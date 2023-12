Brøndby har fødselsdag denne søndag, og det blev fejret på bedste vis med tre sikre point i kampen mod Hvidovre, der blev besejret med 4-0.

Den lille klub fra Vestegnen kunne løbe de få kilometer til Brøndby Stadion for at få varmen, men var stadig stivfrosne i de 90 minutter, de blev kørt over af de blågule.

Hjemmeholdet var foran 3-0 ved pausen på mål af Nicolai Vallys, Ohi Omoijuanfo og Frederik Alves, mens Mathias Greve lukkede Superliga-året ned med en scoring i slutningen af opgøret.

Nicolai Vallys er fortjent løbet med en masse af den gode opmærksomhed i dette efterår, men han havde ikke haft en nær så god en halvsæson, hvis det ikke havde været for Daniel Wass. Den tidligere landsholdsspiller har været altdominerende for Brøndbys gode spil og imponerende pointhøst, og han må gå på vinterferie med en kæmpe positivisme. Den eneste, der åbenbart ikke har opdaget det ekstremt høje niveau, er landstræner Kasper Hjulmand. I dag var Wass igen en stor chef på banen og krydrede indsatsen med assist og så mange andre lækre ting.

Den er godt nok også ond – at indlede sin sæson på udebane mod Brøndby, der spiller for en førsteplads i Superligaen. Men det var nu engang tilfældet for Nicolai Clausen, som havde det ekstremt svært over for Mathias Kvistgaarden, Nicolai Vallys og de andre fra Brøndbys offensiv. Blev overspillet gang på gang, og så var der ikke andet at gøre end at pille ham ud som første mand.

BRØNDBY IF 3-4-3

Patrick Pentz 3

Henrik Heggheim 3

Frederik Alves Ibsen 5

Jacob Rasmussen 3

Sean Klaiber (ud: 61.) 3

Daniel Wass (ud: 74.) 5

Mathias Greve 5

Marko Divkovic (ud: 83.) 3

Mathias Kvistgaarden (ud: 61.) 4

Nicolai Vallys 5

Ohi Omoijuanfo (ud: 74.) 4



---



Kevin Mensah (ind: 61.) 3

Youito Suzuki (ind: 61.) 4

Oscar Schwartau (ind: 74.) UB

Josip Radosevic (ind: 74.) UB

Sebastian Sebulonsen (ind: 83.) UB

HVIDOVRE IF 4-3-3

Filip Djukic 2

Ahmed Iljazovski 2

Matti Olsen 2

Daniel Stenderup 2

Nicolai Clausen (ud: 61.) 2

Magnus Fredslund (ud: 61.) 2

Christian 'Greko' Jakobsen (ud: 20.) 2

Jonas Gemmer 2

Lirim Qamili 2

Tobias Thomsen (ud: 68.) 2

Andreas Smed (ud: 68.) 2



---



Martin Spelmann (ind: 20.) 2

Marius Holst Papuga (ind: 61.) 2

Marc Nielsen (ind: 61.) 2

Jeffrey Papa (ind: 68.) 2

Marco Ramkilde (ind: 68.) 2

På forhånd havde Hvidovres sportschef, Peter Lassen, udlovet en gevinst på 100.000 kroner til spillerne, hvis de kunne slå Brøndby, men de penge kunne han hurtigt sige sig selv, at han havde sparet. Hvidovre begyndte de første minutter med god energi, men derfra var der kun ét hold på banen – Brøndby. Miraklet udeblev, og Peter Lassen kan købe nogle lidt større julegaver til sine børn.

Tja, måske var det billigt købt, men stillingen var kun 1-0 til Brøndby, da Mathias Kvistgaarden havde frit løb mod Hvidovres mål, men tilsyneladende ulovligt blev bremset så hårdt af Daniel Stenderup, at forsvarsspilleren fik et gult kort. Hvis det da ikke var for Mathias Kvistgaardens fair play-gestus – for Brøndby-angriberen fik hurtigt signaleret til dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt, at der ingen forseelse var, hvorfor det hele blev trukket tilbage. Kvistgaardens forældre har gjort det godt.

To point i snit. Det er den slags, som sender et hold på mesterskabskurs. Det var der ikke mange, der havde troet på efter tre runder, hvor Brøndby havde tabt to kampe i streg. Inden FC Københavns kamp mod AGF søndag aften rækker det til en førsteplads, og under alle omstændigheder er Brøndby en kraftig kandidat til guldet, hvis det lykkes at holde på de bedste spillere i vinterens transfervindue. Hvidovre må sande, at de kommer til kort, når de største drenge i ligaen er modstandere, og 1. division virker som en selvfølge om et halvt år.