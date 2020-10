Fem kampe skulle der gå, før nogen kunne få ram på Brøndby.

Sønderjyske udbyggede sin flotte hjemmebanestatistik med en sejr på 2-0 efter scoringer i anden halvleg af Haji Wright og Alexander Bah.

Resultatet betyder, Sønderjyske nu blander sig helt i toppen af Superligaen efter en glimrende sæsonstart og nu kun er to point efter gæsterne fra Brøndby.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste samt tre ting, vi lærte:





Hvis man er i tvivl om, hvorfor Slavia Prag havde et privatfly stående i Billund på allersidste dag af transfervinduet, skulle man have overværet især anden halvleg af denne kamp. Alexander Bah er et strålende talent og en stor profil i Superligaen, og han skal ikke være nervøs for det glippede udlandsskifte. Der kommer flere privatfly til Billund, hvis han fortsætter i det her spor.

Karakter 8





Mandag ankommer en ny spiller i Brøndby ved navn Blas Riveros. Det seneste skud på stammen, som fodbolddirektør Carsten V. Jensen hentede på sidste dag af transfervinduet. I Brøndby ved man endnu ikke, om venstrebacken fra Paraguay allerede vil træne med mandag, men ikke desto mindre må landsholdsspilleren i den grad bejle til en startplads i næste kamp. Kevin Mensah havde en helt igennem forfærdelig dag i Haderslev, hvor han ikke kunne slå et indlæg eller passe sin egen mand Alexander Bah, der nemt kom foran ham og scorede. Mensah blev kort efter flået ud. Mon han får en chance mere mod Midtjylland?

Karakter 3

Sønderjyske 3-4-3

Lawrence Thomas 7

Patrick Banggaard 6

Pierre Kanstrup 6

Stefan Gartenmann 7

Alexander Bah 8

Victor Ekani (ud: 74.) 8

Mads Albæk (ud: 90) 7

Marc Dal Hende 7

Anders K. Jacobsen (ud: 90.) 7

Emil Frederiksen (ud: 63.) 5

Haji Wright (ud: 90.) 8

Snit: 6,9

---

Julius Eskesen (ind: 63.) 6

Rasmus Vinderslev (ind: 74.) UB

Johan Absalonsen (ind: 90.) UB

Jeppe Simonsen (ind: 90.) UB

Philipp Schmiedl (ind: 90.) UB

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 5

Sigurd Rosted 6

Andreas Maxsø 6

Anthony Jung 6

Andreas Bruus 4

Jesper Lindstrøm 7

Morten Frendrup (ud: 63.) 6

Josip Radosevic 6

Kevin Mensah (ud: 73.) 3

Simon Hedlund 5 (ud: 63)

Mikael Uhre 5

Snit: 5,4

---

Andrija Pavlovic (ind: 63.) 6

Rezan Corlu (ind: 63.) 6

Anis Ben Slimane (iind: 73.) UB

Sønderjyskes fort

Næsten et år er gået, siden Sønderjyske senest tabte en fodboldkamp i Superligaen hjemme i Haderslev. Det var 27. oktober i 2019, at AaB kom sønderjylland og vandt, og siden er der nu spillet 11 kampe på grønsværen, hvor Glen Riddersholms tropper har fået point. Det er flot.

Brøndby savner Vigen

En lille skade i baglåret hos Lasse Vigen betød, at han ikke kunne være til rådighed for Niels Frederiksen denne kolde oktoberdag i Haderslev, og det var et tab, der var til at mærke. Der er meget fysik, men ikke nok fodbold i Radosevic og Frendrup på samme tid. Vigen forventes klar til næste weekends topkamp mod Midtjylland.

Sønderjyskes trend

Det har tidligere været et problem i Sønderjyske, at holdet havde det svært mod de større hold. I denne sæson er den snak fuldstændig lukket ned på bedste vis. I de første fem kampe har Midtjylland, AaB og nu Brøndby fået ørerne i maskinen fra Haderslev. Noget stort kan være i gære, og nu er der også økonomi til at støtte op om projektet, så hvad kan det ikke blive til?