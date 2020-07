Der var fans, god intensitet og mål.

Kampen på Brøndby Stadion havde nærmest hele pakken torsdag aften, selvom tribunerne endnu ikke var proppede.

De 4.925 fik dog en sikker sejr til hjemmeholdet for pengene efter en kamp, hvor Brøndby spillede bedst, og FC Nordsjælland manglede kreativitet. Den kom i anden halvleg efter nogle udskiftninger, men her var det for sent.

Brøndby vandt fortjent kampen med hele 4-0, hvor flere spillere sprudlede.





Han kunne vel ikke have takket for tilliden meget bedre. For Simon Tibbling kvitterede ikke kun med et mål og en stor rolle i scoringen til 2-0. Han var også her, der og alle vegne på banen. Agressiv fra start og sad konstant i hælene på sin modstander. 'Top-titlen' kunne også være gået til hattrick-helten Uhre, men det kunne altså ses på Brøndbys spil, da Tibbling gik ud. I hvert fald til at starte med.

Karakter: 9





Ulrik Yttergaard Jenssen havde ikke den bedste aften på Vestegnen. Hans clearing inden Brøndbys første mål var ikke god nok, og opdækningen haltede, da Simon Tibbling nettede til 2-0. Ved de sidste to mål blev FCN-defensiven brutalt splittet ad. Nok ikke den kamp der ryger i mindebogen. FCN fik det der på godt gammeldags dansk hedder en røvfuld i Brøndby.

Karakter: 2

Brøndby IF (3-5-2)



Marvin Schwäbe 7

Hjörtur Hermansson 7

Andreas Maxsø 7

Anthony Jung 6

Andreas Bruus (ud 80.) 8

Josip Radosevic (ud 63.) 5

Morten Frendrup 6

Simon Tibbling (ud 68.) 9

Kevin Mensah (ud 46.) 6

Jesper Lindstrøm 7

Mikael Uhre 9



---



Lasse Vigen (ind 46.) 6

Sigurd Rosted (63.) 6

Kasper Fisker (ind 68.) 6

Anis Ben Slimane (ind 80.) UB



FC Nordsjælland (4-3-3)



Peter Vindahl Jensen 4

Mads Døhr Thychosen (ud 86.) 5

Maxwell Woledzi 3

Ulrik Yttergård Jenssen 2

Ivan Mesik (ud 75.) 5

Mikkel Damsgaard 6

Magnus Kofod Andersen 5

Jacob Steen Christensen 5

Ibrahim Sadiq (ud 62.) 5

Joachim Rothmann (ud 62.) 4

Kamal-Deen Sulemana (ud 62.) 4



---



Isaac Atanga (ind 62.) 6

Abu Francis (ind 62.) 6

Mohammed Diomande (ind 62.) 6

Martin Frese (ind 75.) UB

Oliver Marc-Rose Villadsen (ind 86.) UB

Hårene rejste sig

Det gav gåsehud, da spillerne løb på banen. Og det siger ikke så lidt, når man efterhånden har dækket en del kampe. Men det understreger også bare, at intet har været, som det plejer. I dag var det tættere på. For hvor kunne det mærkes, at tilskuerne var tilbage. Der blev piftet af modstanderen, det rungede atter fra tribunerne, da Brøndby-spillerne gik på banen til tonerne af ‘Jump’, og det var tydeligt at de mange fremmødte havde hungret efter fodbold. Mon ikke også hårene rejste sig på Kasper Fisker, med den modtagelse han fik, da han løb på banen.

Bruus brillerede

Der blev spillet med selvtillid, løbet som en vild gazelle og slået flotte indlæg fra 21-årige Bruus. Alt var ikke fejlfrit, men han turde, tog chancer og ofte betalte det sig. Var i oplæggerens rolle til Uhres første mål, og han prøvede også selv med en fræk afslutning langt udefra. Hvis han kan holde det niveau, kan han snildt bide sig godt og hårdt fast på den plads. Han havde en stor del af æren af, at Brøndbys offensiv sprudlede meget mere end i Aalborg.

Stortalent pakket ind

Han er blevet kaldt et talent med Neymar-potentiale, men der var ikke meget sambabold over Kamal-Deen Sulemana torsdag aften. Ligesom resten af den nordsjællandske offensiv blev han lukket ned størstedelen af tiden i kamp, der egentlig startede lidt spøjst med to hold, der lige skulle finde fodfæste. Så scorede Brøndby, og det var som om, det punkterede FCN-ballonen. Der manglede kreativitet, og Brøndby spillede både godt og var gode til at udnytte Farum-mandskabets fejl. Kreativiteten kom, da Atanga, Diomande og Francis kom ind. Desværre for FCN var det bare for sent.