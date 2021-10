AaB kom tilbage på sporet efter nederlaget i Brøndby og tog en sikker sejr mod bundholdet Sønderjyske på 4-0.

Hjemmeholdet og især Iver Fossum kom bragende ud og efter ti minutter udnyttede de en Søren Reese-fejl, hvorefter Milan Makaric servede bolden i panden af netop Fossum, og så blev der ellers sunget »Op og ståååååå« på lægterne.

Et bundholds lod anno 2021 er at have VAR imod sig og det havde gæsterne, der ellers havde ædt sig ind i kampen, ved først et underkendt et offside-mål af Taiwo, og kort før pausen var om ikke Guds Hånd i spil, så Makaric Mave. En 'Erik Bo'-scoring med Balkan-stempel af serberen, der lavede sin anden sæsonscoring. I anden halvleg blev ydmygelsen total for Sønderjyske ved først Louka Prip og Fossum igen.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

»Heja Norge!« AaBs norske talismand skal være glad for regnen fra den nordjyske himmel søndag for han brændte banen af. AaBs 8'er med lungekapacitet som en eritreansk maratonløber, har samme lidt glidende løb som en anden 8’er fra træner Marti Cifuentes’ hjemegn, Andrés Iniesta. Og han mister bolden lige så sjældent. Søndag kronede han indsatsen med to mål.

Søren Reese

Det var Partnerklubbernes Dag på Aalborg Stadion – om det var derfor nordjyske Søren Reese forærede Milan Makaric bolden efter 10 minutter skal være usagt, men Ingstrup-knægten med en fortid i Jammerbugt FC, var ikke venner med bolden og blev flået ud allerede i pausen. Det kunne han så på tragikomisk vis glæde sig over, for på banen fortsatte Sønderjyske blodbad.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

AaB

Jakob Rinne 3

Daniel Granli 5

Rasmus Thelander 5

Anders Hagelskjær 5 (UD: 75.)

Kristoffer Pallesen 3

Magnus Christensen 3 (UD: 46.)

Malthe Højholt 5

Frederik Børsting 3 (UD: 46.)

Iver Fossum 6

Alexander Trajkovski 3 (UD: 64.)

Milan Makaric 4 (UD: 75.)

---

Jakob Ahlman 4 (IND: 46.)

Louka Prip 4 (IND: 46.)

Kasper Kusk 4 (IND: 64.)

Tim Prica UB (IND: 75.)

Marcus Hannesbo UB (IND: 75.)

Sønderjyske

Lawrence Thomas 2

Emil Holm 2 (UD: 58.)

Stefan Gartenmann 3

Søren Reese 1 (UD: 46.)

Duplexe Tchamba 2

Marc Dal Hende 2

Victor Ekani 2

Mads Albæk 2

Emil Kornvig 2 (UD: 46.)

Daniel Prosser 3 (UD: 62.)

Abdulrahman Taiwo 2

---

Isak Jensen 3 (IND: 46.)

Faris Moumbagna 2 (IND: 46.)

Jeppe Simonsen 2 (IND: 58.)

Rasmus Vinderslev 3 (IND 62.)

Det er mere format end finesse over kampens detalje, men midtvejs i anden halvleg havde Sønderjyske mulighed for en kosmetisk reducering, men en heroisk Daniel Granli reddede Jakob Rinne i målet, der ellers var passeret. Hvad er det, man siger? Angreb vinder kampe, forsvar vinder titler. Og i øjeblikket har AaB et af Superligaens stærkeste forsvar, hvor de søndag havde sendt U21-landsholdsspiller Mathias Ross på bænken. I stedet brillerede Granli og Hagelskjær på siden af chefudsmider og Jaap Stams fætter, Rasmus Thelander.

Det er ikke andet end en uge siden, at B.T. talte med AaBs superpøler Frederik Børsting om han nu, efter over 200 kampe, havde fundet sin plads. Den pointe ældede ikke særlig godt, for efter nogle svære minutter for wingbacken fra Klarup i første halvleg, blev ringen sluttet, da Marti Cifuentes ændrede formation og smed Børsting på sin karrieres først position som højre wing. Hér kvitterede han med en assist til Milan Makaric 2-0 mål.

I ugen kom det frem at AaB og direktør Thomas Bælum ikke så for sig, at klubben kunne komme på udenlandske hænder. Aalborgenserne havde ellers på bestyrelsesniveau luften muligheden for, at klubben var åben for investorer. Måske skævede de til Sønderjyske, da de tog den beslutning? For lige nu fremstår hele Nordjylland i sync med hvad der foregår på græstæppet og tribunerne på stadion i Vestbyen. Og siden den veldrevne sønderjyske klub kom på udenlandske hænder har den skrantet og fremstod søndag i frit fald.