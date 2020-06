FC København sneg sig in på FC Midtjylland med en 4-1-sejr i Lyngby.

Og der så ud til at være masser af energi i københavnerne, der fik sig en lille forskrækkelse med Magnus Warmings 1-1-udligning. Men ved mål af Rasmus Falk, Mohamed Daramy, Pep Biel og Karlo Bartolec fik københavnerne alligevel sejren.

Det var i en kamp, hvor manager Ståle Solbakken må have slikket sig om munden over især Mohamed Daramys og Pep Biels spillehumør i solen.

De to var konstant farlige, og sejren var vigtig for FCK, der nu er ni point efter FC Midjylland, mens Lyngby kan se Horsens komme snigende bagfra.

Det er ikke hver gang, Mohamed Daramy lykkes med sine ting. Men to af gangene var skyld i mål.

Den hælaflevering var perfekt til Falks mål, og så kunne han selv sætte en i kassen til 2-1. Derudover leverede han masser af vellykkede driblinger og flotte frispilninger til chancer.

Det giver god mening, at Ståle Solbakken har store tanker om Daramys aflsutning på sæsonen. Det lugter af gennembrud.

Karakter: 9

Det var helt skidt for Westergaard, da han stod for wingbacken i højre side. Jens Stage og Pierre Bengtsson blæste igennem.

Han lignede ikke en mand, der vidste, hvor han skulle placere sig, og hvis han gjorde, så ramte han i hvert fald forkert.

Skal være glad for, at det ikke blev til flere mål fra hans side af banen.

Karakter: 2

Lyngby 3-5-2

Thomas Mikkelsen 3

Pascal Gregor 5

Nicolai Geertsen 7

Frederik Winther (ud: 79.) 6

Magnus Westergaard (ud: 79.) 2

Rezan Corlu (ud: 62.) 3

Mathias Hebo 4

Marcel Rømer (ud: 63.) 5

Kasper Jørgensen 6

Emil Nielsen 3

Frederik Gytkjær (ud: 89.) 4

---

Gustav Marcussen (ind: 62.) 6

Magnus Warming (ind: 63.) 7

Kevin Tshiembe (ind: 79.) UB

Kasper Enghardt (ind: 79.) UB

Lasse Nielsen (ind: 89.) UB

FC København 4-4-2

Kalle Johnsson 7

Guillermo Varela 6

Victor Nelsson 5

Andreas Bjelland 7

Pierre Bengtsson 7

Pep Biel (ud: 88.) 9

Rasmus Falk (ud: 84.) 8

Carlos Zeca 7

Jens Stage 5

Mikkel Kaufmann (ud: 51.) 4

Mohamed Daramy (ud: 84.) 9

---

Michael Santos (ind: 51.) 6

Bryan Oviedo (ind: 84.) UB

Robert Mudrazija (ind: 84.) UB

Karlo Bartolec (ind: 88.) UB

Fansene hungrer efter Superliga

De havde svært ved at holde fansene væk fra Superliga-bold. Ti minutter inden start var der fyrværkeri lige ude foran Lyngby Stadion, uden det stod klart, hvilken fangruppe der stod bag den gimmick.

Så var det nok nemmere at lure, hvem der havde skrevet 'FCK' på taget af den nærliggende svømmehal, som kunne ses fra pressepladser og muligvis også den flot slåede plæne i Lyngby. Og der var da også en håndfuld FCK-fans, der var dukket op uden for stadion efter kampen.

Fansene vil tilbage, og spørgsmålet er, hvornår de får lov til det igen.

Stadig liv i FCK

Fans eller ej. Mesterskabschancer eller ej. FC København så sprællevende ud i Lyngby. Tempoet blev konstant presset op, og Lyngbys system med wingbacker blev udnyttet til fulde.

Nu er der 'kun' ni point op til FC Midtjylland for københavnerne, og de har sagt, at de går efter det, til det er umuligt.

Det er lige blevet tre point mere muligt.

Lyngby savnede tryllestøv

Han kan være en troldmand på sine gode dage, men mandag var der gang i et forsvindingsshow for Rezan Corlu i pinsesolen.

Den kreative offensivspiller var alt for anonym og for lidt på bolden i forhold til, hvad Lyngby har brug for. Han skal finde tilbage til sine styrker og være omdrejninsgspunktet.

Ellers kan Lyngby ende med at få det hårdt, når der skal løbes efter modstandere.