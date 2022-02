Det lignede den anden OB-sejr over FCM i sæsonen, men den brasilianske stjerne Vagner Love udlignede i overtiden.

Fem minutter inde i anden halvleg fandt Nikolas Dyhrs indlæg med lidt hjælp Junior Brumado, der kunne sparke den under en usikker Hans Christian Bernat i målet. Under ti minutter senere var det så Nicholas Mickelson, der med et suverænt slået tidligt indlæg fandt Issam Jebali på kanten af offside. Tuneseren holdt Erik Sviatchenko væk og bankede køligt bolden ind til 1-1.

Jublen havde knapt lagt sig, før Ayo Okosun via Sviatchenko headede OB-foran. I overtiden var Vagner Love på pletten for midtjyderne, da han sikrede dem det ene point.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Det var en holdindsats, der sikrede fynboerne sejren, men forrest gik general Tverskov, som styrede defensiven og konstant var på plads for at rydde op, når ulvene kom for tæt på. Tverskovs ro smittede af på forsvarskollegerne, og hans evner i opspillet skal heller ikke undervurderes.

Det tager ofte tid at få samspillet til at fungere perfekt, når en ny spiller kommer til klubben. Men FCM må alligevel græmmes over én bestemt situation mellem Joel Andersson og nyindkøbet Max Meyer. Andersson ville slå et tidligt indlæg, men i samme øjeblik løb Meyer på tværs og direkte ind i bolden, så den røg ud til indkast. Andersson slog frustreret ud med armene, Meyer rasede og publikum fik sig noget at grine over. Det var i det hele taget ikke Anderssons aften, da han også sparkede en ellers fri chance helt forbi mål.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

OB (4-2-3-1)

Hans Christian Bernat 2

Nicholas Mickelson 5

Alexander Juel Andersen 4

Jeppe Tverskov 5

Joel King 4

Jens Jakob Thomasen 4 (Ud: 73)

Ayo Simon Okosun 4

Emmanuel Sabbi 2 (Ud: 65)

Issam Jebali 5

Sander Svendsen 3 (Ud: 88)

Bashkim Kadrii 3 (Ud: 73)

---

Jakob Breum 3 (Ind: 65)

Max Fenger UB (Ind: 73)

Troels Kløve UB (Ind: 73)

Jørgen Skjelvik UB (Ind: 88)

FCM (3-5-2)

Elias Olafsson 2

Henrik Dalsgaard 3

Erik Sviatchenko 3

Daniel Høegh 3

Joel Andersson 2

Raphael Onyedika 5

Evander 3 (Ud: 80)

Max Meyer 2 (Ud: 73)

Nikolas Dyhr 4

Gustav Isaksen 3 (Ud: 80)

Junior Brumado 4

---

Pione Sisto UB (Ind: 73)

Charles UB (ind: 80)

Victor Lind UB (Ind: 80)

Vagner Love UB (Ind: 87)

Mads Døhr Thychosen UB (Ind: 87)

Lars Høgh. Det var smukt, da hele Richard Møller Nielsen-tribunen før kampen dannede en kæmpe blå og hvid tifo med teksten 'Høgh' til ære for den nyligt og alt for tidligt afdøde legende, mens resten af stadion rejste sig og klappede. Som det har været en tradition de seneste måneder, sang fansene Lars Høghs navn, da uret rundede 8.17 og et minut frem som symbol på Høghens 817 kampe for OB. Sangen fyldte stadion igen ved anden halvlegs start, mens fansene foldede fire kæmpe billeder af Høghen ud. Samtidig var målmandslegendens mirakeltrøje fra sejren over Real Madrid fundet frem i en moderne udgave til OB-spillerne – desværre med komplet ulæselige sorte numre på det mørkeblå rygfelt. I det hele taget skal begge klubber glæde sig over, at modepolitiet ikke var til stede på stadion.

Hele verden kigger med forargelse på Ruslands invasion af Ukraine. FC Midtjyllands anfører Erik Sviatchenko har ukrainske rødder, og i dagens anledning bar han et anførerbind designet som det ukrainske flag i blåt og gult.

Med den femte kamp i træk i Superligaen uden sejr skal FC Midtjylland til at stramme sig gevaldigt an, hvis de vil lege med, når guldet skal uddeles om nogle måneder. Det var muligvis det bedst tænkelige tidspunkt for OB at møde ulvene. Det så ud til, at de ville udnytte det, men i overtiden dukkede Vagner Love op og prikkede udligningen ind.