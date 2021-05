FCK gjorde årets guldkamp til et tre-hestes-ræs med en fortjent 2-1-sejr over Brøndby – efter et superintenst derby i Parken.

Brøndbys Andreas Maxsø scorede først selvmål – Simon Hedlund udlignede inden pausen.

I anden halvleg fik FCK tildelt et VAR-straffespark, som Jonas Wind eksekverede. Jesper Lindstrøm fik kort efter direkte rødt kort.

Herunder kan du se, hvordan B.T. vurderede indsatsen fra de to hold:

FC KØBENHAVN (4-3-3)

Det er ikke mange målmænd, man kan lobbe bolden over, mens de står en meter ude fra stregen, men Andreas Bruus var tæt på det på Grytebust. Sprællemanden kom heller ikke hårdt nok ud til bolden ved Hedlunds mål, og så stråler sikkerheden bare ikke ud af nordmanden. Karakter: 2

Det så ikke godt ud på Brøndbys mål, hvor backen bakkede og bakkede. Viste ellers fint drev med bolden og offensiv velvilje, men brændte også en stor chance i første halvleg efter flot Pep Biel-opspil. Karakter: 3

Hård kamp for Nelsson, der blev udfordret på hurtigheden ved, at FCK stod så langt fremme mod Brøndbys hurtigløbere. Duellerne kom han godt ind i, men blev løbet over ende et par gange – blandt andet på det underkendte mål. Til gengæld en kolos af en stopper i de afgørende minutter. Karakter: 4

Det lignede jo næsten den 17-årige 'Zanka', da han pludselig skød frem i banen med bolden ved fødderne. Han fløj ind i alle dueller og gled på tværs af det meste. Det var en ekstremt opsat FCK-stopper. Og han blev til sidst sunget ud af Parken for sin præstation, der var hans bedste i rigtig lang tid. Karakter: 6

Elegant på sin back, når han træder med frem og kan føre bolden fra sit gode venstre til det mindre gode højre. Det giver en ekstra dimension. Tomrummet bag Boilesen til dybe løb var på den anden side ren slik for Brøndby. Karakter: 4

Det er ikke hver gang, spanieren ligner en mand til de mange millioner, men da han fik et par Brøndby-spillere til at danse flamenco bag sig, mens han driblede forbi, var han det hele værd. En sikker mand på bolden og en fornøjelse at se i pasningsspillet. Manglede bare at blive farlig selv. Karakter: 5

Stenhård spiller – og med et muligt straffespark for øje satsede ham fire dage med isposer på foden for netop den mulighed. Lerager fik det, og så bossede han videre rundt på midten som en granitsten på to ben. Man må ikke undervurdere hans vigtighed. Karakter: 4

Kom til at se dum ud på måsen ved Brøndbys 1-1-mål, men FCK-anføreren var ellers en sugekop på bolden, og der var ikke den duel, han ikke kom farende ind i. Et godt råd er dog, at han stopper med at sparke på mål. Han har ramt den før, men langskuddene i derbyet var til skraldespanden. Karakter: 4

(ud: 36.) Manden med målformen spillede på andre dyder mod Brøndby, og det skulle ende med at koste ham en skade. Stage kom skævt ind i en del dueller, og gled forbi modstanderen, så selvom han spillede med stort hjerte, manglede der for meget andet. Karakter: 2

Det var et selvmål, men Falk tog naturligt nok sejrsrunden i Parken. Den spjættende fynbo var da også manden med tryllehatten på. Så irriterende for modstanderne, at han to gange selv måtte udsættes for 'oversavet mand'. Masser af kreativitet – og for FCK afgørende at have en, der kunne sætte en pressende Brøndby-spiller af. Men sikke en chance, han brændte. Karakter: 5

(ud: 83.) Stik ham et straffespark, og han banker det ind! Wind spiller tit lidt langt fra målet, og i derbyet var det ekstremt, hvor dybt han faldt ned for at være en spilstation. Som spilfordeler er han i en klasse for sig i Superligaen, men han skulle konvertere de store hovedchancer til mål. Karakter: 4

INDSKIFTERE

(ind: 36.) Mo' minutes, mo' problems – for Brøndby altså. Den afblegede klon af en 90'er-skurk var trukket i heltekappen og havde fået driblinger som superkraft. Dansede forbi Brøndby-forsvarerne som en leg. Stort indhop. Karakter: 4

(ind: 83.) Kom ind kort før tid. Karakter: UB

Der blev spillet på FC Københavns præmisser i store dele af kampen, og det skal Thorup have kredit for. Mod Brøndby vil det altid være risikabelt at stå højt, men FCK-træneren valgte at tro på egne evner. pæn FCK-kamp, men de har svært ved at køre det sikkert hjem selv i overtal. Karakter: 4

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

5 - Den har du selv glemt om en uge

6 - Træneren skal nok se din vej næste gang

7 - Du må gerne synge i badet

8 - Fansene synger dit navn på vej hjem

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

BRØNDBY (3-5-2)

Var i princippet arbejdsløs i de første 45 minutter – blev jo fuldstændig solgt af et afrettet indlæg i forbindelse med FCK's 1-0-mål. I anden halvleg fik tysken dog muligheden for at vise klassen. En verdensklasseredning(!) på Falks forsøg. Var desværre for Brøndby en kvart currywurst fra at kunne baske Winds straffespark uden om stolpen. Karakter: 4

(ud 60) Puha, fik en advarsel efter blot fem minutter, og det er altså giftigt i højintenst derby. Den islandske hest holdt sig kløgtigt fra de hidsige dueller i resten af kampen. Han er typen, man ikke lægger mærke til i løbet af en fodboldkamp, og det er vel okay, når man er forsvarsspiller. Ham kommer Brøndby til at savne næste år. Karakter: 3

Kom til at se max ø-heldig ud, da han rettede Rasmus Falks vattede indlæg ind i eget net. Derudover havde anføreren en særdeles travl eftermiddag med nogle gladiator-agtige forbudt-for-børn-sammenstød med Jonas Wind. Og den direkte duel endte vist uden en klar vinder. Karakter: 3

Løste sine opgaver med sædvanlig elegance og overskud. Den tyske fandarling er én af de få tilbageværende spillere fra den famøse guldfiasko i Horsens. Den oplevelse sidder uden tvivl stadig i det tyske baghoved, og dette nederlag giver utvivlsomt nogle grumme flashbacks. Karakter: 3

(ud. 60) Den tidligere kantspiller er blevet fast på Brøndby-backen, og der kan han altså godt Bruus! Der er masser af initiativ og tro på tingene ude på den højrekant, og han var lige ved at blive målscorer, da han stående klappede bolden på overliggeren halvvejs inde i første halvleg. Dog hæmmet af, at han fik en dum advarsel raget til sig. Karakter: 3

Vi har efterhånden vænnet os til at se vestegns-Roberto Carlos håndtere den venstreback med 90 procent fokus på det offensive. Sikke et drive, den nu 30-årige viborgenser har, når han sætter den i femte gear. Viste ren Zidane-overblik, da han assisterede Hedlunds udligning. Omvendt er det også risky business, for der er ikke meget Maldini over Mensahs forsvarsspil. Karakter: 3

(ud. 86) Er inde i et formdyk efter en forrygende sæson. Og 'Frenne' forsøgte fornuftigt nok ikke at slå større brød op, end han kunne overskue. Men ligesom i hjemmekampen mod FC Midtjylland fik den unge midtbanekomet alligevel lavet et uhyre klodset straffespark. Det er dyre lærepenge, men man kan bare ikke kaste om sig med arme og ben inde i ens eget felt. Karakter: 2

(ud. 45) Viste en enkelt gang sin veludviklede fornemmelse for det rigtige løb, da han efter 20 minutter skubbede bolden i kassen efter en Brøndbykontra, hvor der dog var en halv-underarms-offside. Derudover var det ikke meget, man så til Vigen. Resten af halvlegen brugte han på midtercirkeldueller, og i pausen blev han pillet ud. Karakter: 2

Hele vestegnen holdt vejret, da Jobbe et kvarter inde i anden halvleg måtte bide i græsset. Heldigvis for de blågule bed han tænderne sammen og fortsatte. For ham kan de sgutte undvære. Men det bliver de tvunget til i resten af sæsonen, for halvvejs inde i anden halvleg mistede yndlingen fuldstændig hovedet, da han uprovokeret forsøgte af invalidere Rasmus Falk. Utilgiveligt! Karakter: 1

(Ud. 82) Topscoreren blev holdt i et jerngreb af Zanka/Nelsson, og det blev én af de kampe, hvor hans begrænsninger overstrålede hans egenskaber. Hvis der var en lille EM-åbning, så blev den nok endeligt lukket for øjnene af Kasper Hjulmand i nationalarenaen. Karakter: 2

Hedlund har guld i mund? Svenskeren har timet sin form perfekt til slutspurten, og Brøndbys enfant terrible var kampen igennem en konstant irritation for FCK-forsvaret med sit pågående pres og aggressivitet og viste målnæse ala Thomas Brolin, da prikkede 1-1-scoringen i nettet. Karakter: 4

Havde vel egentlig sat sit hold godt op, og efter udligningen lignede det den kamp, som Brøndby havde drømt om. Men pausen kom som en forbandelse. Niels Frederiksen fik ikke sendt sit hold rigtigt ud til anden halvleg – og Brøndby-spillerne virkede pludselig stressede og fik slet ikke gang de lidt tungere FCK'ere ud at løbe. Karakter: 2

INDSKIFTERE

(Ind. 45) Formstærke Slimane blev kastet ind i kampen i pausen, så Brøndby kunne få gavn af hans gode overblik og teknik. Men Anis – der mangler lidt i accelerationen – fik aldrig tid eller plads til at strø omkring sig med sukkerbolde. Og så var han ikke til meget gavn. Karakter: 1

(Ind 60) Kom ind efter en time i stedet for Hermansson, der jo slæbte rundt på en advarsel. Rosted har ikke haft en stor sæson, og så også lidt gumpetung ud over for fodrappe Daramy. Karakter: 2

(ind 60) Den tidligere FCK'er blev kastet ind på sin gamle hjemmebane, da FCFCK havde kampen i deres hule hånd. Og det var derfor svært for serberen at gøre fra og til. Fik dog sendt Victor Nelsson i græsset med en fræk tunnel. Karakter: 3

(ind 82) Uden for bedømmelse

(ind 86) Uden for bedømmelse