-2-3-1

Kamil Grabara 5

Peter Ankersen 4

Denis Vavro (ud: 90.) 3

Davit Khocholava 3

Elias Jelert 2

Lukas Lerager 4

Rasmus Falk 5

Isak Johannesson (ud: 68.) 3

Pep Biel (ud: 81.) 4

Viktor Claesson 3

Hakon Haraldsson (ud: 81.) 4

---

Paul Mukairu (ind: 68.) 3

Khouma Babacar (ind: 81.) UB

William Bøving (ind: 81.) UB

Valdemar Lund (ind: 90.) UB

Det er selvfølgelig Kamil Grabara, der har været forårets profil for de kommende danske mestre og måske blandt alle hold. Hans præstationer siger i virkeligheden rigtig meget om dette års fordeling af guldet, for det har da ikke været meget sprudlende spil, fansene har fået. Sportdirektør Peter Christiansens bedste signing i denne sæson.

Hvis du ikke har set Hákon Haraldssons afslutning, så skal du glæde dig til at se highligts. Et touch på bolden, og så hamrer han den ind i krogen. Det skud i mål viste, hvorfor dyre indkøb som Khouma Babacar og Mamadou Karamako var henvist til bænken. Jess Thorup har hele tiden haft denne gulddreng, der gør dem til dansk mester, han sad bare bagerst i bussen.

Det er slut, det er alle klar over. FC Midtjylland skal vinde historisk stort over Silkeborg og Randers, mens FC København skal tabe stort til AaB, for at guldet ikke ender i hovedstaden. Det kommer ikke til at ske, at løverne smider 12 måls forskel. Nu kan FCK lade festen begynde, mens Randers stadig har europæisk deltagelse at kæmpe for, hvis resultaterne flasker sig.