90 minutter, man ikke kunne få varmen af.

Der var ellers dækket op til et sandt topopgør i det meget imødesete derby mellem FC København og Brøndby, men det blev en skuffende oplevelse, der sluttede 0-0.

Er vi blevet forkælede i Danmark med god fodbold i Superligaen? Det er et spørgsmål, vi stiller os selv efter et opgør, der var langt fra den vanlige standard, som har sendt topspillere ud af rækken og millioner ind i danske klubber. Dette opgør var en direkte kamp mellem nummer et og to i tabellen, men i forhold til tidligere derbyer i de seneste år og det høje forventningsniveau var det en tam oplevelse, de mange tilskuere i Parken fik. Bortset fra tribunerne, for dér leverede begge fangrupper. Men det var også det eneste punkt, som holdt klassen.

Brøndbys amerikanske ejerskab er i forvejen et ømt emne hos klubbens fans, og den situation udnyttede Parkens DJ, da han skruede op for Bruce Springsteens 'Born in the U.S.A.' i samme øjeblik, som de blågule spillere gjorde klar til kampen. Salt direkte ned i Brøndbys åbne sår.

Det her resultat gør, at endnu et hold senere søndag kan melde sig ind i den øjeblikkelige mesterskabskamp, når FC Midtjylland og FC Nordsjælland også duellerer i den anden topkamp på et døgn. En vinder i det opgør kommer for alvor op og snuser til de to københavnerhold, og så vil både FC København og Brøndby have tabt et skridt denne søndag.