Brøndby slutter 2020 på Brøndby Stadion med en 2-1-sejr over Sønderjyske.

Hjemmeholdet kom foran ved Mikael Uhre, da Stefan Gartenmann stod helt forkert placeret efter en lang pasning til Simon Hedlund, og svenskeren fandt en fremadstormende og sikker Mikael Uhre.

Samme Uhre skulle vise sig også at blive en skurk i første halvleg, da der efter en VAR-kendelse og et skøn fra dommer Peter Kjærsgaard blev dømt straffespark mod ham for en albue i hovedet på Marc Dal Hende. Den chance scorede Anders K. Jacobsen lidt heldigt på, da bolden sneg sig forbi målmand Schwäbes ben.

Anden halvleg blev en meget chancefattig affære, det var først, da Anis Ben Slimane mod slutningen af kampen blev skiftet ind, at der kom lidt gang i den. Den tunesiske landsholdsspiller spillede et-to med Jesper Lindstrøm og hakkede bolden sikkert ind, og det sikrede alle tre point.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:





Det har været et langt tilløb for Lasse Vigen i dette efterår, men med den slags præstationer skal han ikke frygte for at gå arbejdsløs, når hans Brøndby-kontrakt udløber om et halvt år. Han ydede en kæmpe indsats og fik brugt sine lunger på forbilledlig vis, og når pasningerne så for det meste også sad hos en medspiller, har du kampens bedste spiller. Nu skal han bare på træningsbanen og øve afslutninger.

Karakter 8





Det var helt igennem skidt. Om det var Mikael Uhre, Jesper Lindstrøm eller Simon Hedlund, blev han sat hver gang. Også på høje bolde, hvor han har en tydelig fordel over for den væsentlig lavere Simon Hedlund, men det nytter intet, når placeringsevnen er efterladt i Haderslev. Det blev til en enkelt succesoplevelse, da han - efter at være rundet igen - stod rigtigt placeret på stregen efter en afslutning af Andreas Bruus, og det må være den snor, træner Glen Riddersholm skal hive i, når forsvarsspilleren tøffer op i bussen.

Karakter 3

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 6

Sigurd Rosted 7

Andreas Maxsø 7

Anthony Jung 6

Andreas Bruus 7

Jesper Lindstrøm (ud: 90.) 7

Josip Radosevic 7

Lasse Vigen (ud: 86.) 8

Morten Frendrup 5

Simon Hedlund (ud: 77.) 7

Mikael Uhre 7

---

Anis Ben Slimane (ind: 77.) UB

Tobias Børkeeiet (ind: 86.) UB

Mathias Kvistgaarden (ind: 90.) UB

Sønderjyske 3-4-3

Lawrence Thomas 6

Stefan Gartenmann 3

Pierre Kanstrup 7

Philipp Schmiedl 5

Jeppe Simonsen (ud: 86.) 6

Victor Ekani (ud: 86.) 7

Julius Eskesen (ud: 68.) 7

Marc Dal Hende 6

Anders K. Jacobsen 7

Haji Wright (ud: 79.) 5

Mads Albæk 6

---

Rilwan Hassan (ind: 68.) 6

Emil Frederiksen (ind: 79.) UB

Emil Frederiksen (ind: 86.) UB

Rasmus Venderslev (ind: 86.) UB

VAR-straffe

Den albue var der, ja. Men der var ikke noget åbenlyst straffespark, hvilket igen åbnede for diskussionen om, hvornår det skal bruges. Der er ingen tvivl om, at det både kunne dømmes og undlades, og i første så dømmer Peter Kjærsgaard i hvert fald ingen forseelse. En rasende Niels Frederiksen er i hvert fald ikke just fan, og han ønskede VAR hen, hvor djævlen hersker.

Brøndbys tynde bænk

Det er tyndt, hvad Brøndby-træner Niels Frederiksen med skaderne efterhånden har at skyde med fra bænken, hvilket tydeligt kunne aflæses på anden halvleg, hvor den første indskiftning lod vente på sig til det 77. minut, selvom Brøndby på det tidspunkt kun havde et point i hånden med 1-1. Men til gengæld leverede Anis Ben Slimane på højeste niveau med sin stensikre scoring.

Sønderjyske ville og kunne ikke

Det var en af de dårligste præstioner i dette efterår fra det mandskab, som har imponeret mest i Superligaen. De hverken ville eller kunne, og det var allerede fra kampens start, at det var tydeligt, at det ene point skulle forsvares, da mandskabet blandt andet tog alle mand ned på standarderne. I det åbne spil var der heller ikke det store sats på at skabe de målgivende chancer.