Brøndbys spinkle chancer om en bronzemedalje dræbte AaB søndag med en 0-1-sejr på Brøndby Stadion.

I en rodet affære var nordjyderne kyniske og defensivt velfunderede. Et klodset straffespark begået af Brøndbys unge Andreas Bruus skulle vise sig at blive forskellen på de to hold.

Hollandske Tom van Weerts kølige eksevering fra straffepletten var nok til at hive sejren i land.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:





Han var hér, dér og alle vegne. AaB-forsvaret stod bundsolidt, og det var takket være Thelander, der havde en afgørende fod med i alle defensive aktioner. Det var et frustrerende syn for Brøndby-spillerne, der troede, de var lige ved at få en chance. For så stod Thelander klar gang på gang.



Karakter: 8





Andreas Bruus havde en uheldig og klodset fod med i straffesparket, der blev kampafgørende. Forskellen på succes og fiasko balancerer på et knivsæg i topfodbold, og det måtte Bruus sande mod AaB.



Karakter: 4





Brøndby (3-5-2)



Marvin Schwäbe 5

Hjörtur Hermannsson 4

Andreas Maxsø 5

Anthony Jung 6

Andreas Bruus 4

Lasse Vigen Christensen (ud. 58) 4

Morten Frendrup 5

Simon Tibbling (ud 58.) 5

Kevin Mensah (ud 81.) 5

Simon Hedlund (ud 81.) 5

Mikael Uhre (ud 77.) 5

---

Jesper Lindstrøm (ind 58.) 5

Anis Ben Slimane (ind 58.) 5

Samuel Mraz (ind 77.) UB

Peter Bjur (ind 81.) UB

Kasper Fisker (ind 81.) UB



AaB (3-4-3)

Jacob Rinne 6

Jores Okore 6

Rasmus Thelander 8

Mathias Ross 6

Kristoffer Pallesen (ud 74.) 5

Iver Fossum (ud 74.) 6

Robert Kakeeto (ud 57.) 6

Jakob Ahlmann 6

Tom van Weert (ud 60.) 6

Patrick Olsen 6

Lukas Klitten (ud 45.) 5

---

Oliver Klitten (ind 45.) 6

Magnus Christensen (ind 57.) 6

Kasper Kusk (ind 60.) 6

Patrick Kristensen (ind 74.) UB

Malthe Højholt (ind 74.) UB

Spil for galleriet

Efter sejren over FC Nordsjælland i slutningen af juni meldte Brøndby-træner Niels Frederiksen, at man havde sat jagten ind på AGF på bronzepladsen. En frisk og helt i orden udmelding. Men mon ikke Frederiksen inderst inde godt vidste, at Brøndbys reelle niveau i skrivende stund er i feltet udenfor top tre. Der vil være udsving med mange unge spillere og et begrænset spillermateriale i bredden.



Mysteriet AaB

Hvad skal man helt ærligt mene om AaB som fodboldhold? De roses ofte for flot spil, men de svinger også markant i niveau. De faldt sammen i pokalfinalen, men når det kører, så kører det altså også. Hvad skal det så blive til? Det svar arbejder sportschef Inge André Olsen helt sikkert på højtryk på at besvare. Det glæder vi os til. For der er spændende spillere på dét hold.

Vitalt transfervindue

Inden opgøret blev sat i gang, offentliggjorde Brøndby, at man har forlænget aftalen med den unge Andreas Bruus frem til 2023. Det kommer i kølvandet på to yderligere forlængelser med talenterne Jesper Lindstrøm og Anis Ben Slimane. Sportsdirektør Carsten V. Jensen har holdt sit ord med at satse på ungdom og talentudvikling, men vi kommer ikke udenom, at Brøndby mangler et par vitale transfers, der kan løfte de unge - og løfte niveauet helt generelt, hvis man vil tilbage i top tre.