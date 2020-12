Det blev tre i rap for Jess Thorup for FC København.

Efter en svær start i København begynder det at se pænt ud under den nye træner, og 1-0-sejren i Farum var fortjent, men også med et godt FC Nordsjælland-hold, der ville spille.

Det gjorde de godt længe, men i sidste ende dukkede en ellers ufarlig Pep Biel op og scorede et sublimt mål. Det blev sejrsmålet for FC København, der nu er fire point efter FC Midtjylland i toppen. Midtjyderne spiller mandag mod OB.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:

Han vinder 'Vild med dans' i 2025, hvis han træder direkte ud af fodboldstøvlerne og ned i et par dansesko foran Silas Holst. De hofter kan sende en latino i drømmeland og være et nordsjællandsk mareridt.

Falk underskrev en kontraktforlængelse denne weekend, og han er bare stadig en Superliga-profil af de helt store. Han skulle have scoret en gang eller to, men sikke en kreatør!

Karakter: 8

Ja, han arbejder. Og han har et fighterhjerte på størrelse med ARoS. Men et par gange tæmmede han den direkte ud over sidelinjen, og det er svært helt at se, hvordan han passer ind i Thorups mere kreative spillestil.

Han ser ikke ud til helt at have fundet sine ben i den nye stil, og i Farum var han i hvert fald et godt stykke fra at spille op til sit bedste. Han har ellers i de to seneste kampe været god til at komme i feltet og blive farlig, men denne gang var hverken farlig eller iøjnefaldende.

Karakter: 4

FC Nordsjælland 3-4-3

Peter Vindahl 8

Kian Hansen 5

Ivan Mesik (ud: 85.) 6

Ulrik Yttergård Jenssen 6

Mads Døhr Thychosen 7

Jacob Steen Christensen (ud: 90.) 5

Magnus Kofod Andersen 5

Daniel Svensson (ud: 78.) 6

Kamaldeen Sulemana 7

Mikkel Rygaard 7

Abu Francis (ud: 78.) 5

Snit: 6,1

---

Lucas Lykkegaard (ind: 78.) UB

Oliver Antman (ind: 78.) UB

Isaac Atanga (ind: 85.) UB

Ibrahim Sadiq (ind: 90.) UB

FC København 4-4-2

Kalle Johnsson 7

Peter Ankersen 6

Mathias 'Zanka' Jørgensen 5

Nicolai Boilesen 7

Bryan Oviedo 8

Carlos Zeca 7

Jens Stage (ud: 78.) 4

Rasmus Falk 8

Pep Biel 5

Mohamed Daramy (ud: 26.) 7

Kamil Wilczek 4

Snit: 6,2

---

Rasmus Højlund (ind: 26. og ud: 90.) 4

Nicolaj Thomsen (ind: 78.) UB

Robert Mudrazija (ind: 90.) UB

Nelsson taber på succesen

I sidste sæson var han FC Københavns mest stabile spiller og sikreste mand på holdet næsten. Sådan startede det også for Victor Nelsson, men efter utallige kampe i træk røg han også i coronafælden. Det kostede nogle kampe udenfor, og i disse har FCK-holdet sat sig.

Boilesen og 'Zanka' har indtaget midterforsvaret, og FCK spiller bedre. Derfor må Nelsson nu vente på sin chance, til Thorup har brug for noget nyt. Det kan gå stærkt, men lige nu er han den helt store taber.

FCN mangler killer instinct

Det var en levende kamp med to gode hold, der ville spille offensiv fodbold. Der var da også chancer nok til begge hold, og Mikkel Rygaard, Kamaldeen og Abu Francis er fremragende spillere. Men topscorertyper er de altså bare ikke.

Sådan en har nordsjællænderne det ellers med at føde en gang om året, og i år ligger den til fremragende Kamaldeen. Han fik bolden i nettet en enkelt gang, men var offside. Og Rygaard var slet ikke farlig. FCN skal finde en kontinuerlig målscorer, for spillet er godt, og chancerne store.

Det sprudler lidt i FCK

Efter tre gode kampe må jeg erkende, at FC Københavns spil er blevet mere fritflydende og med flere kreative tanker. Jess Thorup har fået sat sit præg på holdet, og det har givet en stil, hvor det handler om at skabe chancer ved hjælp af få og hurtige berøringer. Det er interessant!

Nu har det kastet tre sejre af sig i træk for FCK, men torsdag kommer den helt store test. Der kommer de sidste par års nemesis FC Midtjylland nemlig på pokalbesøg. Det bliver spændende at se, om FCK er blevet så meget bedre på en måned, at de kan vaske 4-0-nederlaget fra Thorups debut af sig.