Brøndby beholder førstepladsen i mindst en runde mere.

Længe så det ellers ud til, at AaB ville tage det hele med hjem til Aalborg, men et VAR-dømt straffespark gjorde, at Mikael Uhre kunne banke et point ind på topholdets konto.

Første halvleg var en stor opvisning i fejl, og man kunne slet, slet ikke til se, at de to mandskaber spiller med i toppen af den bedste række i Danmark. Det var ikke engang bunden af Superligaen værdigt. Heldigvis kom der et par mål i anden halvleg, da først Marcus Hannesbo og siden Mikael Uhre scorede.

Det gjorde kampen mere seværdig, men det blev aldrig rigtig godt.

B.T. Sport skifter karakterskala Fra 1. februar 2021 skifter vi karakterskala på B.T. Vi forlader den gamle ti-trins-skala til fordel for en syv-trins-skala. Den nye skala går fra 0 til 6 med nul til den utilgivelige præstation og seks til den fænomenale magtdemonstration, som vi vil snakke om i dagevis. Se mere under 'Sådan giver B.T. karakterer'





Den lå længe til AaBs Robert Kakeeto, men hans hånd på bolden blev korrekt observeret af VAR-vognen. Den slags fejl begik Morten Frendrup ikke, og Brøndbys midtbaneprofil bliver bare ved med at lægge på sit spil. Han er altså kun 19 år og ligner en, der ejer banen.

Karakter: 5





Niels Frederiksen havde forbarmet sig og givet den unge Slimane en chance efter hans 'uheldige' tur i karantæne, fordi han skulle hente en veninde til en fest, hvor politiet dukkede op samtidig. Slimane fik en pause og var ikke udtaget til seneste kamp, men han lignede nu stadig en, der havde tømmermænd. Fejlene, og dem var der mange af, tog Niels Frederiksen konsekvensen af og flåede Slimane ud i pausen.

Karakter: 1

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 4

Sigurd Rosted (ud: 46.) 4

Andreas Maxsø 4

Anthony Jung 3

Kevin Mensah 4

Jesper Lindstrøm 3

Morten Frendrup 5

Anis Ben Slimane (ud: 46.) 1

Peter Bjur (ud: 69.) 2

Mikael Uhre 4

Simon Hedlund (ud: 61) 3

---

Josip Radosevic (ind: 46.) 4

Hjortur Hermannsson (ind: 46.) 4

Andrija Pavlovic (ind: 61.) 3

Lasse Vigen (ind: 69.) 3

AaB 4-2-3-1

Jacob Rinne 4

Kristoffer Pallesen 4

Daniel Granli 4

Rasmus Thelander 4

Lukas Klitten 4

Robert Kakeeto 5

Pedro Ferreira 5

Tim Prica (ud: 62.) 3

Iver Fossum (ud: 89.) 3

Marcus Serup Hannesbo (ud: 82.) 4

Martin Samuelsen 3

---

Malthe Højholt (ind: 62.) 4

Kasper Kusk (ind: 82.) UB

Martin Ross (ind: 89.) UB

AaBs føringsmål var sandt for dyden længe undervejs, da det først var under opsejling. På imponerende vis – det modsatte gældende for Brøndby – fik udeholdet hovedet på flere gange og kunne også på jordplan spille sig igennem de blå-gules forsvar, hvor især venstresiden med Anthony Jung og Peter Bjur så skidt og fraværende ud.

Simon Hedlund kunne ikke følge op på torsdagens flotte indsats i Farum og fik det ikke rigtigt til at fungere i dag, og derfor måtte han tidligt i bad. Måske endda lige tidligt nok, for selvom det var virkelig, virkelig koldt, gik han direkte ind i omklædningsrummet efter sin udskiftning godt en time inde i kampen og sendte på den måde også et signal.

Det her resultat ændrer ikke det store i toppen af Superligaen, men for AaB var det en vital sejr, der glippede med Kakeetos hånd på bolden i feltet. Tre point havde givet et stort skub imod den vigtige top-seks-plads, men nu står gæsterne stadig med et ret stort hul op.