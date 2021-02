Superligaen har fået et nyt tophold.

Brøndby fik fuld valuta ud af anstrengelserne i Farum og vandt med 1-0 på udebane på et smukt mål af Simon Hedlund.

Det ene mål var nok mod et pivungt FCN-mandskab, der havde masse af fine kombinationer, men aldrig blev mere farligt end et skud på stolpen og nogle semikvalificerede forsøg i slutningen af kampen.

Da FC Midtjylland samtidig tabte hjemme mod Sønderjyske, har Brøndby slået et hul på tre point, så nu kan klubben fra Vestegnen snart ikke gemme sig mere.

Det begynder at lugte af det første guld siden 2005, hvor Michael Laudrup sad i det sæde, Niels Frederiksen nu indtager med et mindre profiltungt, men lige så fremadstormende mandskab.

B.T. Sport skifter karakterskala Fra 1. februar 2021 skifter vi karakterskala på B.T. Vi forlader den gamle ti-trins-skala til fordel for en syv-trins-skala. Den nye skala går fra 0 til 6 med nul til den utilgivelige præstation og seks til den fænomenale magtdemonstration, som vi vil snakke om i dagevis. Se mere under 'Sådan giver B.T. karakterer'





Der er intet at sige til, hvis Brøndby-anføreren vågner fredag morgen med lidt ondt i hovedet. Han headede og headede og headede alt, hvad hans tidligere klub kom med, væk. Og når han ikke brugte hovedet, gik han ned i hårde, glidende tacklinger, der tog al mod fra de unge modstandere ud. En formidabel indsats af Maxsø.

Karakter: 6





Man bliver straffet hårdt af fejl på topniveau. Og Kian Hansen stod fuldstændig fejlplaceret på Simon Hedlund, da han afgjorde opgøret med et flot spark, og det kostede altså. En så rutineret spiller må vide, at han skal stå tættere på sin modstander. Det mål betyder, at hjemmeholdet tabte, så det nu så småt skal begynde at kigge nedad i tabellen.

Karakter: 2

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

FC Nordsjælland 4-3-3

Peter Vindahl Jensen 3

Mads Døhr Thychosen 3

Kian Hansen 2

Johan Djourou 3

Ulrik Yttergård Jenssen (ud: 79.) 4

Jacob Steen Christensen 3

Tochi Chukwuani (ud: 63.) 4

Magnus Kofod Andersen 4

Emeka Nnamani (ud: 63.) 3

Andreas Schjelderup (ud: 63.) 3

Kamal-Deen Sulemana 4

---

Abu Francis (ind: 63.) 2

Isaac Atanga (ind: 63.) 4

Victor Jensen (ind: 63.) 4

Ivan Mesik (ind: 79.) UB

Ibrahim Sadiq (ind: 81.) UB

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 3

Sigurd Rosted 4

Andreas Maxsø 6

Anthony Jung 4

Kevin Mensah (ud: 81.) 4

Jesper Lindstrøm (ud: 88.) 4

Morten Frendrup 4

Lasse Vigen (ud: 72.) 5

Peter Bjur 4

Mikael Uhre (ud: 81) 5

Simon Hedlund (ud: 72.) 5

---

Josip Radosevic (ind: 72.) UB

Tobias Børkeeiet (ind: 72.) UB

Andrija Pavlovic (ind: 81.) UB

Andreas Bruus (ind: 81.) UB

Rezan Corlu (ind: 88.) UB

Den kasse af Simon Hedlund overskyggede alt andet i kampen. Flot mål af svenskeren, der i efteråret havde sine problemer med at komme fast ind på Superligaens tophold. Uden nogen tvivl og med et kort aftræk smækkede han bolden op i krogen med venstrefoden. Selvfølgelig, for er der noget, den kontroversielle angriber har, er det talent og tro på sig selv.

Det er altid med en forventningens glæde, at man sætter sig til rette for at betragte Superligaens absolutte troldmand Kamal-Deen Sulemana. Alle i Superligaen ved, at vi har ham på lånt tid. I dag var boldkunstneren knap så effektiv og havde også problemer med at stå fast i frosten, men der var enkelt gang, han fik sendt Lasse Vigen ud efter pølser med en lækker og finurlig bagomfoden-finte.

Det er et meget beskrevet blad, at alder blot er et tal i Farum, men det gør det ikke mindre iøjnefaldende, hvordan klubben bare kaster alle de unge spillere ind i en startopstilling i Superligaen uden at skænke erfaring en tanke. Alle tre i frontlinjen i dag er født efter år 2000, og den yngste var debutanten Andreas Skjelderup på kun 16 år. Holdet led nederlag igen for sjette gang i denne sæson, og top seks begynder at være længere og længere væk, men selv om det er en pointe, betyder det nok ikke en fløjtende fis, for mon ikke Flemming Pedersen igen har tillid til teenagerne i næste kamp?