FC Nordsjælland og FC København spillede søndag aften 1-1 Farum. Det betytder, at københavnerne er hele 11 point efter FC Midtjylland på førstepladsen i Superligaen.

Og der kunne være blevet scoret mange flere mål, men stolperne stod i vejen i begge ender.

FC København kom foran i midten af første halvleg ved Jens Stage, inden Kamal-Deen Sulemana udlignede for hjemmeholdet i anden halvleg.

Resultatet betyder, at FC Nordsjælland er nummer fire i mesterskabsslutspillet.

FC Nordsjælland kommer til at savne Mikkel Damsgaard, når han tager til Sampdoria i Italien.

Igen søndag var han fremragende for sit hold. Mere eller mindre alt spil gik gennem Damsgaard søndag aften - og det blev tit farligt, efter han havde været på bolden.

Han krydrede indsatsen ved at assistere 1-1-scoringen fra Kamal-Deen Sulemana.

Karakter: 8.

Den tidligere Manchester United-spiller leverer normalt på et stabilt niveau, men søndagens indsats i Farum var alt andet end god.

Guillermo Varela blev spillet bagom flere gange, og det blev fatalt i andet halvleg, da Kamal-Deen Sulemana udlignede til 1-1.

FCK-spilleren var ligeledes negativt involveret kort før slutfløjtet, da han var lige ved at begå et straffespark. Og han var så presset defensivt, at han ikke var ligeså meget med offensivt, som han plejer.

Karakter: 3.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC Nordsjælland 4-3-3

Nicolai Larsen 5

Mads Døhr Thychosen (ud: 80.) 4

Abdul Mumin 6

Kian Hansen 5

Ivan Mesik 4

Mohammed Kudus (ud: 80.) 7

Magnus Kofod Andersen 5

Mohammed Diomande (ud: 80.) 4

Isaac Atanga (ud: 56.) 6

Mikkel Rygaard 5

Mikkel Damsgaard 8

---

Kamal-Deen Sulemana (ind: 57) 7

Jacob Steen Christensen (ind: 80.) UB

Abu Francis (ind: 80.) UB

Oliver Marc Rose-Villadsen (ind: 80.) UB

FC København 4-4-2

Kalle Johnsson 7

Guillermo Varela 3

Victor Nelsson 4

Andreas Bjelland 6

Pierre Bengtsson (ud: 83.) 5

Pep Biel (ud: 61.) 7

Rasmus Falk 6

Carlos Zeca 5

Jens Stage 7

Mikkel Kaufmann (ud: 61.) 5

Mohamed Daramy 5

---

Michael Santos (ind: 61.) 5

Bryan Oviedo (ind: 61.) 4

Karlo Bartolec (ind: 83) UB

Jens Stage er farlig foran målet

Da FC København hentede Jens Stage i AGF, var det ikke, fordi han scorede masser af mål.

Men målene er Jens Stage begyndt at score i FC København, hvor han nu har scoret i de seneste to kampe. Derudover får Ståle Solbakken stadig den solide arbejdsindsats, som midtbanespilleren måske mere blev hentet ind for at bidrage med.

Søndag aften scorede Jens Stage efter 22 minutter, da han stangede et Pep Biel-hjørnespark i kassen uden chance for Nicolai Larsen i FC Nordsjælland-målet.

500 tilskuere er meget bedre end ingenting

Det går den rigtige vej med coronavirussen i Danmark, og det betyder, at folk så småt må begynde at komme på stadion til Superliga-fodbold igen.

Og selvom 500 tilskuere ikke er mange, så giver det alligevel kampen meget. Søndag var FC Nordsjællands fans med til at lægge pres på dommere, linjevogtere samt spillere med stemning, råb og meninger.

Det er præcis sådan, at fodbold skal være.

En kandidat til sæsonens afbrænder skete i første halvleg

Det er altid svært at vurdere, hvad der er sæsonens største afbrænder. Men den chance som Mads Døhr Thychosen brændte i slutningen af første halvleg må være et seriøst bud.

Backen fulgte op på en FC Nordsjælland-chance, og fra under en meter formåede han at misbruge muligheden.

Godt nok skulle han flugte bolden i kassen, men det er ingen undskyldning, når man er så tæt under mål.