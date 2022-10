Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Brøndby er tilbage på sejrssporet.

Søndag aften i Randers lykkedes det at slå topholdet med 3-2, selv om de blågule i anden halvleg fik smidt Kevin Tshiembe ud.

Brøndby kom foran på et straffesparksmål af Andreas Maxsø, inden Hugo Andersson fik udlignet inden pausen.

I anden halvleg bragte Hugo Andersson hjemmeholdet foran, men med et stærkt comeback fik Brøndby scoret ved Simon Hedlund og Björn Kopplin, som sendte bolden i eget net.

Var i hopla fra sin kant, hvor han fik en halvleg i hver side. Det mest afgørende var naturligvis sekvensen, hvor han skyder bolden ind til Simon Graves, inden Hugo Andersson udligner, men der var mange andre vellykkede aktioner og ikke mindst driblinger, hvor han fik sat flere Brøndby-spillere i samme angreb. Så længe han havde kræfter, var han banens bedste.











Det var ikke meget, der lykkedes for angriberen, der for ikke så længe siden gjorde så meget væsen af sig, at han faktisk var på tale til modstanderne fra Brøndby. Den interesse kan hurtigt dø, hvis han spiller flere af de her kampe uden at komme frem til chancer.







Randers FC (4-4-2)



Patrik Carlgren 4

Mikkel Kallesøe (ud: 69.) 3

Hugo Andersson 4

Simon Graves (ud: 53.) 3

Björn Kopplin 3

Jakob Ankersen (ud: 79.) 5

Lasse Berg Johnsen 4

Frederik Lauenborg 2

Tosin Kehinde 2

Stephen Odey (ud: 69.) 2

Marvin Egho (ud: 79.) 2

---

Daniel Høegh (ind: 53.) 3

Adam Andersson (ind: 69.) 3

Filip Bundgaard (ind: 69.) 3

Edgar Babayan (ind: 79.) UB

Alhaji Kamara (ind: 79.) UB



Brøndby IF (4-3-2-1)



Mads Hermansen 3

Daniel Wass 3

Andreas Maxsø 4

Kevin Tshiembe (udv: 79.) 3

Blas Riveros 4

Mathias Greve (ud: 81.) 4

Josip Radosevic 4

Anis Ben Slimane (ud: 67.) 3

Oscar Schwartau (ud: 46.) 3

Nicolai Vallys 3

Ohi Omoijuanfo (ud: 85.) 3

---

Simon Hedlund (ind: 46.) 4

Jens Martin Gammelby (ind: 67.) 4

Sigurd Rosted (ind: 81.) UB

Carl Björk (ind: 85.) UB







Niels Frederiksen er ham, som alle kigger på i øjeblikket. Så langt inde i sæsonen og nu med en række stjerner på holdet, der skal Brøndby til at vinde flere kampe og ikke ligge i bunden af Superligaen, derfor var kravet en sejr, og den fik han, selv om Kevin Tshiembe solgte holdet på et unødvendigt sted og fik et torskedumt rødt kort. Det kostede ham kraftig og fortjent skældud af Daniel Wass.







Det var første kamp, hvor Brøndby ikke måtte have fans med på udebane, og det var en sanktion, som blev respekteret – bortset fra et mystisk banner på udebaneafsnittet med teksten 'Hestegnen'. Randers' presseafdeling afviser enhver finger i det spil og udelukker samtidig, at de var med til at ændre 'V' tilbage til 'H', da først nogen havde manipuleret med bogstavet.







Randers må siges at være faldet ned på jorden igen efter en fantastisk start på sæsonen. Efter 10 kampe med kun sejre eller uafgjorte er holdet nu løbet ind i to nederlag i streg. Brøndby har omvendt fem kampe uden nederlag, og to af dem er blevet til sejre. Brøndby kan afblæse den øjeblikkelige krise.