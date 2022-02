Superligaen har været i kummefryseren vinteren over. Og selvom hverken Brøndby eller Sønderjyske rigtigt tøede op, løb de danske mestre med sejren.

De blev hjulpet godt på vej af en tåbelig Sønderjyske-udvisning kort før pausen. Her fik Nicolaj Thomsen sin anden advarsel, og så var vejen egentlig banet til sejren for Brøndby.

Før udvisningen havde Henrik Heggheim stanget 1-0-målet i kassen efter et hjørnespark. Mange målchancer blev det ikke til, selvom Sønderjyske havde bolden i nettet – men efter en offside. Og de havde bud efter udligningen i de døende minutter, da bolden blev reddet på stregen.

Brøndby fik dog sejren på 1-0.

KAMPENS TOP: JOE BELL

Joe Bell! Det er et navn, der klinger. Godt nok ringede der ikke mange klokker herhjemme, da han skiftede til Brøndby, men ham bliver de glade for på Vestegnen. Det er ikke, fordi han ligner en bøf fra Wellington, men han har en markant fysisk tilstedeværelse, rydder godt op og byder sig hele tiden til. Rigtig fin kamp af ham.

Karakter: 4

KAMPENS FLOP: NICOLAJ THOMSEN

Det var så dumt! Han sover ikke godt i nat. Nicolaj Thomsen skulle være en af de rutinerende kræfter på Sønderjyske-holdet, der så hårdt har brug for medgang. Men i stedet tabte han hovedet og fik rødt kort efter to advarsler. Der var ikke så meget at komme efter. Thomsen så ellers udmærket ud i perioder, men måske var han simpelthen for overtændt. Nedtur.



Karakter: 1



Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Brøndby 3-5-2

Mads Hermansen 3

Andreas Bruus 3

Henrik Heggheim 3

Andreas Maxsø 4

Sigurd Rosted 3

Kevin Mensah 3

Joe Bell 4

Anis Slimane (ud: 82.) 4

Simon Hedlund (ud: 61.) 3

Carl Björk (ud: 73.) 3

Marko Divkovic 3

---



Mathias Greve (ind: 61.) 3

Mathias Kvistgaarden (ind: 73.) UB

Christian Cappis (ind: 82.) UB



Sønderjyske 3-4-3

Lawrence Thomas 3

Emil Holm 2

Maxime Soulas (ud: 79.) 2

Stefan Gartenmann 2

Marc Dal Hende 3

Atli Barkarson (ud: 79.) 2

Nicolaj Thomsen 1

Mads Albæk (ud: 84.) 3

Peter Christiansen (ud: 70.) 3

Kristoffer Ingi Kristinsson 2

Emil Frederiksen (ud: 79.) 3

---

Rasmus Vinderslev (ind: 70.) 3

Faris Moumbagna (ind: 79.) UB

Duplexe Tchamba (ind: 79.) UB

José Gallesgos (ind: 79.) UB

Isak Steiner Jensen (ind: 84.) UB

DET, VI TALER OM

Brøndby er forsvarende danske mestre, men vi har mest brugt sæsonen og januar på at tale mesterskabsduel mellem FCK og FC Midtjylland. Men vi skal i den grad tælle Vestegnen med i den ligning. Spillemæssigt var det ikke sprudlende mod Sønderjyske, men med de tre point er de nu á point med midtjyderne og kun tre point efter FCK. Hey, vi har da en gyser i vente!

SÅ DU DET?

Brøndby brugte kampen mod Sønderjyske til at gøre sit for at forsøge at gøre en forskel for børnene i Ukraine. Sammen med Røde Kors samlede man ind til de familier, der er på flugt fra krigen. Og det blev markeret med, at Brøndbys blå/gule farver var vendt på hovedet. I stedet var trøjen blå og shortsene gule, og på begge var det ukrainske flag påtrykt.

HVA' NU?

Det er to hold, der er på vej i hver sin retning. Brøndby går et uhyrt spændende forår i møde med alt at spille for i toppen af Superligaen. Alt imens kan Sønderjyske se nedrykningsspøgelset vokse sig større og større. Nederlaget mod AGF i sidste øjeblik på et målmandsdrop og nu et nederlag, hvor man fik en mand udvist allerede i første halvleg oser ikke af overlevelse. Brøndby til gengæld virker solide. Hver sin skæbne, hver sin historie. Men hold nu op, det bliver spændende!