AaB sejrede i et vildt provinsbrag mandag aften i Odense.

OB fik en mareridtsstart, da bolden småtilfældigt faldt ned for fødderne af gæsternes Kasper Høgh, der fra kanten af feltet hamrede til bolden, som Hans Christian Bernat slet ikke kunne kontrollere, og så var fynboerne bagud. Jebali skabte balance i regnskabet med en flot førstegangsafslutning.

Max Fenger bragte OB foran i starten af anden halvleg, da han holdt hovedet koldt, ventede og scorede til 2-1. Ti minutter senere satte Milan Makaric hovedet på Kasper Kusks indlæg til 2-2. Kasper Kusk var på spil igen med sejrsmålet til 3-2.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Sikke et kampafgørende indhop af Kusken! Først disker han op med en lækker assist lige i panden på Makaric. Et kvarter før tid vinder han bolden fra Mickelson og stormer mod OB-målet, hvor han udplacerer Bernat og sender de medrejste fans i ekstase.

Den er han træt af! Kampen var nærmest ikke kommet i gang, da AaBs Kasper Høgh hamrede bolden mod HCs mål fra kanten af feltet, og OB-keeperen havde slet ikke kontrol over den. Det så meget mærkeligt ud. En forfærdelig fejl, men Bernat var klar kort efter med en stor redning på Louka Prip.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

OB (4-2-3-1)

Hans Christian Bernat 2

Nicholas Mickelson 2

Kasper Larsen 3

Mihajlo Ivancevic 3

Joel King 3

Ayo Simon Okosun 4

Jeppe Tverskov 4 (Ud: 90.)

Emmanuel Sabbi 3

Issam Jebali 5

Sander Svendsen 3 (Ud: 72.)

Max Fenger 4 (Ud: 79.)

---

Jakob Breum UB (Ind: 72.)

Bashkim Kadrii UB (Ind: 79.)

Troels Kløve UB (Ind: 90.)

AaB (3-5-2)

Jacob Rinne 4

Daniel Granli 3

Rasmus Thelander 3

Anders Hagelskjær 3

Kristoffer Pallesen 4

Malthe Højholt 3 (Ud: 59.)

Magnus Christensen 3

Iver Fossum 3

Jakob Ahlmann 3 (Ud: 59.)

Louka Prip 4 (Ud: 59.)

Kasper Høgh 4 (Ud: 29.)

---

Milan Makaric 3 (Ind: 29.)

Kasper Kusk 5 (ind: 59.)

Gudmundur Thorarinsson 3 (Ind: 59.)

Pedro Ferreira UB (Ind: 59., Ud: 76.)

Anosike Ementa UB (76.)

Uha, en usikker start i den stribede trøje af Mihajlo Ivancevic, der efter otte minutter helt upresset mistede bolden til Louka Prip. I forsøget på at fange AaB-angriberen igen, gled serberen, så han måtte kaste sig i et rullefald. Ivancevic kunne dog glæde sig over, at Hans Christian Bernat denne gang stod, hvor han skulle. Serberen spillede sig dog op i løbet af kampen.

Det er sjældent, der er to gange trænerdebut midt i sæsonen, men det var nu engang tilfældet mandag aften. Lars Friis stod ENDELIG på sidelinjen for AaB efter flere måneders tovtrækkeri med Viborg. Hos hjemmeholdet var den tidligere AaB fodboldchef Søren Krogh trådt i cheftræner Andreas Alms fravær. Svenskeren hoppede på provokerende vis ind i to kampes karantæne i kampen mod Sønderjyske. Friis lo både først og bedst.

OBs defensive problemer fortsætter med den fjerde kamp i træk, hvor fynboerne har lukket to eller flere mål ind. Mihajlo Ivancevic skulle være løsningen, men serberen startede usikkert, og med Jeppe Tverskov på midtbanen manglede der ro og sikkerhed i midterforsvaret. I den anden lejr fik Lars Friis den resultatmæssigt bedst tænkelige start på sin AaB-tjans.