Hvilket comeback af Brøndby!

Som altid, når de blå-gule møder FC Nordjælland, var der masser af gode mål og flot fodbold at se på, og det samme var tilfældet denne søndag på Brøndby Stadion, hvor hjemmeholdet vandt 3-2 efter et vanvittigt comeback.

FC Nordsjælland var foran 2-0 ved pausen, men Brøndby vendte det hele på hovedet, og i de sidste sekunder af overtiden scorede Sigurd Rosted sejrsmålet i et opgør, som også bød på flere opsigtsvækkende VAR-momenter.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:





Fra ok venstre back til genial midtbane... ja, -diamant. Den kun 18-årige Diamonde fra Elfenbenskysten var den blandt de flere gode præstationer fra udeholdet, der gjorde det bedst. Han underholder med sin sublime boldteknik, og samtidig med det gode overblik er han også effektiv. Han bliver bestemt spændende at følge i denne sæson.

Karakter: 8





Det er egentlig lidt utroligt, at han bliver ved med at starte inde på dette Brøndby-hold, for præstationerne har længe været dårlige, og denne gang ramte han bare bunden og ingen medspillere. Slimane blev flået ud i pausen efter en kamp, hvor han intet ramte og samtidig stod forkert placeret på banen hele tiden. Han skal virkelig oppe sig, hvis han skal forløse det potentiale, klubben tror så meget på.

Karakter: 2

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 6

Hjörtur Hermannsson 4

Sigurd Rosted 7

Anthony Jung 7

Andrea Bruus 6

Lasse Vigen 7

Morten Frendrup 6

Anis Ben Slimane (ud: 46.) 2

Peter Bjur (ud: 72) 4

Simon Hedlund 7

Mikael Uhre (ud: 90.) 6

Snit: 5,6

---

Jesper Lindstrøm (ind: 46.) 7

Josip Radosevic (ind: 72.) UB

Mathias Kvistgaarden (ind: 90.) UB

FC Nordsjælland 4-3-3

Peter Vindahl Jensen 6

Martin Frese 6

Kian Hansen 6

Ulrik Yttergård Jenssen 5

Ivan Mesik 5

Mohammed Diomande 8

Jacob Steen Christensen (ud: 68.) 6

Magnus Kofod (ud: 86.) 7

Isaac Atanga 5

Mikkel Rygaard (ud: 86.) 7

Kamal-Deen Sulemana (ud: 79.) 7

Snit: 6,2

---

Tochi Chukwuani (ind: 68.) 6

Oliver Marc Rose-Villadsen (ind: 79.) UB

Oliver Antman (ind: 79.) UB

Joachim Rothmann (ind: 86.) UB

Abu Francis (ind: 86.) UB

Nordsjællands masseproduktion

Alle skeptikere må bare lære at forstå det. I Farum er ingen uerstattelige. Mikkel Damsgaard, Mohammed Kudus, Abdul Mumin og Nicolai Larsen var alle store profiler, der forsvandt, og intet nævneværdigt er kommet ind i stedet. Troede man. For FCN's største transferstyrke har altid været og er stadig den motor, der spytter den ene klassefodboldspiller efter den anden ud fra akademiet. Kamal-Deen Sulemana, Mohammed Diamonde og Magnus Kofod var de tre, der fik alle til at glemme fordums stjerner i trøjen.

Brøndbys comeback

Det er et imponerende comeback, hjemmeholdet laver efter at være nede med to i pausen. Cadeau til træner Niels Frederiksen for at gøre hurtigt op med sin fejl i startopstillingen og skifte Anis Ben Slimane ud i stedet for en meget bedre funklende Jesper Lindstrøm. Frederiksen kunne lige så godt have taget Peter Bjur ud også i pausen, for spillet blev meget bedre fra hjemmeholdet efter de to udskiftninger. Held skulle der også til, men sådan er det!

VAR taget i brug

Så fik vi set VAR i brug i Danmark allerede ved førstkommende lejlighed. To gange skulle dommer Jens Maae lige have assistance fra vognen ude foran stadion til at vurdere en offside før Brøndbys straffespark og en mulig hånd på bolden i den anden ende, og begge gange forløb det helt fornuftigt uden for meget tidsspild. Hvis det er på denne måde, VAR bliver brugt fremadrettet i Superligaen, er det helt klart et godt hjælpemiddel.