Superligaen er tilbage efter 74 dages pause, og det var et grumt gensyn for Viborg.

Hjemmeholdets Anosike Ementa scorede, men det samme gjorde Don Deedson og Bashkim Kadrii i OBs i 2-1-sejr. Det var dog en helt fjerde, der stjal showet.

Den farligste Hajj i det fynske farvand hedder nemlig stadig Rami til fornavn.

Også selvom det offensive rovdyr var blevet hevet længere tilbage på banen for at gøre plads til fronttrioen med erfarne Bashkim Kadrii, farlige Don Deedson og det unge stjerneskud Luca Kjerrumgaard, der har imponeret stort i testkampene.

OB-træner Søren Kroghs eksperiment lykkedes til fulde - især i første halvleg.

Den 22-årige Al-Hajj lavede trods sin nye position stadig lækkert, bl.a. med to assists og en flyvende hælberøring.

Giv ham en tryllehat, for det var ren magi ved flere lejligheder!

Verdammt, Nico Mantl!

Først rykkede han ud med AaB, og nu startede tyskeren med ein fehler af de helt fæle. Se den i klippet øverst.

Afslutningen på det flotte OB-angreb var ikke prangende, men der var åbenbart mere kagecreme på handskerne end i en fastelavnsbolle til 75 kr.

Viborg savner allerede dygtige Lukas Lund på kassen, så det kan blive et langt forår.

Viborg skal finde en måde at få scoret nogle flere mål - og det er i en fart.

Kun de to oprykkede nedrykningskandidater Vejle og Hvidovre har lavet færre kasser end de grønblusede, og det er rystende, at man kan komme så fladt og ideforladt ud efter over to måneders pause.

Jacob Poulsens tropper virkede underligt uoplagte, og tre mand blev skiftet ud efter en time. Det kunne ingen fortænke den tidligere landsholdsspiller i.

Deres spil blev ALT for centreret om kæmpen Ementa, og det var for nemt at læse.

Indskifterne stod i kø for Viborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Indskifterne stod i kø for Viborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Der gik kun 35 sekunder, og så måtte kampen afbrydes af dommer Jens Maae, der ikke kunne se for sig for bare røg.

Nu havde alle jo i forvejen ventet i over to måneder - så det lille break blev også klaret.

Pyroteknikken havde i den grad fundet vej til Viborg, og det gav et komisk ophold på hele fem minutter.

Det koster nok også 2024s første bøde fra Disciplinærinstansen...

Viborg-fansene i røg og damp. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Viborg-fansene i røg og damp. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Viborg har kun et hold fra top 6 i grundspillets sidste fire kampe, mens OB har tre, så sejren kom virkelig kærkomment for fynboerne.

De skuffede midtjyder SKAL tilbage på sporet mod bundproppen Hvidovre, som tager imod dem i næste runde - ellers bliver de det første hold, hvor krisesnakken indfinder sig.

OB kan omvendt starte med at kigge opad i stedet for nedad i bund 6-striden. De får besøg af Brøndby næste søndag.