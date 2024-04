Elendigheden er til at tage og føle på, når hjemmeholdet i Odense betræder grønsværen.

Igen, igen, igen blev OB overspillet på eget græs, da de - som næsten altid - tabte på hjemmebane.

Denne gang var det til Viborg, som var bedre end OB i hele opgøret. Viborg havde mere kvalitet end odenseanerne på stort set samtlige pladser på banen, og odenseanerne havde reelt intet at komme med.

10,5 måneder siden er det, at OB vandt på hjemmebane senest, og nu har de stadigvæk ikke vundet på eget græs i denne sæson, da de tabte med 1-3 til Viborg fredag aften i en decideret pinlig forestilling af hjemmeholdet. Herunder får du B.T.s dom over kampen.

Snurretoppen fra Portugal leverede vel nok sæsonens bedste assist, da han snurrede rundt med støvleknopperne på bolden og sendte læderkuglen til Ibrahim Said, som sparkede bolden sikkert i mål.

Generelt var Serginho en fryd for øjet at se på, hvor spilleglæden i den grad lyste klart ud af ham.

Hans driblinger var fantastiske, drivet med bolden var lækkert at se på og slutproduktet var eminemt ved Viborgs anden scoring.

Sikke en diamant, der er kommet til Viborg!

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

HELE OB-MANDSKABET

Prisen som dagens flop går kollektivt til hele OB-mandskabet, som på ny skylder det trofaste hjemmepublikum en undskyldning.

Det er historisk ringe, at man formår at komme foran 1-0 og herefter bliver spillet under gulvtæppet foran egne fans, hvor det egentlig var utroligt, at de kun tabte med 1-3.

Ynkeligt er det også, at man ikke kan se mere vilje og fight fra odenseanerne, som så mere og mere opgivende ud som kampen skred frem.

Eneste lyspunkt for OB, var deres fans, som på utrolig vis støttede deres mandskab helt indtil, at Viborg cementerede sejren i overtiden.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Der har været stort fokus på brugen af pyroteknik på Richard Møller Nielsen-tribunen på Nature Energy Park i Odense.

I hjemmekampene mod Brøndby og FCK var det et massivt problem. Især i det sidstnævnte opgør, var der stor opmærksomhed omkring det, da vagter på tribunen gik ind til fansene, imens de havde tændte romerlys i hænderne.

Den håndtering var OB-fansene ikke glade for til trods for, at det er forbudt at besidde og/eller benytte pyroteknik på stadion.

Alligevel havde fans på Richard Møller Nielsen-tribunen valgt at svare tilbage på dette i kampen mod Viborg med et nyt pyroshow.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Blev OB snydt for et straffespark?

Efter godt 30 minutters spil blev OB-offensivspilleren Max Fenger skubbet i ryggen i Viborg-feltet af midtstopperen Nicolas Burgy.

Dommer Jonas Hansen vinkede i første omgang afværgende, da Max Fenger gik i græsset. Det var til kæmpe frustration for hjemmepublikummet, der ikke var i tvivl om, at der var straffespark.

Spillet blev kort efter stoppet på grund af et VAR-tjek, men straffesparket blev aldrig dømt.

OB var heldige ikke at løbe ind i et endnu større og pinligt nederlag på hjemmebane, da Viborg var det dominerende mandskab fredag aften, hvor de havde massere af muligheder for at have vundet en decideret storsejr.

Dermed er 10,5 måneder siden, at OB senest sejrede på hjemmebane, hvor de også stadig er uden sejr på eget græs i denne sæson.

Det er simpelthen så elendigt, at der snart ikke er ord for det mere. Nu har OB spillet to hjemmekampe i nedrykningsspillet, hvor udeholdet har været klart bedst i begge kampe.

Med nederlaget har OB to point ned til Vejle under stregen, der dog har en kamp i hånden. Viborg har syv point ned til vejlenserne og det ligner, at de snart ikke skal bekymre sig om nedrykning længere.