Det sejler for alvor i FCK.

Mandag blev det til et grimt 1-2-nederlag til Randers på hjemmebane i Parken.

Kort før pausen bragede Mathias Greve bolden på overliggeren. Og foran flere passive FCK-spillere fik Marvin Egho bolden i kassen på riposten.

Mikkel Kaufmann fik udlignet for FCK kort inde i anden halvleg, men Randers' Alhaji Kamara slog de tre point i retningen mod Jylland.



FCK-træner Jess Thorup har dermed fået en mareridtsstart i sit nye job med to nederlag i to kampe i Superligaen.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:







Redningsmand! Svenskeren hev et par forrygende redninger op af ærmet, da det brændte allermest på for Randers. Jo, de offensive velspillende kræfter fra kronjyderne gjorde måske forskellen på måltavlen, men Carlgren leverede i den anden ende.



Karakter: 8





Rystende. På glatis. Sjældent set ringere af anføreren. Det sejlede i tremandsforsvaret. 'Zanka' kunne ikke finde hoved eller hale i det hele, og han var dybt involveret i begge Randers-scoringer.



Karakter: 2

FCK 3-5-2



Karl-Johan Johnsson 5

Victor Nelsson 4

Mathias 'Zanka' Jørgensen 2

Nicolai Boilesen 5

Peter Ankersen 4

Marko Stamenic 4 (ud: 70.)

Rasmus Falk 5

Pierre Bengtsson 5 (ud: 58)

Jonas Wind 5

Kamil Wilczek 3

Mikkel Kaufmann (ud: 85.) 4

---

Mohamed Daramy (ind: 57.) 5

Pep Biel (ind: 70.) 5

Robert Mudrazija (ind: 85.) UB

Randers 4-4-2



Patrik Carlgren 8

Mikkel Kallesøe 6

Simon Piesinger 6

Erik Marxen 6

Björn Kopplin 7

Mathias Greve (ud: 76.) 6

André Rømer 6

Frederik Lauenborg (ud: 70.) 6

Tosin Kehinde (ud: 76.) 7

Marvin Egho (ud: 76.) 7

Alhaji Kamara (ud: 85.) 8

---

Vito Hammershøy-Mistrati (ind: 70.) 6

Tobias Klysner (ind: 76.) UB

Jesper Lauritsen (ind: 76.) UB

Bassala Sambou (ind: 76.) UB

Mathias Nielsen (ind: 85.) UB

Er det virkelig tid til eksperimenter?

Jess Thorup vil sætte sit eget præg på FCK-holdet. Det er forståeligt. Men når man går i så diametral modsat retning end den spillestil, som har givet FCK succes i mange, mange år, er det måske bedre at stille og roligt implementere ændringerne over tid på et hold, der ikke har haft mange succesoplevelser den seneste tid. Han må være bekymret, når han ser, hvor store fejl der er sket efter overgangen til 3-4-3 og et tremandsforsvar, der mildt sagt sejler. Som Ståle Solbakken sagde i sit store interview med TV3 Sport: Ændringerne er en revolution. Og i alle revolutioner er der ofre. Thorup skal passe på. Det kostede allerede dyrt i 0-4-nederlaget til FCM. Og det gjorde det også mod Randers.

Ståle vil spøge i lang tid

Ståle Solbakkens interview lå som en stor skygge over Parken før, under og efter kampen mod Randers. Optakten handlede om Solbakken. Ja, selv under kampen råbte nogle af de få fans efter Solbakken. Især efter Randers' føringsmål i første halvleg. FCK's ledelse har ikke gjort Jess Thorup nogen særlig stor tjeneste i form af arbejdsro. Kommunikativt er man udfordret. I høj grad. For hver evigt eneste mål imod vil fortællingen hurtigt dreje hen mod den tavse ledelse, der endnu ikke for alvor har givet svar på tiltale efter nordmandens interview. Det vil næppe fortage. Heller ikke efter denne kamp...

Frem med det Kamara!

Alhaji Kamara lever en stille Superliga-eksistens i Randers, men for pokker, hvor er han herlig at se spille, når det kører for ham. Kamara tjekkede ind i Parken efter et vanvitigt comeback mod Nigeria, hvor han scorede to mål i Sierra Leones comeback fra 0-4 til 4-4. Mod FCK var han ikke til at styre. Han boltrede sig mod et sagesløst FCK-forsvar, der gav ham gode vilkår, han kvitterede for.