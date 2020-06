AGF kommer blæsende i denne corona-genstart.

Aarhusianerne hentede den anden sejr i tre kampe, da AaB blev slået 3-2 hjemme på Aalborg Portland Park. Dermed brager AGF af sted mod tredjepladsen, inden mesterskabsslutspillet starter.

Det var ellers AaB, der sad på spillet i starten, men gæsterne var effektive, og på mål af Bror Blume og to gange Patrick Mortensen kom sejren i land.

Det kunne hverken Kristoffer Pallesen eller Lucas Andersen ændre på med deres ellers fremragende mål.





Et mål og et oplæg. Men for Bror Blume var det også en kamp med andet end plusser på pointlisten.

For på sin egen ydmyge og og lidt anonyme facon spillede han en drømmekamp. Der er lunger i den mand, som nu er blevet 28 år. Og han sørger for at være med i presset hver gang.

Bror Blume var en hjørnesten i AGFs stærke præstation og billedet på, hvad AGF er blevet - flid og effektivitet. Men Munksgaard ånder ham i nakken som kampens bedste.

Karakter: 9





Puha, det var ikke Kasper Kusks dag. Han lykkedes stort set ikke med noget, selvom han var ekstremt idérig og med masser af godt drev.

Det blev bare aldrig til mere. Og den nordjyske tekniker og flødefod måtte altså også lade sig udskifte allerede i pausen.

Der havde træner Jacob Friis allerede luret, at det ikke ville vende for Kasper Kusk. Der var brug for nye, kreative typer.

Karakter: 2

AaB 3-5-2

Jacob Rinne 5

Kasper Pedersen 6

Jores Okore 4

Anders Bærtelsen (ud: 46.) 4

Kristoffer Pallesen 7

Magnus Christensen (ud: 68.) 2

Iver Fossum 4

Patrick Olsen 6

Oliver Klitten (ud: 80.) 5

Kasper Kusk (ud: 46.) 2

Tom van Weert (ud: 46.) 3

---

Frederik Børsting (ind: 46.) 6

Søren Tengstedt (ind: 46.) 5

Lucas Andersen (ind: 46.) 7

Robert Kakeeto (ind: 67.) 5

Jakob Ahlmann (ind: 80.) UB

AGF 4-2-3-1

William Eskelinen 6

Alexander Munksgaard 9

Niklas Backman 7

Frederik Tingager 8

Kevin Diks 7

Benjamin Hvidt (ud: 71.) 6

Mustafa Amini 7

Jon Thorsteinsson (ud: 60.) 7

Bror Blume 9

Jakob Ankersen (ud: 83.) 6

Patrick Mortensen (ud: 83.) 8

--

Gift Links (ind: 60.) 6

Albert Grønvæk (ind: 71.) 7

Nicklas Helenius (83.) UB

Magnus Anbo (83.) UB

Drop fedtspillet, AGF!

De er ikke favoritter til tredjepladsen, hvis du spørger David Nielsen. Jeg siger 'stop nu!'. Det er for fedtet. AGF har sat et resultatorienteret og godt organiseret hold sammen, og så vil jeg altså blæse på frygten for hovmod. Især efter 2-1-sejren i Aalborg.

AGF må gerne sige det, som det er. At de lige nu er godt på vej mod bronzemedaljerne - og at de går efter det. Nu er pladsen i mesterskabsslutspillet sikret, så selvom pokalen også lurer, skal tredjepladsen være et erklæret mål.

Højeste back-gear

Der var knald på backerne i Aalborg. Og her taler vi om de to til højre af slagsen, Kristoffer Pallesen og Alexander Munksgaard. AaB-backen Pallesen bragede en kanon af sted til 1-1 og var generelt et tog på sin kant.

Og hos AGF har de sig altså en ung mand, der ser ud til at blive bedre og bedre. Munksgaards indlægsfod er af høj karat, og så kan han løbe. En rigtig moderne back. Nærmer sig profilstatus i Superligaen - han er det allerede i AGF.

Gul fest på bænken

Der var rimelig meget knald på AGF-bænken. Selvom aarhusianerne var foran, var de hidsige i første halvleg. Det skyldtes dommer Morten Krogh og hans assister, der ifølge AGF-bænken dømte helt skævt.

Inden for få minutter var brokkeriet så voldsomt, at hele to mand modtog gule kort - altså direkte fra bænken. Først Lars Friis og derefter Ruben Selles. Det gav dog ikke meget mere ro. AGF'erne ville gerne have haft et rødt kort til Pallesen kort inden slutfløjt i hvert fald.