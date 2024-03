Et vanvittigt intenst topopgør i Superligaen endte med en 2-0-sejr til FC Midtjylland i en kamp, hvor følelserne var uden på tøjet efter Kristoffer Olssons indlæggelse.

FC København blev most og kørt over af et toptændt FCM-hold i store dele af kampen, hvor forsvarer – og nybagt far – Mads Bech Sørensen scorede til 1-0 med et hovedstød i første halvleg, inden en kæmpe FCK-fejl i forsvaret gjorde, at Dario Osorio kunne lukke i et halvtomt mål til 2-0 i det 94. minut.

FCK bød sig ellers til med store chancer for udligning i slutningen af en kamp, hvor FCMs Cho brændte straffe og begge trænere vakte opsigt med deres udskiftninger.

Herunder får du B.T.s dom over det følelsesladede topopgør på MCH Arena.

Wow! Det var mirakler, hvad den tidligere landsholdskeeper leverede nede mellem FC Midtjyllands stænger i slutningen af det her opgør.



Lössl fortsatte sin forrygende start på denne sæson, hvor han både i Brøndby og i Aarhus har taget kampafgørende redninger, og fredag viste han, at han også kan i Herning.



Vanvittige kattereflekser på stribe sørgede for, at ellers gode FCK-muligheder blev holdt ude, og FCM endte med at tage en voldsomt smuk – og følelsesladet – sejr. Og så sender han nok også en tak til Mads Bech og Juninho foran sig.

Hvis et blik kunne dræbe, så var Jacob Neestrup i livsfare, da han flåede Jordan Larsson ud i det 74. minut efter at have sat ham på banen i det 29.



Svenskeren forstod absolut intet af, at han skulle ud, og søgte igen og igen Neestrups blik, da han apatisk traskede ud af plænen og direkte i omklædningen, mens cheftræneren gav instrukser til andre spillere.



Det gjorde næsten ondt at se på, men man forstår alligevel godt Jacob Neestrups valg, for Jordan Larsson havde spillet en frygtelig kamp i de minutter, han var inde og var absolut ingen trussel mod FCM. Den må han tænke over, når frustrationerne har lagt sig.

FC MIDTJYLLAND

Jonas Lössl 5

Adam Gabriel 4 (ud efter 84)

Juninho 4

Mads Bech Sørensen 5

Victor Bak 4

Oliver Sørensen 5

Andre Rømer 4 (ud efter 56)

Armin Gigovic 5

Aral Simsir 4 (ud efter 67)

Ola Brynhildsen 3 (ud efter 67)

Cho Gue-Sung 2

---

Charles 3 (ind efter 56)

Dario Osorio 4 (ind efter 67)

Franculino 2 (ind efter 67 – ud efter 84)

Joel Andersson UB (ind efter 84)

Han-Beom Lee UB (ind efter 84)

FC KØBENHAVN

Kamil Grabara 2

Elias Jelert 2

Scott McKenna 1

Denis Vavro 2

Birger Meling 1 (ud efter 45)

Rasmus Falk 2

Oscar Højlund 2 (ud efter 45)

Magnus Mattsson 1 (ud efter 73)

Mohamed Elyounoussi 3

Viktor Claesson UB (ud efter 29)

Elias Achouri 2

--

Jordan Larsson 1 (ind efter 29 – ud efter 74)

Roony Bardghji 3 (ind efter 45)

Kevin Diks 2 (ind efter 45)

William Clem UB (ind efter 73)

Andreas Cornelius UB (ind efter 73)

Kan det virkelig passe? Kan det virkelig passe, at de hvidblusede er forsvarende danske mestre, der kæmper for at vinde guld for tredje år i træk?



Det var den fornemmelse, vi sad med i første – og store dele af anden – halvleg, hvor det var mænd mod mus, poder mod seniorer, og du fortsætter bare selv. Energiske og toptændte FC Midtjylland pulveriserede et tamt, slukket og elendigt FCK-hold, der længe var alt for langt fra i de tekniske og fysiske aktioner og igen viste et bekymrende lavt niveau.



Frem mod slutfløjt fik FCK'erne dog bedre styr på deres fødder og pressede FCM længere tilbage og endte faktisk med at skabe KÆMPE chancer for udligning.



Men det var alt for sent at skrue kogepladen op på mester-niveau, for en sprudlende Lössl og et velspillende FCM-forsvar holdt FCK fra mål, inden FCK kollapsede med en pinlig fejl til 0-2.



Dermed tager FCM tre vigtige point i mesterskabskampen efter en heltemodig, disciplineret og stærk indsats, hvor man kunne have lukket kampen tidligt.

Det ottende minut blev et af dem, man tager ind og husker i lang, lang tid. Minuttet blev én stor klapsalve og smuk hyldest sendt afsted mod FC Midtjyllands Kristoffer Olsson, der under tragiske omstændigheder befinder sig i respirator efter at være faldet om i sit hjem med en akut opstået sygdom relateret til hjernen.



Fans fra begge lejre, med- og modspillere og ALLE på stadion gik sammen om at sende en tanke til svenskerens og hans familie, og for en kort stund virkede det så ligegyldigt, hvad der skete indenfor kridtstregerne.



Seneste nyt om Olsson er, at hans vitale organer fungerer og at lægerne ser små forbedringer, men situationen er fortsat alvorlig, og Olsson har endnu ikke været ved bevidsthed. Det oplyste FCM tidligere fredag.

Bum!



FC Midtjylland mener det alvorligt – og for første gang i det her forår satte de en spillemæssig præstation sammen, der peger fremad. Det var særdeles solidt og ofte chanceskabende, som midtjyderne leverede i 1-0-sejren, der sender FCM på førstepladsen med to point ned til Brøndby, som spiller søndag.



FC København får lidt at tænke over på vej hjem i bussen, for det er simpelthen for skidt, som mestrene leverede i størstedelen af kampen. De har nu tre point op til FCM på førstepladsen.