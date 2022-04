Efter en time, hvor der havde stået AaB på alt i søndagens kamp mod FCK, åd guldfavoritterne sig ind i kampen i Aalborg og sejrede 1-0.

I første halvleg fungerede intet for københavnerne, mens AaB omvendt buldrede frem mod FCK-målet. Noget, som gav en hel del hjørnespark og indkast. Nordjyderne kendte dog ikke deres besøgstid, og i stedet scorede FCK-nyerhvervelsen Viktor Claesson.

Trods drama i slutfasen mellem de to keepere, sikrede FCK sig en rigtig topholdssejr og trak yderligere fra FCM, der spiller mandag mod Silkeborg, og Brøndby, der tabte til Randers på hjemmebane.

Herunder kan du se B.T.s dom over AaB og FCK:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

AaB

Typisk! Efter en første halvleg, hvor der stod AaB på alt, og Rinne havde frosset fingrene halvt af, havde han heldigvis varme fødder. Diskede således op med en vigtig fodparade i første halvlegs slutfase, der holdt FCK fra en rigtig topholdsføring. Den fik de så alligevel – da Rinne droppede.

Mod Brøndby var det en livsvigtig ishockeyredning i første halvleg. Søndag aften havde han benet i, hvad der svarer til Pep Biels hovedhøjde for at redde en farlig FCK-fremlægning efter godt en halv time. Udover smidighed viste nordmanden også sikkerhed i både indgreb og boldomgang.

Efter midnatsflirten i transfervinduets sidste timer med dagens modstander, ville Thelander ikke efterlade tvivl om, hvorvidt tilhørsforholdet var rødt-og-hvidt i dag. Spiste Babacar i første halvleg og udstrålede stor selvtillid med sin fremskudte brystkasse, der er så bred, du kan dække bord til samme antal som ved sidste nadver.

Har du fundet de bukser, som Roony afklædte dig efter 39 minutter? Huha Hagelskjær … Stopperen havde ellers, sammen med resten af AaB-defensiven, fået netop Roony, der gjorde så ondt på AaB sidst, til at ligne det, han er (udover et stortalent), nemlig en ungdomsspiller.

Demonstrerede en fornuftig omgang krabbefodbold efter 12 minutter på en farlig omstilling. Da han var færdig på alle fire, var det en klassisk Pallesen-præstation. Efter Frederik Børstings skifte er han blevet AaBs superpøler, men han havde en fin overhånd på Diks.

Igen i en holdende rolle søndag, akkurat som mod Brøndby. Hans sikre boldomgang i små områder klæder AaBs spil. Kan virke med samme pondus som en bankmand, men behandler bolden med samme sikkerhed som en bankuddannet behandler sin børneopsparing.

(UD: 83.) Skulle overtage for ‘Monstret Magnus’, som Lars Friis kaldte midtbaneankeret Magnus Christensen sidst mod Brøndby, fordi han gang på gang sørgede for at fastholde AaBs tryk. Søndag hed monstret Malthe. Fremragende præstation af unge Højholt.

(UD: 76.) Har nok haft mareridt om en 16-årig knægt fra Malmø siden efterårets sidste kamp … men 2021 er længe siden, og Jakob Ahlman leverede en fin kamp, hvor tandemet med sin kammerat helt fra ungdomsårene, Kasper Kusk, var smooth.

Hvis der skal laves et Guinness-rekordforsøg, kunne man prøve at se, hvor mange mand man kunne smide i en telefonboks – og om Prip alligevel kunne drible dem. Besnærende dribletur i FCK-feltet efter 30 minutter. Ellers kneb det for den normalt så skydegale Prip at blive helt farlig – selvom han nok gerne ville have ramt den lige i rø*** efter 55 minutter.

(UD: 76.) Genopstandne Kusk fandt en Limfjordstunnel gennem benene på Vavro i første halveg. Selvtillid gør meget, og den krukke Kusk, som Friis har fundet med offensivspillerens selvtillid, kan blive mange penge værd – måske ikke i forhold til salg af 30-årige Kusk, men i form af Europa og medaljer.

(UD: 70.) Har Kusk og Prip været på sprogskole i serbisk? I hvert fald virker samarbejdet blandt AaBs fronttrio ganske meget mere i sync end tidligere. Manglede selv at blive helt farlig, men var meget aktiv i både opspil og især presset, hvor FCK havde store, store udfordringer med at sætte spillet.

(IND: 70.) UB

(IND: 76.) UB

Oliver Ross

(IND: 76.) UB

(IND: 83.) UB

Selvom palmesøndag først er om en uge, kunne aaalborgenserne godt have lagt palmer ud for Friis i Vestbyen inden kampen søndag.Og havde han slået FCK, havde han også kunnet gå på Limfjorden. Træerne voksede dog ikke ind i himlen for Friis.

FCK

Den polske keeper var tilbage foran de fans, han var i så stor ballade med, at han skød en bold efter en ung aalborgenser. Derfor var der buhen efter FCK-keeperen, hver gang han var i nærheden af bolden. Men det påvirkede slet ikke Grabara, der godt kan lide, når der er lidt gang i gaden. Kastede i slutfasen en øl tilbage mod AaB-fansene og gestikulerede hånligt.

Han prøvede at skabe chancer i sin side, men det blev ofte bolde, der blev slået i blinde. En enkelt gang prøvede han også at sparke på mål med det svage ben, men resultatet blev lidt som hele hans præstation. …sådan lidt meh.

Grundet en sygdomsramt Nicolai Boilesen fik han sin første startplads i 2022, og det var tydeligt at se, at han mangler timing, som kun kommer med kampe. Det var bedst eksemplificeret, da han kom alt for sent på Louka Prip og fik et klokkeklart gult kort.

Han er blevet rost for at skabe en masse ro med sin tilbagevenden til FC København. Denne aften gjorde han det stik modsatte, da han indledte opgøret med en alt for kort tilbagelægning, og den start på kampen gjorde ham mere usikker, så han lavede flere fejl, end han plejer.

Kristoffer Pallesen, Milan Makaric, Louka Prip. Sådan kunne man blive ved med AaB-spillere, der tørrede den uvante venstre back. Nogle gange i så udtalt grad, at man sad og tænkte, om Kevin Diks overhovedet var mentalt til stede til kampen. Han brugte ressourcer på at skælde William Bøving ud over manglende opdækning. Det overskud burde han have brugt på sig selv. Men fint indlæg ved målet, det må man give Diks.

Skulle han have haft straffespark, da han blev skubbet i ryggen? Måske. Han fik det ikke. Til gengæld erfarede han, at det var tilladt at gå ind på kroppen af hinanden i denne kamp, og det skabte FC Københavns mål. Der blev løbet og kæmpet hele vejen igennem af firmaets mand.

Han fik af samme medicin, som han selv plejer at dele ud af. I dag var det nemlig Rasmus Falk, der blev sat med finurlige træk fra AaB-spillerne, som efterlod den store Superliga-stjerne i afmagt. Men så. …kort inde i anden halvleg kom den geniale aflevering, der splittede AaB helt ad – rul ned til Roony Bardghji for at læse, hvor skidt det blev forvaltet.

Det var her på denne bane, at han for få måneder siden tog Superligaen med storm. I dag blev den 16-årige sensation selv blæst omkuld og lignede en ungdomspiller. Fysisk tog Højholt og Hagelskjær ham helt ud af kampen, og han fik kun lavet en enkelt god aktion på sidstnævnte. Og så til afbrænderne. To gange, helt alene med Rinne. Den ene, ja, den på Falks aflevering, brændte han på helt uforståelig vis – væk fra målrammen. I dag faldt prisen på 100 millioner-drengen.

I dag var det i defensiven, at han ydede en kæmpe indsats med et løbepensum, som Wilson Kipketer ville bifalde. Den spanske magiker viste nu også prøver på sin boldkunnen i begyndelsen af anden halvleg, og det kan godt være, at han ikke kom på måltavlen eller lavede en assist, men han var god.

Der var ikke meget, faktisk næsten ikke noget, i samspillet med Diks, der fungerede. FCK havde store problemer i den side og kom slet ikke frem til noget som helst med William Bøving på banen. Det her var ellers chancen for den unge kantspiller for at vise, at der ikke har været behov for at gå transferamok på hans position, men han missede den.

Blev en vigtig opspilstation, men der var intet farligt over Khouma Babacar i dag. Snarere tværtimod gjorde han også modspillerne farlige ved at spille den lige i fødderne på Kusk på et indkast. Nej, det er stadig uforløst med den angriber, man har så meget tiltro til.

Skiftet ind efter 60 minutter i stedet for William Bøving. Sikke en debut. Ligesom resten af de ting, han lavede, så det ikke elegant ud, da han scorede, men det var på baggrund af ren vilje, og han kan vise sig at blive guld værd.

Skiftet ind efter 66 minutter i stedet for Khouma Babacar. Han kom ind og fik lavet lidt ballade, men heller ikke mere end det.

Skiftet ind efter 66 minutter i stedet for Roony Bardghji. Han kan også glæde sig over, at FC København fik vendt det hele til sejr med ham på banen. Det giver selvtillid.

Skiftet ind efter 86 minutter i stedet for Pep Biel. Karakter: UB.

Det var tydeligt for alle, at der var meget lidt, der fungerede for FC København i første halvleg, og han burde have reageret i pausen ved som det mindste at tage de to uerfarne kantspillere ud, men det gjorde Thorup ikke, og nu kan han glæde sig over, at han ikke knækkede de unge spilleres selvtillid. Men der er nok at arbejde på på træningsbanen.