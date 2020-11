De nåede nok at tænke 'så sker det igen'.

For efter en start, hvor Brøndby var bedst men misbrugte store chancer, var det AaB, der bragte sig foran. Kort tid efter udlignede Mikael Uhre dog, og Brøndby sad på resten af første halvleg.

I anden halvleg kom hjemmeholdet bedre med og havde store chancer, som blandt andre Marvin Schwäbe sørgede for at afværge. Og så skete det igen. Tom van Weert slog til og sikrede sejren til AaB.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt 'Tre ting, vi lærte':

Måske på en lidt billig baggrund – men mål vinder altså fodboldkampe. Og sådan viser man sig frem efter en indskiftning. Lige efter fodboldbogen. Han scorer sejrsmålet efter en flot anden halvleg af AaB, der virkelig lagde tryk på. Tom van Weert løb og kæmpede, og så var det altså ham, der snittede bolden mod kassen, så den snød en ellers stærkt spillende Marvin Schwäbe. De var glade for Van Weert på lægterne. Stærkt indhop.

Karakter: 7

Det er ikke fordi, han ikke løber og prøver at byde sig til. Han var bare meget anonym i kampen, hvor Brøndby faldt helt sammen i anden halvleg. Det var ikke kun Pavlovics skyld, men der kom bare heller ikke det store fra ham. Andet end en dum advarsel. Det var i hvert fald ikke meget, han fik vist sig frem i Aalborg.

Karakter: 4

AaB (3-1-2-1-3)

Jacob Rinne 7

Kristoffer Pallesen 6

Rasmus Thelander 5

Daniel Granli 6

Pedro Ferreira 7

Frederik Børsting 6

Jakob Ahlmann (ud 90.) 6

Oscar Hiljemark 6

Lucas Andersen (ud 73.) 5

Tim Prica (ud 57.) 6

Iver Fossum (ud 46.) 6

Snit: 6



---



Kasper Kusk (ind 46.) 5

Tom van Weert (ind 57.) 7

Timothe Nkada Zogo (ind 73.) UB

Jores Okore (ind 90.) UB

Brøndby IF (3-5-2)



Marvin Schwäbe 6

Hjortur Hermansson (ud 88.) 5

Andreas Maxsø 7

Anthony Jung 5

Andreas Bruus 5

Jesper Lindstrøm (ud 65.) 5

Josip Radosevic (ud 79.) 4

Morten Frendrup 6

Peter Bjur 5

Andrija Pavlovic 4

Mikael Uhre (ud 64.) 6

Snit: 5,3



--



Simon Hedlund (ind 64.) 5

Rezan Corlu (ind 65.) 5

Anis Ben Slimane (ind 79.) UB

Tobias Børkeeiet (ind 88.) UB

Rørende ord i Aalborg

Det var svært ikke at få kuldegysninger ved synet af stadion. 'Tak for at give os drømmene tilbage – Jacob Friis, en rigtig AaB-mand' lød ordene på det ene banner. På vesttribunen var der et billede af den nu tidligere træner, og med småt stod der også et banner med 'Familien Friis' efterfulgt af et hjerte, efter Jacob Friis tidligere på ugen valgte at stoppe som cheftræner i klubben for at bruge al tid og energi på sin kræftramte datter. Smuk gestus på lægterne, hvor første sang fra klubben fans lød 'Jacob Friis, hvor vi elsker dig!'

Det skete – igen – for Brøndby

Det skete igen for Brøndby. Klubben fra Vestegnen dominerede, men de fik ikke udnyttet flere store chancer. Og det betød, at AaB bragte sig foran. Koldt og kynisk. Selv om gæsterne var klart bedst, fik de ikke udnyttet momentum i første halvleg, og så kunne aalborgenserne 'nulstille' i pausen. Den manglende effektivitet og problemerne i anden halvleg må give panderynker hos Niels Frederiksen.

Det er et populært ord

Det eneste lidt sjove ved få tilskuere er, at det er langt mere tydeligt, hvad der bliver råbt. Og her er der altså et meget populært ord, der gik igen. Det omdiskuterede VAR. Det højeste råb efter det dommernes videohjælp kom i slutningen af anden halvleg, hvor AaB-spillerne følte sig snydt for et straffespark. Dommeren vinkede afværgende, og så blev der ellers råbt efter videodommerne. Igen.