Viborg vandt søndag eftermiddag over FC København, og de danske mestre har dermed fået en forfærdelig start på sæsonen.

Med 4-2 til de grønblusede viborgensere har de danske mestre nu tabt to ud af de tre første kampe i sæsonen. I første runde røg man ind i et nederlag på 0-1 til Horsens på hjemmebane.

FC København kom ellers foran 1-0 ved Viktor Claesson, men inden pausen havde Clint Leeman lavet to mål, og i anden halvleg øgede Justin Lunwijk, inden Pep Biel pyntede på resultatet.



Kampens oplevelse Christian Sørensen ville også på måltavlen, så han hamrede sømmet i FCKs kiste med et brag af et mål til 4-2.

Du tager fejl, hvis du tror, at ham her er en døgnflue fra sidste sæson. Christian Sørensen har bare lagt på og fik måske et lidt heldigt straffespark, men det blev krydret med en masse fine indlæg og også en saksesparksafslutning. Med så lækkert hår har man naturligvis også selvtillid. Selvfølgelig bankede han den op i nettaget til slut.

Der var mange på FC Københavns hold, der spillede rigtig dårligt, men en spiller som Peter Ankersen skal selvfølgelig kunne træde mere i karakter med en fortid i store ligaer og erfaring som landsholdsspiller. Men han var (også) helt fra den i dag og måtte sågar orienteres af unge Hákon Haraldsson om positionering på banen. Røg ud ved første udskiftning.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Viborg 4-3-3

Lucas Lund Pedersen 3

Daniel Anyembe 3

Nicolas Bürgy 4

Zan Zalatel 3

Christian Sørensen 6

Mads Søndergaard (ud: 61.) 3

Jeppe Grønning 4

Clint Leemans (ud: 82.) 5

Ibrahim Said (ud: 61.) 4

Jay-Roy Grot (ud: 82.) 3

Justin Lonwijk (ud: 71.) 4

---

Jakob Bonde (ind: 61.) 3

Jan Zamburek (ind: 61.) 3

Jonas Thorsen (ind: 71.) UB

Marokhy Ndione (ind: 82.) UB

Tobias Bech (ind: 82.) UB

FC København 4-2-3-1

Karl-Johan Johnsson 2

Peter Ankersen (ud: 61.) 2

Denis Vavro 2

Nicolai Boilesen 2

Viktor Kristiansen (ud: 61.) 2

Lukas Lerager 2

Rasmus Falk 3

Isak Bergmann Johannesson (ud: 65.) 2

Hákon Haraldsson (ud: 88.) 2

Viktor Claesson 3

Pep Biel (ud: 88.) 3

---

Kevin Diks (ind: 61.) 3

Elias Jelert (ind: 61.) 2

Khouma Babacar (ind: 65.) 2

William Bøving (ind: 88.) UB

Paul Mukairu (ind: 88.) UB

FC København har haft en hel uge til at forberede sig til denne kamp, mens Viborg var ude i en hård europæisk kamp torsdag, men alligevel var det det midtjyske mandskab, der – bortset fra den første del af kampen – var overlegent.

Mange fra FC København lavede fejl, men de mest graverende kom – til trods for resultatet – fra Viborg-målmanden Lucas Lund Pedersen. Han skylder en kasse bajere og Faxe Kondi til sine holdkammerater for denne kamp, hvor han i store dele af især første halvleg fik det til at se ud, som om det var 12 mod 10 spillere i FC Københavns favør.



Hovedstødsafslutningen fra Claesson skulle han som en selvfølge have haft, men når han nu også spiller modstanderne fri med sløsede bolde, bliver det et problem. Men ok, den redning til sidst gjorde op for det.

Jess Thorup og sportsdirektør Peter Christiansen vil næppe acceptere denne start på Superligaen, og der er spillere i FC København, som skal frygte for deres job.



Det her kalder på en reaktion fra ledelsen, og når nu transfervinduet er åbent, og pengene er der, så ligger det jo lige for. Omvendt har Viborg fået en virkelig god start med to sejre og avancement i Europa. Det er flot gået af den lille Superliga-klub.