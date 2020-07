Der var drama, annullerede mål og stegende hed stemning i Aarhus.

Men det blev ikke til den konfetti-fest, som de havde drømt om. Det forpurrede Brøndbys Jesper Lindstrøm med sin fine scoring til 1-0. Kampens eneste.

Hjemmefansene jublede ellers tre gange undervejs i opgøret. To gange ved mål, der blev annulleret, og en gang, da FC Nordsjælland scorede i Telia Parken. Men det var forgæves. AGF får bronze i Superligaen.

Brøndby-målmanden er lidt op og ned, men i Aarhus var han udelukkende oppe. Han stod i vejen for en del og udviste generelt stor sikkerhed, når AGF'erne kom blæsende for at få de mål, de så inderligt havde brug for. Men Schwäbe var i vejen.

Karakter: 8





Nøj, hvor var det ringe af Brøndby-angriberen. Det kan godt være, at hans angrebsmakker stod for kampens største afbrænder, men Uhre lignede da i det mindste en, der gad. Det gjorde svenskeren ikke, og den indsats var langt under den standard, som Hedlund ellers tidligere har vist i glimt.

Karakter: 2

AGF 4-3-3

William Eskelinen 5

Kevin Diks (ud: 75.) 7

Sebastian Hausner 8

Frederik Tingager 6

Casper Højer 6

Nicolai Poulsen 5

Benjamin Hvidt (ud: 79.) 6

Bror Blume (ud: 75.) 4

Jon Dagur Thorsteinsson (ud: 59.) 6

Patrick Mortensen 7

Jakob Ankersen 3

---

Gift Links (ind: 59.) 7

Nicklas Helenius (ind: 75.) UB

Alexander Munksgaard (ind: 75.) UB

Albert Grønbæk (ind: 79.) UB

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 8

Sigurd Rosted 6

Andreas Maxsø 6

Anthony Jung 7

Andreas Bruus 7

Jesper Lindstrøm (ud: 75.) 8

Morten Frendrup 8

Anis Ben Slimane (ud: 71.) 7

Kevin Mensah (ud: 71.) 5

Simon Hedlund (ud: 67.) 2

Mikael Uhre 3

---

Lasse Vigen (ind: 67.) 7

Simon Tibbling (ind: 71.) UB

Josip Radosevic (ind: 71.) UB

Hjörtur Hermannsson (ind: 75.) UB

Flad slutning på AGF's drømmesæson

Det var lidt synd for aarhusianerne. De lugtede blod og ikke mindst sølv, men en fuldstændig forrygende sæson sluttede med en lidt flad fornemmelse. Det skal bare ikke tage noget fra David Nielsen og co., at det ikke blev til sølv. For den chance var en, de selv havde skabt som et lille mirakel. De skal fejre bronzen nu i Aarhus. Det er fortjent.

Aarhus har endelig det fodboldhold, den fortjener

Brøndby og FCK har gjort det i mange år. Emmet af fodbold. Aarhus kan det også, og hvor er det egentlig lækkert, at AGF nu også gør sig fortjent til den store fankærlighed på banen – også på trods af nederlaget til Brøndby. Det var nok meget fornuftigt af AGF-arrangørerne at have sat de vildeste fans uden for kameravinklen, for det var ikke meget, de sad ned under opgøret. Heldigvis heller ikke, da de hyldede heltene trods nederlaget.

Brøndby skal på angriberjagt

Uhre headede over en meter fra mål, og Hedlund var lige så ufarlig som Tommy og Annika. Hvis Brøndbys faktisk fine spil fra de to andre kæder skal blive til mere, skal fodbolddirektør Carsten V. Jensen altså på en alvorlig jagt efter en angriber i sommerens transfervindue. Det er alt for uskarpt oppe foran hos drengene fra Vestegnen.