FC København taber på chokerende vis til Randers.

Med et nederlag på 0-1 i Parken kan guldduellen være åbnet på vid gab. Allerede i første halvleg var det tydeligt, at intet fungerede for førerholdet i Superligaen, og kort efter pausen satte gæsterne kniven ind, da Jakob Ankersen scorede.

Kun en enkelt kæmperedning havde Patrik Carlgren – på et langskud – men ellers var der intet til at true Randers, der løb med sejren.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Hvis det der var med vilje – sådan så det ud – så var det en af forårets helt store detaljer. Han har afgjort kampen på Brøndby Stadion tidligere i dette forår, men at lave den assist i Parken ved stillingen 0-0 med iskold attitude mod mesterskabsfavoritterne er helt vildt. Anføreren gik forrest i den flotte sejr med en masse rigtige beslutninger.

Karakter: 5

Der er dage, hvor du ville ønske, du slet ikke var mødt på arbejde. Sådan en havde Peter Ankersen mod Randers. Alt gik galt. Der var måske en enkelt gang i første halvleg, hvor han ikke tabte en hovedstødsduel, men ellers fik alle bolde, han rørte ved, negativt udfald. Jess Thorup skulle have taget ham ud meget tidligere. Det var rystende dårligt.

Karakter: 1

FC København 4-2-3-1

Kamil Grabara 4

Peter Ankersen (ud: 76.) 1

Denis Vavro 2

Davit Khocholava (ud: 76.) 2

Kevin Diks 3

Lukas Lerager 3

Rasmus Falk 3

Roony Bardghji (ud: 55.) 2

Pep Biel 3

Viktor Claesson (ud: 68.) 2

Khouma Babacar (ud: 68.) 2

Snit: 2,5

---

Paul Mukairu (ind: 55.) 2

Nicolai Jørgensen (ind: 68.) 2

Hakon Arnar Haraldsson (68.) 2

Elias Jelert (ind: 76.) UB

Nicolai Boilesen (ind: 76.) UB

Randers 4-4-1-1

Patrik Carlgren 4

Björn Kopplin 4

Simon Piesinger 3

Simon Graves 4

Oliver Bundgaard 4

Jakob Ankersen (ud: 90.) 4

Frederik Lauenborg (ud: 90.) 3

Lasse Berg Johnsen 4

Tosin Kehinde (ud: 88.) 3

Vito Hammershøy-Mistrati (ud: 86.) 5

Stephen Odey (ud: 88.) 4

Snit: 3,8

---

Mads Enggård (ind: 86.) UB

Jesper Lauridsen (ind: 88.) UB

Nicolai Brock Madsen (ind: 88.) UB

Hugo Andersson (ind: 90.) UB

Filip Bundgaard (ind: 90.) UB

Havde det ikke været for Kamil Grabaras voldsomme redninger, havde FC København snildt tabt denne kamp større. Den ene gang var en af forårets helt store profiler helt nede for at hente bolden bag sig selv. Den var gået ind på de fleste Superliga-målmænd. Men tilbage står, at FCK taber for anden gang i tre kampe, og det er uforståeligt, at Jess Thorup ikke reagerede allerede i pausen. Der stod de dårlige FCK-præstationer allerede i kø.

Nu var det ikke Nent, der viste kampen, men ikke desto mindre så FC Københavns fans på Sektion 12 muligheden for at slå tilbage på tv-mastodonten bag Superliga-rettighederne. Nent har i løbet af denne uge ytret, at den ikke længere vil filme fans, som tænder romerlys, og kan være med til at afbryde kampe på grund af røg som under derbyet mod Brøndby mandag. FCK-fansene demonstrerede med banneret: 'Tak til Nent – fodbold skal ses på stadion'.

Så er det game on i kampen om guldet. Det her er invitationen til, at FC Midtjylland med en sejr mod Brøndby er tilbage i guldkampen. I så fald vil afstanden mellem nummer et og to kun være tre point inden det interne gysermøde i Herning i næste weekend. Randers har med den flotte sejr sat en tyk streg under, at deres forår slet ikke er forbi. Faktisk er bronzen inden for rækkevidde med kun fem point op her kun halvvejs i mesterskabsspillet.