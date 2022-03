Brøndbys meget flotte stime med nu ni sejre i træk fortsætter.

Utroligt nok blev kampen i Silkeborg vundet med 1-0, da indskiftede Mathias Kvistgaarden lynede i slutningen af en kamp, der var totalt domineret af hjemmeholdet.

Silkeborgs spillere var nemlig varmere, end sygdomsramte Blas Riveros' grill på noget tidspunkt blev til hans fest lørdag aften, men de skulle ikke have spist bøfferne rare.

Med lidt mere tålmodighed og held havde hjemmeholdet nemlig passeret Mads Hermansen i gæsternes mål med de mange chancer, der blev misbrugt.

I stedet tog mestrene alle tre point med hjem.

Den mand må gå rundt med det største smil lige nu. Sikke en aften, hvor han bare pillede alt, som Silkeborg kom med. Og det var som nævnt rigtig meget. Men Mads Hermansen var en supermand i målet og havde nogle helt utrolige redninger – også i bedste Schmeichel-stil med kun en hånd.

Der var næsten ikke noget, der fungerede for svenskeren. Ikke fordi der var meget, der gjorde det for hans medspillere fra midten af banen og opefter, men Simon Hedlund var helt fra den og blev pillet ud efter en skuffende indsats.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Silkeborg 4-3-2-1

Nicolai Larsen 4

Rasmus Carstensen 4

Tobias Salquist 4

André Calisir 4

Lukas Engel 3

Anders Klynge 4

Mark Brink 4

Andreas Oggesen (ud: 77.) 3

Sebastian Jørgensen (ud: 77.) 5

Nicolai Vallys 4

Nicklas Helenius 3

---

Søren Tengstedt (ind: 77.) UB

Stefan Thordarson (ind: 77.) UB

Brøndby 3-5-2

Mads Hermansen 6

Henrik Heggheim 4

Andreas Maxsø 5

Sigurd Rosted 2

Andreas Bruus 3

Anis Ben Slimane 3

Josip Radosevic 3

Joe Bell 4

Kevin Mensah (ud: 45.) 3

Simon Hedlund (ud: 68.) 2

Marko Divkovic (ud: 68.) 2

---

Christian Cappis (ind: 45.) 3

Mathias Kvistgaarden (ind og ud: 68. og 90.) 4

Mathias Greve (ind: 68.) 3

Frederik Alves (ind: 90.) UB

Det er en fryd for øjet at se alle Silkeborgs spillere søge bolden, som om der ingen risiko er ved at tabe den på farlige områder. De her spilleres priser har samme fart opad som benzinpriserne, og det har i hvert fald ikke været nogen dum beslutning, at klubben har beholdt alle profilerne fra i efteråret.

Kevin Mensahs knæskade lige inden pausen er en, der ikke bare gør ondt på ham selv, men også må give træner Niels Frederiksen bekymringer. Blas Riveros er langt væk fra formen efter sin vinterferie i Sydamerika, og han har ikke fået et eneste minuts spilletid i de første kampe. Søndag var han slet ikke udtaget grundet sygdom tidligere på ugen, og så holdt han i stedet en meget omtalt familiefest, der blev dokumenteret på de sociale medier. Ham og konen slettede senere videoerne, men der er ingen tvivl om, at sagen var uheldig for ham og giver unødvendig støj.

Brøndby fortsætter sin march mod toppen af Superligaen med altså 27 ud af 27 mulige point i de her kampe. Nej, spillet flød på ingen måde for mestrene, men det kan der arbejdes på, og selvtilliden fejler ingen ting. Silkeborg må sidde med en helt vild mærkelig følelse i kroppen. For hvordan var det muligt at tabe denne kamp?