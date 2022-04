Silkeborg sendte Brøndby fuldstændig til tælling med en knusende 3-0-sejr på hjemmebane, hvor udeholdet måtte kæmpe med kun 10 mand i næsten en time.

På blot to minutter i slutningen af første halvleg blev Brøndbys eftermiddag i det jyske forvandlet til et mareridt. Først bankede Tobias Salquist bolden i kassen, og kort efter blev Josip Radosevic sendt tidligt i bad efter en voldsom tackling.

Hjemmeholdets offensiv satte herefter turbo på, hvor Sebastian Jørgensen og Nicklas Helenius i anden halvleg fik lukket kampen efter blot 10 minutter.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Han lignede én, der kunne spille 180 minutter i træk, hvis det var. Udfordrede konstant sin direkte modstander, var hele tiden spilbar og satte ild til hjemmeholdets offensiv. Krydrede den fornemme præstation med et mål i starten af anden halvleg. Hvis Brøndby-spillerne falder i søvn i bussen på vej hjem, får de mareridt om den unge Silkeborg-stjerne.

Karakter: 5

Puha, det bliver en lang tur hjem i bussen for kroaten, som nok helst vil glemme, at han var taget med til Silkeborg. Han startede ellers fint, men efter 35 minutter kom han med strakt ben og plantede knopperne direkte på sin modstanders skinneben. En dum, dum tackling, som endte med at blive katastrofal for Brøndby, der herefter røg ind i en mareridtseftermiddag i det jyske.

Karakter: 1

SILKEBORG IF

Nicolai Larsen 3

Joel Felix 4

Stefan Thordarson 3

Tobias Salquist 5

Rasmus Carstensen 3

Robert Gojani 3

Lukas Engel 4

Mark Brink 3

Nicolai Vallys 4

Sebastian Jørgensen 5

Nicklas Helenius 4



---

Anders Klynge 3 (Ind: 46.)

Oliver Sonne UB (Ind: 71.)

Andreas Oggesen UB (Ind: 71.)

Søren Tengstedt UB (Ind: 83.)

Pelle Mattsson ? (Ind: 83.)

BRØNDBY IF

Mads Hermansen 2

Andreas Bruus 2

Andreas Maxsø 3

Kevin Tshiembe 2

Sigurd Rosted 2

Blas Riveros 2

Joe Bell 3

Josip Radosevic 1

Anis Ben Slimane 2

Simon Hedlund 1

Marko Divkovic 2



---

Christian Cappis 3 (Ind: 64.)

Mathias Greve 2 (Ind: 64.)

Mathias Kvistgaarden 3 (Ind: 65.)

Carl Björk UB (Ind: 76.)

Rasmus Wikström UB (Ind: 83.)

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Hvis man havde troet, at Silkeborg var tilfredse med blot at være en del af mesterskabsspillet, så skal man tro om igen. Kent Nielsens mandskab har på ingen måde tænkt sig at fedte de sidste af sæsonens kampe hjem med cruise control-knappen tændt.

I stedet kommer en pivfarlig offensiv og noget sprudlende pasningsspil til at betyde, at Silkeborg kommer til at drille alle holdene i top-6. Søndag gik det ud over Brøndby, der på ingen måde kan være deres indsats bekendt.

Mads Hermansen tog sig først til hovedet, da han med et skidt indgreb gjorde det nærmest umuligt for hjemmeholdet at score til 2-0. Men kort efter klyngede han sig dog til håbet om, at VAR-rummet kom ham til undsætning.

Det skete bare ikke, og målmanden kunne igen placere hænderne i det skuffede ansigtet, mens JYSK Park gik jubelamok.

Det ser voldsomt skidt ud for Niels Frederiksen og co. Ikke nok med, at søndagens nederlag nok endegyldigt ødelagde den blå-gule drøm om at gentage sidste års guldbedrift, så har de forsvarende mestre fået et andet problem, der hedder AaB. Nordjyderne har netop kylet Brøndby ud af top-3, og med en offensiv, som et gået helt i stå, er ikke engang bronzemedaljerne en selvfølge på vestegnen i denne sæson.

Silkeborg kan derimod så småt begynde at ane en mulighed for en overraskende europæisk plads, hvis de fortsætter med at skabe problemer for modstanderne den kommende halvanden måned.