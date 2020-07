Det var bestemt ikke nemme vejrforhold i Aalborg.

Men hjemmeholdet var dem, der trods et grimt blæsevejr tog dirigentstokken og spillede en god kamp mod Brøndby.

Nordjyderne vandt fortjent kampen 2-0 og satte dermed en kæp i bronze-hjulet hos Brøndby, der lavede alt for mange fejl og spillede usikkert.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:





Fra helvede til himmel for Okore, der efter en sløj pokalfinale rejste sig. Han styrede forsvaret i stærk stil og pakkede Brøndby-angrebet ind. De slog sig på ham. Kunne med lidt mere held også være kommet på måltavlen i første halvleg. Stærkt samarbejde med Thelander.



Karakter: 8





Elendigt og klodset lavet ved det mål, der sendte AaB foran. Den dribling havde han slet ikke styr på, og det var en fejl af de dyre. Spillede en spøjs første halvleg, der var præget af usikkerhed, en stor redning og så gaven til Frederik Børsting. Det var ikke helt hans dag i dag.



Karakter: 3

AaB (3-4-3)

Jacob Rinne 6

Jores Okore 8

Rasmus Thelander 7

Mathias Ross Jensen 6

Kristoffer Pallesen 6

Robert Kakeeto 7

Iver Fossum (ud 84.) 6

Jakob Ahlmann (ud 84.) 6

Søren Tengstedt (ud 65.) 5

Patrick Olsen 7

Frederik Børsting (65.) 6

Snit: 6,4

---



Tom van Weert (ind 65.) 6

Kasper Kusk (ind 65.) 6

Magnus Christensen (ind 84.) UB

Patrick Kristensen (ind 84.) UB

Brøndby IF (3-5-2)

Marvin Schwäbe 3

Hjörtur Hermansson 5

Andreas Maxsø 6

Sigurd Rosted (ud 46.) 6

Jens Martin Gammelby (ud 63.) 4

Josip Radosevic 4

Morten Frendrup (ud 46.) 3

Lasse Vigen Christensen 4

Anthony Jung 5

Mikael Uhre (ud 73.) 5

Jesper Lindstrøm (ud 85.) 4

Snit: 4,5

---

Simon Tibbling (ind 46.) 6

Andreas Bruus (ind 46.) 5

Anis Ben Slimane (ind 63.) 5

Mathias Damm Kvistgaarden (ind 73.) UB

Peter Bjur (ind 85.) UB

Niels Frederiksens ord sagde alt

»Det er kraftedeme så pivringe, mand!« Sådan råbte Niels Frederiksen lige inden pausen, og Brøndby-træneren beskrev det egentlig til perfektion. For det var nogenlunde de ord, der kunne sættes på Brøndbys første 45 minutter, der bød på alt for mange fejl, dårlige afleveringer og usikkert spil. Angriberne skabte ikke det store, dels fordi de blev pakket ind af AaB-defensiven, men de fik heller ikke vanvittigt meget hjælp fra midtbanen. Lignede ikke et hold, der kæmper for bronze.

Målsætning vs. realitet

Det har været et stort samtaleemne her i foråret, og det er ikke blevet mindre, som kampene skrider frem. Brøndby vil have medaljer, men spørgsmålet er bare, om det – lige nu – er realistisk, og om holdet er til det. En spiller som Simon Hedlund var savnet i Aalborg, men det hjalp heller ikke på sagerne, at størstedelen af de rutinerede spillere, som de unge skal læne sig op ad, svinger. Mod AaB var det i hvert fald ikke godt, og Andreas Maxsø var en af de få, der i hvert fald i første halvleg kunne være sin indsats bekendt.



Friis valgte rigtigt

Fem nye var der i AaB-startopstillingen, og det var bestemt ikke en dårlig idé. For nordjyderne spillede en god første halvleg, og de kunne sagtens have ført større ved pausen. Kampbilledet fortsatte efter pausen, hvor de blev ved med at lægge tryk på Niels Frederiksens mandskab. De ærgrer sig nok over, det ikke var sådan en kamp, de spillede i torsdagens pokalfinale, for så kunne det være endt anderledes. En stærk indsats af hjemmeholdet, der ikke satte mange fødder forkert.