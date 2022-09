Lyt til artiklen

I FC København er de formentlig ved at pille alle spejle ned i omklædningsrum, holdbusser og på træningsanlægget.

For Jess Thorups tropper ligner alt andet end et hold, der er regerende mester, og det bekræftede de med en pinlig indsats i Odense, hvor det blev til et nederlag mod OB. Og nu bliver det hårdt at se sig selv i spejlet.

Et par fatale fejl, som man oftest støder på i syvmandsbold om søndagen, kostede dem sejren på et stadion i Odense, der til gengæld var ved at selvantænde.

Herunder kan du læse B.T.s dom over OB-FCK:







Kampen mod FC København var lige efter Issam Jebalis hjerte.

Tuneserens arbejdsraseri, temperament og powerfulde spil gjorde ham til en modbydelig modstander for de danske mestre, da han maltrakterede FCKs bagerste skanse og selvfølgelig blev belønnet med et mål i bedste Jebali-stil.

I et hidsigt pres, hvor han fik fravristet bolden fra Khocholava i samarbejde med Bashkim Kadrii og efterfølgende sparkede bolden bag Mathew Ryan i FCK-målet.

Lørdag aften kunne hjemmebanepublikummets jubelbrøl og hyldest til holdets nummer syv høres hele vejen til Tunesien og tilbage igen. Yankubah Manteh, der scorede OBs sejrsmål i sin debut, kandiderer også til prisen.







Allerede fra kampens spæde start osede Davit Khocholava hverken af selvsikkerhed eller en mand, der kunne bevare overblikket.

Georgierens kamp mod Odense kandiderer til hans allerværste i en FC Københavns trøje, og han lignede mest af alt en kok, der løber forvirret rundt i et køkken og putter ingredienserne i de forkerte gryder.

Det kulminerede sent i første halvleg, da den legesyge chef oversatsede og ville forsøge sig med et tunesisk/dansk-albansk fusionskøkken. Men sandwichen bestående af Issam Jebali og Bashkim Kadrii fik fravristet bolden fra Khocholava, og den fæle fejl kostede et mål – og i sidste ende point.

Næste gang må han hellere holde sig til det klassiske køkken.



OB

Martin Hansen 4

Gustav Grubbe 3

Bjørn Paulsen 4

Mihajlo Ivancevic 4 (ud. 70.)

Aske Adelgaard 3

Jeppe Tverskov 4 (ud. 83.)

Armin Gigovic 3 (ud. 90.)

Franco Tongya 4 (ud. 83.)

Mads Frøkjær 4 (ud. 70.)

Issam Jebali 5

Bashkim Kadrii 5

---

Jørgen Skjelvik (ind. 70.) UB

Jakob Breum (ind. 70.) UB

Yankuba Minteh (ind. 83.) UB

Alasana Manneh (ind. 83.) UB

Aron Elis Thránsdarson (ind. 90.) UB

FC KØBENHAVN

Mathew Ryan 3

Kevin Diks 2

Davit Khocholava 1 (ud. 84.)

Nicolai Boilesen 2

Viktor Kristiansen 2

Marko Stamenic 2 (ud. 84.)

Rasmus Falk 4

Lukas Lerager 2

Viktor Claesson 3

Hákon Arnar Haraldsson 2 (ud. 75.)

Mamoudou Karamoko 1 (ud. 55.)

---

Mohamed Daramy (ind. 55.) 2

Roony Bardghji (ind. 75.) UB

Denis Vavro (ind. 84.) UB

Orri Oskarsson (ind. 84.) UB

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Det er ved at være pinligt for FC København.

Panderynkerne hos Jess Thorup er efterhånden på størrelse med Ådalen efter en rædsom præstation mod OB, der lå nummer 11 (!!) før opgøret og netop blev slået ud af pokalen af miniputterne fra Nykøbing FC.

Lørdag kunne FC København ikke engang lune sig med point mod et kriseramt OB-hold med en fyringstruet træner i en kamp, hvor de til tider var decideret overmatchet af OB.

Der skal ske noget i FC København, hvis det her ikke skal udvikle sig til en rædselssæson med røvfulde i en stærk Champions League-gruppe og smertefulde nederlag i den hjemlige liga. Sædet må snart brænde under Jess Thorup, for hvor lang tid kan det her fortsætte?

Hans navn blev råbt op alle steder og var påklistret alle startopstillinger, men manden var ikke at finde nogen steder. Hvor dælen var han henne?

Ja, mystiske og usædvanlige scener udspillede sig i Odense lørdag, da Andreas Cornelius blev meldt som dagens spydspids i angrebet hos FC København. Bøvl under opvarmningen tvang dog landsholdsstjernen til et afbud til dagens kamp.

Det opdagede kommentatorparret på TV3+ dog først få sekunder før kampstart, efter de endda havde læst FC Københavns forkerte startopstilling op på direkte tv – med Andreas Cornelius i angrebet.

I stedet startede franske Mamoudou Karamoko på banen for FC København, og det byt gjorde intet godt for de regerende mestre. Angriberen gjorde nemlig ikke FCK nogen tjeneste med sin rædselsfulde præstation. At spille kuglen op til ham var som at kaste en bold ned i en brønd.

Der bliver muligvis slået rekord i at lange antallet af Albani-pilsnere over disken i Odense i aften.

For det kriseramte OB-hold og hele byen kan fejre en vanvidssejr mod FCK efter at have været bagud og have leveret den bedste indsats, Striwerne længe har leveret.

Cheftræner Andreas Alm kan for engangs skyld også glæde sig til at vågne op i morgen til en dag, hvor solen skinner bare en lille smule over hans mandskab.

FCK fortsætter til gengæld det, der for hver weekend bliver mere og mere bekræftet. Der er krise i storklubben, og alarmklokkerne ringer.