FC Midtjylland kan fortsat kalde sig tophold i Superligaen trods det chokerende nederlag i Lyngby. Brøndby og Randers spillede nemlig uafgjort i den sene kamp på Brøndby Stadion.

Kampen skal direkte ned i glemmebogen, men lad os alligevel skrive nogle bevingede ord om den.

Første halvleg var domineret af gæsterne fra Randers, der trods fraværet af anfører Erik Marxen og topscorer Alhaji Kamara formåede at sætte sig på spillet og skabe de chancer, der var, men hverken Nikola Mileusnic eller Björn Kopplin havde held med at score.

Brøndbys træner Niels Frederiksen tog konsekvensen af første halvlegs dårlige præstation og skiftede hele tre mand ud i pausen, og det hjalp gevaldigt på spilfordelingen. Uden at skabe de helt store chancer kom hjemmeholdet væsentligt bedre med mod et Randers-mandskab, der er ekstremt disciplineret i forsvarsspillet og giftige i omstillingerne.

Jesper Lindstrøm var tættest på en scoring, da han ramte stolpen med et skud, men det forblev 0-0 i en skidt spillet og taktisk præget kamp.

B.T. Sport skifter karakterskala Fra 1. februar 2021 skifter vi karakterskala på B.T. Vi forlader den gamle ti-trins-skala til fordel for en syv-trins-skala. Den nye skala går fra 0 til 6 med nul til den utilgivelige præstation og seks til den fænomenale magtdemonstration, som vi vil snakke om i dagevis. Se mere under 'Sådan giver B.T. karakterer'





Østrigeren var et bolværk, der uden problemer pakkede Mikael Uhre ned. Angriberen med det hurtige antrit har voldt alle forsvarsspillere problemer i denne sæson, men Piesinger var for klog og forudseende. En leder i en forsvarskæde, der altid var besat af fem mand, når hjemmeholdet var på bolden.

Karakter: 5





Sikke en forfærdelig debut fra Lumb. Ligesom kampen i øvrigt. Én vellykket aktion i første halvleg var alt, hvad Michael Lumb kunne fremvise i de 45 minutter, hvor stort set hele topholdet underpræsterede. Lumb var bare den værste af de dårligste med fejl på fejl. Hans debut blev symboliseret meget godt af, at han skvattede foran Tobias Klysner, der ikke engang behøvede at lave en finte.

Karakter: 1

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 3

Sigurd Rosted 4

Andreas Maxsø 5

Anthony Jung 3

Andreas Bruus (ud: 80.) 4

Jesper Lindstrøm 4

Morten Frendrup 3

Lasse Vigen (ud: 46.) 2

Michael Lumb (ud: 46.) 1

Mikael Uhre 2

Simon Hedlund (ud: 46.) 1

---

Oskar Fallenius (ind: 46.) 4

Josip Radosevic (ind: 46.) 4

Anis Ben Slimane (ind: 46.) 3

Tobias Børkeeiet (ind: 80.) UB

Randers 4-4-2

Patrick Carlgren 4

Simon Graves 4

Mathias Nielsen 4

Simon Piesinger 5

Björn Kopplin (ud: 80.) 4

Lasse Berg Johnsen 3

Tobias Klysner 4

Vito Hammershøy-Mistrati (ud: 80.) 4

Mathias Greve (ud: 71.) 3

Bassala Sambou (ud: 64.) 2

Nikola Mileusnic (ud: 64.) 3

---

Kasper Waarst Høgh (ind: 64.) 2

Marvin Egho (ind: 64.) 2

Tosin Kehinde (ind: 71.) UB

Frederik Lauenborg (ind: 80.) UB

Oliver Kristensen (ind: 80.) UB

Den unge nordmand og startdebutant Lasse Berg Johnsen viste prøver på sin flotte teknik og timing, da han efter et hjørnespark helflugtede bolden direkte på kassen. Marvin Schwäbe fik reddet skuddet, som ellers havde fortjent en bedre skæbne.

Der skete ikke noget særligt lækkert at skrive hjem om for at være ærlig. Det var sgu uskønt. Om ikke andet har Niels Frederiksen da fundet ud af, hvem han ikke skal bruge i søndagens imødesete derby mod FC København.

Det rykker selvfølgelig ikke det store for nogen af holdene med kun et point. Så skal det egentlig være Randers, der nu har tre point at give af i forhold til at bevare pladsen i top seks. For Brøndby var det ellers en gylden mulighed for at ryge til tops i Superligaen, men den glippede.