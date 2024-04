Brøndby trækker fra i Superligaens top med en hårdt tilkæmpet 2-1-sejr hjemme over FC Midtjylland

Japanske Yuito Suzuki stod for begge Brøndbys scoringer med to flotte langskud i første halvleg. Mads Bech Sørensen bragte i anden halvleg spændingen tilbage i opgøret med sin reducering.

Men i en intens slutfase lykkedes det Brøndby at fighte tre uhyre vigtige point ind på kontoen. Herunder får du B.T.s dom over kampen:

Brøndby har sat indstillet gps'en mod guldet - og turen dertil foregår lige nu i en en fræk gul Suzuki. Af de 12 forskellige nationaliter, som dagens to startstillinger indeholdt, var det manden med det japanske pas, der klart overstrålede alle andre.

Med et venstreben, der er mere dødbringende end et samuraisværd, straffede han brutalt med to langskudsscoringer midtjyderne, der gang på gang begik harakiri ved at bakke på den asiatiske sputnik.

Vestegnen har fået en ny kulthelt i manden fra det fjerne øst - og hvad skal det ikke ende med, hvis Suzuki sparker guldet hjem til de gul-blå? Er Brøndbys sushi-restauranter overhovedet gearet til det?

Der var naturligvis et enormt fokus på den chilenske teenager, der med garanti bliver endnu et midtjysk kæmpesalg - men denne søndag kunne han ikke stå for Brøndby Stadions pres.

Man så allerede, hvor det bar hen, da han efter fem minutters spil fik et fuldkomment idiotisk gult kort, da han umodent tjattede bolden et par meter væk lige for snuden af dommer Sandi Putros, som jo aldrig er bange for at vifte med kortene.

Det blev fulgt op af flere klodsede aktioner og nogle elendige hjørnespark - og efter 45 minutter havde Thomas Thomasberg set nok, og Osorio kom ikke på banen efter pausen.

BRØNDBY IF

Patrick Pentz 4

Sean Klaiber 4

Jordi Vanlerberghe 4

Kevin Tshiembe 4

Jacob Rasmussen 5

Marko Divkovic (ud 84) 3

Daniel Wass (ud 89) 4

Mathias Greve (ud 71) 4

Yuito Suzuki 6

Ohi Omoijuanfo 3

Nicolai Vallys (ud 71) 3

Indskiftere

Josip Radosevic UB (ind 71)

Filip Bundgaard UB (ind 71)

Kevin Mensah UB (ind 84)

Sebastian Sebulonsen UB (ind 89)





FC MIDTJYLLAND

Jonas Lössl 2

Henrik Dalsgaard 3

Sverrir Ingason 3 (ud 87)

Mads Bech Sørensen 4

Victor Bak 3

Dario Osorio 1 (ud 45)

Oliver Sørensen 4

Andre Rømer 2 (ud 45)

Charles 3 (ud 80)

Franculino 3

Cho Gue-Sung 3

Indskiftere

Emiliano Martinez (ind 45) 4

Ola Brynhildsen (ind 45) 4

Valdemar Byskov (ind 80) UB

Juninho (ind 87) UB

Brøndby kom til dagens topmøde med to sene pointtab i stængerne. Og pressen og andet godtfolk havde for længst fjerndiagnosen klar: der var selvfølgelig tale om en klassisk omgang guld-gummiben hos Jesper Sørensens rystende nervøse drenge.

Men hvad end, der havde ramt Brøndby-spillerne, så var de søndag aften kureret. De spillede med en helt vanvittig 'ustressethed' - selv når det midtjyske pres var allermest hidsigt.

Det virkede i det første kvarter nærmest som om, hjemmeholdet lige havde taget noget beroligende inden kampstart - og det udsolgte stadion tog sig flere gange forfærdet til hovedet, når Brøndby-spillerne med lav hvilepuls gang på gang var ved at løbe ind i modstandernes presfælder.

Men det virkede - så hvad end Brøndby-spillerne havde taget, så må de hellere tage det med til Farum om en uge.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Ham har de savnet i FC Midtjylland! Uruguayanske Emiliano Martinez har haft en forfærdelig sæson, der er blevet ødelagt af skader og transfersnak - og det har været synd for Superligaen og især midtjyderne.

For der er virkelig et internationalt snit over den sydamerikanske hardhitter, når han er i omdrejninger. Inden dagens kamp havde han sammenlagt kun spillet 45 minutter i 2024, men midtjyderne smed ham på banen fra anden halvlegs start. Og det viste sig at være en god idé.

For med sin kontante stil fik Martinez tilført FCM al den saft og power, som gæsterne havde manglet i første halvleg. Og det var ikke mindst Martinez' skyld, at momentum totalt skiftede efter pausen.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Med dagens sejr får vi langt om længe et hierarki i den tætte guldkamp. Brøndby er nu holdet, der skal jagtes - og som dermed også har noget at tabe. Tre point ned til FCM og en klart bedre målscore er i et meget jævnbyrdigt slutspil pludselig en solid føring.

Midtjyderne skal nu ud og finde point nogle svære steder - og må også leve med et krav om fuld pointhøst hjemme i Herning, hvis gulddrømmene skal holdes i live hos de evigt ambitiøse herningensere, der også skal kigge i bakspejlet, hvor FCK er ved at vågne.