I en rodet, men livlig kamp, så det længe ud til, at dagens to duellanter kun kunne score mål på dødbolde. Men med fem minutter tilbage af opgøret ville Kasper Kusk det dog anderledes, da han på en omstilling udnyttede Kristoffer Pallesens flade indlæg til at sikre AaB en udesejr på 2-3.

Inden da var alle kampens fire mål faldet efter hjørnespark. I kampens niende minut bragte Mads Lauritsen hjemmeholdet foran på et fladt hjørnespark, mens Pedro Ferreira efter 43 minutter kom højest og pandede Iver Fossums indlæg i kassen.

En hjørnesparksscoring fra hvert hold blev det også til i anden halvleg, hvor Pedro Ferreira efter 54 minutter igen udnyttede endnu et godt Iver Fossum-indlæg efter klumpspil i feltet. Sebastian Grønning bragte balance i regnskabet efter 86 minutter.

AaB trak det længste strå i en rodet, men meget medlevende fodboldkamp.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne



Den ellers meget fodboldintelligente keeper var efter 26 minutter ved at forære gæsterne en kasse, da han i feltet samlede en tilbagelægning op, som hjemmeholdet heldigvis ikke omsatte til mål. Det trækker klart ned. Til gengæld var han pointgivende fire minutter inde i overtiden, hvor Viborg på et hovedstød nær havde udlignet til 3-3. Det trækker klart op, og illustrerer, at Rinne igen hiver vigtige redninger ud af ærmet, når der er brug for det.





Får defensivt presset og blokeret det, han skal. I AaBs gode indledning på kampen bliver Pallesen flere gange sat i spil bredt oppe omkring modstanderens felt, men falder efterhånden ud af kampen rent offensivt - lige indtil sidst i kampen, hvor han med en målgivende aflevering på fornemmeste vis finder Kasper Kusk i feltet, og medvirker til at hive de tre point med hjem til Aalborg.







En lidt blandet og småanonym dag på kontoret. Kommer frem til at par giftige indlæg fra sin position bredt i banen, men dribler også flere gange ind i blindgyder. Defensivt får han lukket det ned, han skal.





En sløj dag på kontoret for AaBs unge stopper. Er impliceret i sekvensen op til Viborgs første scoring, da han cirka midt på banen lader sin direkte modstander vende rundt og sætte et angreb op. Angrebet fører til de to hjørnespark, som gæsterne scorer på ét af. Den styrke og power, som Ross normalt spiller med, manglede i dag.





Dygtig i pasningsspillet og vinder de fleste af sine dueller. Dog savner man mere lederskab i dødboldssituationerne, hvor Viborg alt for ofte blev farlige.





AaB-forsvaren viste sig igen som et fysisk pragteksemplar, der vinder sine dueller stensikkert og på fornemmeste vis redder kastanjerne ud af ilden, når forsvarskollegaerne tørres af modstanderne. Han ejer banen - intet mindre. Viborgs to dødboldsscoringer trækker selvfølgelig lidt ned i det samlede regnskab.





Lavede flere gange i første halvleg vigtige tilbageløb, som forhindrede Viborg i at komme til store chancer. Var fint med i flere opspilsekvenser kampen igennem, men blev ramt af, at det var den type kamp, hvor meget få gennemspillede angreb førte til målchancer.



Når man scorer to mål, er man selvfølgelig vigtig for sit hold. Det virker næsten uartigt at skrive, men udover scoringerne, så var portugiseren temmelig usynlig. Man bemærkede ikke i samme grad som tidligere hans vigtige tacklinger centralt på banen. Derfor ikke en topkarakter.





Lægger op til begge AaBs hjørnesparksscoringer. Derudover finder han flere gode rum både centralt i banen og dybt bagved Viborgs forsvar. Den solide nordmand var igen, igen med i de kampafgørende situationer.





Tog mange gode dybdeløb på hjemmeholdets forsvar, men tabte for ofte løbeduellerne mod sin direkte modstander. Linker i perioder fint op med Luka Prip, men udbyttet for Makaric er for begrænset.





Falder en lille håndfuld gange fint ned i banen og suger bolde til sig, som han sender fint frem til medspillere. Var dog for usynlig oppe omkring modstanderens felt, hvor det ikke blev til mange farlige afslutninger.





Indskiftet efter 60 minutter. En svær kamp at komme ind i, da Viborg forsøgte at svare tilbage efter AaBs føring, kort efter Børsting var kommet på banen. Udover en kæmpe opspilsfejl, som gav gæsterne en fri afslutning, var han offensivt temmelig usynlig, men kæmpede som altid bravt i defensiven.





I perioder bliver det en meget låst kamp, hvor AaB ikke lykkedes med at komme til afslutninger efter deres angreb. Derudover kan Cifuentes heller ikke være tilfreds med, at hans tropper indkasserede to kasser på hjørnespark. Til gengæld fungerede de offensive hjørnespark, og så endte indskiftningen af Kasper Kusk med at give tre point.