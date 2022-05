Randers FC leverede et helt utroligt comeback, da de søndag slog Brøndby med 2-1 på hjemmebane.

Holdet fra vestegnen kom ellers foran og var en mand i overtal efter 29 minutter, men først udlignede Lasse Berg Johnsen på et straffespark, og siden steg indskiftede Nicolai Brock-Madsen til vejrs i afslutningen.

Han lukkede kampen til 2-1 mod et Brøndby-hold, der som forsvarende mester nu har sat negativ klubrekord med hele syv nederlag i træk i Superligaen.

Du kan læse B.T.s dom over kampen herunder:

I sommer sagde de farvel til vestegnsdarlingen Jesper Lindstrøm, men nu ligner det, at en ny offensivspiller er på vej direkte ind i hjerterne på de blågule fans.

20-årige Mathias Kvistgaarden jagter muligheder på løse bolde, som var han en labrador, der har fået færten af en pakke Stryhns, for sikke en vilje og fight han lægger for dagen.

Han slap hele tiden fri af Randers-forsvarets snor og skabte problemer, og når han som i søndagens kamp krydrer det med mål, så lugter det af en fanfavorit in the making.

Og så har han endda lige forlænget kontrakten i Brøndby!

Når den danske ordbog udkommer i en ny og opdateret udgave, så er 'torskedumt' defineret ved det, Stephen Odey præsterede i søndagens kamp.

I det, der lignede en ganske stille og rolig situation i det 29. minut, daskede Randers-stjernen til Brøndbys Joe Bell og ramte ham i ansigtet, og så var det direkte rødt kort og tid til en hurtig skyller for Odey.

Angriberen fattede ikke meget af dommer Jonas Hansens røde kort, men ikke desto mindre stod det røde kort ved magt.

På den måde lod han holdkammeraterne, der lige var kommet bagud 0-1 fuldstændig i stikken, men den nigerianske hurtigløber kunne da trøste sig med, at Randers blev bedre, da Odey gik ud.

Randers FC (4-4-1-1)



Patrik Carlgren 4

Björn Kopplin 4

Simon Piesinger 4

Simon Graves 3

Oliver Bundgaard Kristensen 3

Jakob Ankersen 5 (ud: 69.)

Frederik Lauenborg 4

Lasse Berg Johnsen 4

Tosin Kehinde 3

Vito Hammershøy-Mistrati 4 (ud: 69.)

Stephen Odey 0 (udvist: 29.)

---

Nicolai Brock-Madsen 4 (ind: 69.)

Tobias Klysner 3 (ind: 69.)

Brøndby IF (4-1-2-1-2)



Mads Hermansen 3

Andreas Bruus 4

Henrik Heggheim 3

Kevin Tshiembe 2

Blas Riveros 4

Joe Bell 4

Josip Radosevic 2 (ud: 63.)

Christian Cappis 3 (ud: 72.)

Anis Slimane 4

Mathias Kvistgaarden 5

Marko Divkovic 3 (ud: 72.(

---

Mathias Greve 3 (ind: 63.)

Yousef Salech UB (ind: 72.)

Peter Bjur UB (ind: 72.)

Der er noget ravende galt i Brøndby, og det fortæller den seneste form alt om:

SYV NEDERLAG I TRÆK!

Det er ny negativ klubrekord, og som forsvarende danske mestre slår holdet nu den miserable stime fra 2012-sæsonen.

Og det er, selv om Brøndby havde alle muligheder for at hente en sejr i Randers, da holdet startede forrygende, kom foran 1-0 og tidligt blev en mand i overtal.

Men gummibenene satte ind, og nu er krisen for alvor på spil på vestegnen. Hvad skal der ske, Niels Frederiksen?

Stephen Odey var kampens helt store flop – for det var simpelthen for dumt at få et rødt kort på den måde.

Men alligevel var det, som om de kronjyske heste først kom ud af stalden og blev klar over, at der forventedes noget af dem, da Odey røg tidligt i bad.

De 10 tilbageværende Randers-spillere var langt bedre og virkede meget mere oplagte efter det røde kort, og derfor lykkedes det da også først Randers at udligne og siden holde Brøndby på et fåtal af store chancer.

En kæmpe arbejdsindsats, der uden tvivl betyder, at Randers-spillerne sover tungt i nat – og drømmer voldsomt sødt om sejren, der blev hevet i land til allersidst.

Med fire runder igen af Superligaen går Randers FC nu forbi Brøndby i tabellen og er nummer fem, mens Niels Frederiksens tropper er sekser.

Det ser skidt ud for Brøndby, der ikke har vundet i otte Superliga-kampe i træk, mens Randers rækker ud efter en ny omgang europæisk fodbold.

Den er dog indenfor rækkevidde for begge hold, der begge har masser at spille for i sæsonens afslutning.