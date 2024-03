Det var grimt, kaotisk, voldsomt og uskønt. Alligevel endte det med et udfald, som vi har set mange gange før i denne her sæson.

Brøndby har det nemlig med at hive sejren i land i denne sæson stik imod spil og chancer - og det samme var tilfældet søndag aften, da de besejrede Viborg med 2-1 efter en voldsom hektisk slutfase. Herunder får du B.T.s dom over kampen.

Mathias Kvistgaarden fejrede sit comeback i startopstillingen på fornemmeste vis.

Den hurtigløbende offensivspiller var for første gang i foråret at finde i Brøndbys startellever, og det kviterede Kvistgaarden med at sende bolden i nettet.

Rasmus Lauritsen headede en bold på tværs i det lille felt til Mathias Kvistgaarden, der helt umarkeret kunne støde bolden i nettet.

Selvom han var afgørende, røg han mere og mere ud af opgøret. Han måtte da også småskadet lade sig udskifte i det 80. minut.

Selvom Rasmus Lauritsen stod for et fornemt oplæg til Kvistgaardens føringsmål, var han også skyld i, at Viborg var snublende nær at sikre sig det ene point.

Apropros snublende, så var Rasmus Lauritsen ved at falde på halen ved en højt hoppende bold, som røg over midterforsvaren og gav Anosike Ementa en fri chance, som han sikkert scorede på.

Rasmus Lauritsen og co. blev også flere gange overspillet af et flot fightende Viborg-mandskab, og det var et mindre mirakel, at der ikke gik flere scoringer ind mod Brøndby.

Faktisk var han en af flere Brøndby-spillere, der langt fra spillede op til deres niveau, men ikke desto mindre hev de sejren i land helt til sidst, som vi har set det så ofte i denne her sæson.

Det var en ekstremt hektisk afslutning på opgøret, hvor Viborg først bragte sig på 1-1 i de døende minutter, men endnu vildere blev det få momenter senere.

Ohi Omoijuanfo endte pludselig med stå umarkeret i feltet og med en kraftig yderside smadrede han bolden i nettet og gik fuldstændig amok.

Det er helt utroligt, hvor mange gange Brøndby har leveret en indsats, der langt fra er godkendt, men på trods af dette alligevel tager alle tre point.

De er ved at blive nogle mentale monstre, der nægter at give op.

Der ikke meget ved en råkold søndag aften i Viborg, som en rimer på en sublim teknikker i Serginho.

Som en snurretop spinnede kantspilleren fra Kap Verde forbi Josip Radosevic i et farligt angreb i den sidste del af opgøret, hvor Serginhos dribletur kunne have været altafgørende.

Desværre for Viborg og Serginho, nåede den rundtossede Josip Radosevic at tage fat i shorts og t-shirt på Serginho og flåede ham ned før, at Serginho kunne løbe alene ned mod Brøndby-målet.

Josip Radosevic fik fortjent et gult kort for den voldsomme nedrivning og Serginho skreg sin frustration ud over at blive flået ned.

Brøndby var snublende nær et pointtab, men alligevel skete det igen: Sejren blev hevet hjem til allersidst.

Med 2-1-sejren topper Brøndby på ny tabellen, og det ligner mere og mere et mandskab, som tror på, at det kan blive til noget stort i denne her sæson - lige meget hvor svært det kan se ud undervejs i kampene.

Viborg derimod er noget svingende i øjeblikket. Her til aften var de i hvert fald selv skyld i, at det ikke blev til tre point.

Store chancer blev brændt på stribe, og de formåede aldrig at få scoret i de perioder af opgøret, hvor de var meget bedre spillene end gæsterne.