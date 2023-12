I en fuldstændig forrygende fodboldkamp spillede Lyngby og Brøndby 3-3. Kampens sidste mål blev sat ind af Lyngbys Andri Gudjohnsen i seks minutters overtid.



Herunder kan du læse B.T.s dom over opgøret.

Når man er en mand i undertal, må det være en uhørt luksus at kunne spille kuglen hen til Nicolai Vallys, der søndag spillede med hvilepuls og isterninger i blodet.



Han gjorde det rigtige så at sige hver eneste gang. Vallys scorede 1-0-målet med et instinktivt angriberløb – og han orkestrerede 2-0-målet, da han åbnede hele Lyngbys hold som en dåse sardiner. Fremragende indsats.

Det er en hård skæbne – for der er tale om én dårlig aktion. Men det var så også en meget kostbar dårlig aktion. Tshiembe havde både tid og fart til at løbe Gudjohnsen op – og der var ingen grund til at satse på, at han kunne skulderskubbe sig ud af den situation.

I stedet endte han med at skubbe islændingen i ryggen – og fortjent kostede det et rødt kort – og titlen som kampens flop.

LYNGBY BK

Mads Kikkenborg – 3

Pascal Gregor – 3

Andreas Bjelland (ud 57) – 3

Marc Muniesa (ud 57) – 4

Willy Kumado – 4

Marcel Rømer – 4

Tochi Chukwuani – 5

Kolbein Finnson – 4

Casper Dani Winther – 4

Sævar Magnusson – 3

Andri Gudjohnsen – 5

Indskiftere

Magnus Jensen (ind 63) – 4

Frederik Gytkjær (ind 63) – 4

Brian Hamalainen (ind 77) – UB

Tobias Storm (ind 88) – UB





BRØNDBY IF

Patrick Pentz – 4

Kevin Tshiembe – 2

Frederik Alves Ibsen – 4

Rasmus Lauritsen – 4

Sean Klaiber – 5

Daniel Wass – 4

Mathias Greve (ud 69) – 4

Marko Divkovic – 3

Nicolai Vallys – 5

Mathias Kvistgaarden (ud 69) – 5

Yuito Suzuki (ud 35) – 3

Indskiftere

Henrik Heggheim (35) – 3

Ohi Omoijuanfo (ind 69) – 3

Josip Radosevic (ind 69) – 3





Hvad har man brug for, når journalistfingrene er så kolde, at der bare manglede nogle vingummier for, at man sad og skrev med 10 Astronaut-is? En fremragende fodboldkamp, tak!

Og det fik vi eddermam'e på Lyngby Stadion, hvor stor dramatik gik arm i arm med flotte taktiske manøvrer og fremragende individuelle spillerpræstationer. Krydret med en intensitet, der gjorde Superligaen ære. Og så et kampbillede, der blev vendt på hovedet en håndfuld gange. Tak for den, Lyngby og Brøndby!

Næsten ærgerligt, at vi snart sender begge mandskaber på juleferie. Men nok også godt nok – især for de stakkels frosne journalistfingre.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Der var flere røde ører rundt omkring på Lyngby Stadion – og det skyldtes ikke kun den ubarmhjertige novemberkulde, der nev hårdt i kinderne. Nej, der var flere af de tilstedeværende, der nok må indse, at der skal spyttes lidt i bødekassen.

Brøndby var nemlig kommet til Lyngby Stadion uden shorts til stakkels Patrick Pentz. Målmanden måtte derfor låne et par af markspillernes blå shorts – og optrådte derfor i en hæslig orange trøje/blå shorts-kombination. Hvis Jens Rohde havde været formand for modepolitiet, havde der vanket karantæne.

Og så må det også få en eller anden konsekvens, at VAR-vognen på Lyngby Stadion igen havde så store tekniske udfordringer, at den arme cypriotiske dommer Kyriakos måtte gennemføre kampen uden videohjælp – som i de go'e gamle dage, hvor der ikke herskede maskinel millimeterretfærdighed.

Superligakampen mellem Lyngby Boldklub og Brøndby på Lyngby Stadion i Lyngby søndag den 26. november 2023. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Superligakampen mellem Lyngby Boldklub og Brøndby på Lyngby Stadion i Lyngby søndag den 26. november 2023. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Åååh, hvor må de ærgre sig i Brøndby! De sad med chancen for førstepladsen – og mulighed for at gå på juleferie på duksepladen. Men mon ikke de trods kan finde noget at glæde sig over, når juleroen indfinder sig. For det lignede jo indledningsvist, at Brøndby skulle være heldig mede med at havne i top 6 – og nu er det spillevende i mesterskabskampen.

For Lyngby er det den omvendte fortælling. Sæsonen startede så fremragende for de kongeblå, der red videre på dampene fra sidste sæsons 'great escape'. Men som efteråret er skredet frem, er der blevet længere og længere mellem pointene. Derfor varmer dagens ene og sene point nok som en knitrende kamin juleaften.