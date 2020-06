Både Horsens og Brøndby var foran i kampen, men det var hjemmeholdet fra det østjyske, der trak sig sejrrigt ud af kampen.

For Horsens betød det, at man havde chancen for at slutte på 8. pladsen og give sig selv bedre chancer i det kommende nedrykningsspil.

Det lykkedes, da Hobro sent udlignede mod Lyngby, og det gjorde næppe sejren mindre sød for Bo Henriksen.

Og Brøndby smed tre point i kampen om bronzen.

Hallur Hansson scorede godt nok to af Horsens' kasser.

Men Louka Prip virkede bestemt som manden, der satte tingene sammen for AC Horsens.

I særdeles ved scoringen til 1-0 viste han, hvad han evner godt. Han modtog bolden tæt ved eget felt, hvor Brøndbys Anthony Jung var nær ham. Få sekunder efter smider han bolden ind til Hallur Hansson uden, Jung var at finde i nærheden. Solid fighterindsats.

Karakter: 8

Det var svært at pinne spillere ud, der for alvor fejlede i denne kamp.

Valget falder alligevel her på hjemmeholdets Malte Kiilerich, der en håndfuld gange viste nogen usikkerhed.

Derudover stod han skidt, da han blev oversprunget af Samuel Mraz, der fik flækket bolden videre til Anthony Jung ved 1-0-scoringen.

Karakter: 3

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AC HORSENS (4-4-2)

Matej Delac 6

Peter Nymann 6

Malte Kiilerich 3

Alexander Ludwig 4

Michael Lumb (ud 55.) 5

Louka Prip 8

Bjarke Jacobsen (ud 80.) 7

Ayo Simon Okosun 5

Jonas Thorsen 4

Rune Frantsen (ud 46.) 4

Hallur Hansson (ud 80.) 8

---

Nicolai Brock-Madsen (ind 46.) 6

Jeppe Kjær Jensen (ind 55.) 6

Jonas Gemmer (ind 80.) UB

Peter Therkildsen (ind 80.) UB

BRØNDBY IF (3-5-2)

Marvin Schwäbe 6

Hjörtur Hermannsson 4

Andreas Maxsø 5

Sigurd Rosted 6

Jens Martin Gammelby 5

Anis Ben Slimane (ud 85.) 4

Josip Radosevic 6

Lasse Vigen Christensen (ud 72.) 6

Anthony Jung 5

Jesper Lindstrøm (ud 85.) 8

Samuel Mraz (ud 60.) 4

---

Mikael Uhre (ind 60.) 4

Simon Tibbling (ind 72.) UB

Andreas Bruus (ind 85.) UB

Morten Frendrup (ind 85.) UB

Arven efter Wilczek

Brøndby har efterhånden mange spændende spillere i truppen, og det lover godt for klubbens fremtid. Men angrebet mangler noget.

I dag havde man givet Simon Hedlund fri, Samuel Mraz mangler endnu noget skarphed i Brøndby-trøjen, og selvom Jesper Lindstrøm er pågående og kreativ, så virker han ikke som en permanent løsning som arngriber.

En ny målmaskine mangler stadig efter Teemu Pukki og Kamil Wilczek. Der skal shoppes en angriber på Vestegnen.

Horsens næste millionsalg

De gule fra Østjylland har formået flere gange de sidste år at sælge profiler til ganske pæn millionfortjeneste.

Louka Prip kan meget vel blive den næste. Søndag vist han både sin hurtighed, teknik og store arbejdsiver, mens vi også så hans gode spark med venstrebenet på et direkte frispark.

Så kom der i øvrigt en assist med højre. Horsens' bedste mand søndag. 22 år gammel. Det lugter af penge.

Fem udskiftninger - kan det noget?

Ja, på en måde.

Horsens så i hvert fald ud til at bruge ganske effektivt, da de i hele første halvleg tonsede alt, hvad de kunne for at presse Brøndby. Flere gange med held. Allerede i pausen skiftede man, og selvom alle fem ikke kom i brug for nogen af holdene, kan det sagtens have været en underliggende tanke fra Bo Henriksen.

Om det skal være permanent, skal vi lade være usagt. Og man kan sagtens argumentere for, at noget af charmen går af ved fem udskiftninger. Men det kunne noget søndag.