I en – for det meste – kedelig, idéforladt og uskøn affære spillede Viborg og Brøndby søndag eftermiddag 0-0 i det midtjyske.

Første halvleg var mest af alt præget af et skidt spillende udehold, der overlod nærmest al initiativet til hjemmeholdet, som dog ikke formåede at omsætte de få muligheder til en scoring.

Anden halvleg blev ikke ret meget bedre nede på grønsværen, hvor kun ganske få chancer kunne få lidt liv i de mange fremmødte tilskuere, og derfor sluttede det hele, som det startede – uforløst.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:







Det var svært at finde den oplagte kandidat til prædikatet, men den lander alligevel for fødderne af Viborg-anføreren. Solid indsats fra midtbanespilleren, som i første halvleg konstant gjorde det svært for Brøndby-trioen Wass, Greve og Radosevic. Ét af de få lyspunkter i en kamp, hvor de fleste spillere faldt markant i niveau.







Nå, bedst som man lige troede, at Brøndby måske havde fundet løsningen på de offensive kvaler i denne sæson, leverede det norske nyindkøb en sløj, sløj indsats denne søndag. Han havde fået en forrygende start i klubben med to mål i de to første kampe, men søndagens bundniveau fra angriberen må bekymre Niels Frederiksen. Der var ingen energi eller ild i øjnene hos nordmanden, som han ellers tidligere har vist. Fuldstændig usynlig i den time, han fik på banen.

VIBORG FF

Lucas Pedersen 3

Oliver Bundgaard 3

Nicolas Burgy 3

Zan Zaletel 4

Anton Gaaei 2

Clint Leemans 3 (Ud: 86.)

Jeppe Grønning 4

Jacob Jensen 2 (Ud: 87.)

Ibrahim Said 3 (Ud: 75.)

Jay-Roy Grot 2 (Ud: 81.)

Nils Mortimer 3 (Ud: 75.)



---

Elias Achouri UB (Ind: 75.)

Alassana Jatta UB (Ind: 75.)

Jan Zamburek UB (Ind: 81.)

Mads Clausen UB (Ind: 86.)

Sofus Brix UB (Ind: 87.)

BRØNDBY IF

Mads Hermansen 3

Jens Martin Gammelby 2

Andreas Maxsø 3

Kevin Tshiembe 3

Christian Cappis 2

Daniel Wass 3 (Ud: 75.)

Mathias Greve 3 (Ud: 60.)

Josip Radosevic 2

Nicolai Vallys 3

Simon Hedlund 2 (Ud: 75.)

Ohi Omoijuanfo 1 (Ud: 60.)



---

Anis Slimane 3 (Ind: 60.)

Joe Bell UB (Ind: 75.)

Mathias Kvistgaarden 3 (Ind: 60.)

Oscar Schwartau UB (Ind: 75.)

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Hvis man troede, de to foregående kampe mod Horsens og Randers havde sat gang i en ny, forbedret Brøndby-periode, så kan man godt tro om igen. For søndag var udeholdets niveau igen tilbage på et meget, meget lavt niveau spillemæssigt. Især i første halvleg.

Det kan simpelthen ikke passe, at Brøndby kan være den bedste udgave af dem selv, når hele holdet overlader al initiativet til modstanderen, stiller sig ned og forsvarer, mens det efterhånden mere er reglen end undtagelsen, at der maksimalt kan sættes tre afleveringer sammen. De bør have mere kvalitet til at kunne spille sig ud af presset. Landsholdspausen kommer på et godt tidspunkt for Niels Frederiksen, som er en presset mand på Vestegnen.

Der var kun gået ganske få sekunder af anden halvleg, inden der udspillede sig uskønne scener hos Brøndby-fansene. For pludselig røg der pyrogenstande ind på banen fra udebaneafsnittet, og klubbens anfører, Andreas Maxsø, måtte derfor bruge tid på lige at tale de mange fremmødte fans til ro, før spillet kunne fortsætte.

Efter ti kampe inde i sæsonen er Brøndby stadig ikke at finde i top-6, og der må være frustrerende blikke på ledelsesgangene ude på Vestegnen. Siden transfervinduets lukning har der kun været minimal fremgang spillemæssigt hos Niels Frederiksens tropper, og sædet er varmt under den tidligere mesterskabstræner. Han har stadig en stor stjerne i klubben, men med sådanne præstationer, som den vi så søndag, bliver den mindre og mindre.

Viborg fortsætter derimod deres fine form i Superligaen, hvor kun ét nederlag i de sidste seks kampe har sendt dem godt på vej direkte ind i mesterskabsspillet. Der er stadig mange kampe tilbage inden da, men med det spil, som Jacob Friis' mandskab viser lige for tiden, er det svært at se, hvordan midtjyderne skal falde helt sammen de kommende måneder.