Hverken AGF eller Brøndby kunne søndag komme tilbage på sejrssporet.

I Aarhus sluttede opgøret i storkampen 2-2.

Hjemmeholdets føringsmål blev scoret af Jelle Duin i første halvleg, som blev domineret af AGF.

I anden halvleg kom Brøndby bedre med, og Ohi Omoijuanfo kom igen på scoringstavlen, da han udlignede efter en times spil.

AGF kom imidlertid igen foran, da Patrick Mortensen headede sit hold på 2-1 efter et hjørnespark, og så troede mange, at jyderne ville tage sejren, men det ændrede indskiftede Christian Cappis på.

Altså, er han forsvarer, midtbanespiller eller angriber? I dag udfyldte han i hvert fald alle tre positioner. Fik en god start på kampen, da Anis Ben Slimane i et angreb spillede bolden lige i fødderne på ham, og herfra var det ellers bare frem over stepperne. Med den præstation kunne Bisseck endda have pyntet på Aarhus Fremads mandskab.







Han var ikke med mod Aarhus Fremad, men den kroatiske midtbanekriger skulle også vise sig at få en dårlig oplevelse i den jyske storby i denne uge. Kunne slet ikke stoppe Duin ved 1-0-målet, og i åbent spil var problemerne også så mange, at han kom så meget for sent i en tackling på Patrick Mortensen, så den lænede sig op ad et rødt kort. Niels Frederiksen tog tidligt konsekvensen og skiftede ham ud.







AGF (3-5-2)



Jesper Hansen 3

Thomas Kristensen 4

Sebastian Hausner (ud: 89.) 3

Yann Aurel Bisseck 5

Tobias Mølgaard 4

Mads Emil Madsen 3

Frederik Brandhof 3

Kevin Yakob (ud: 82.) 3

Eric Kahl (ud: 82.) 3

Patrick Mortensen (ud: 83.) 3

Jelle Duin (ud: 71.) 4

---

Sigurd Haugen (ind: 71.) UB

Gift Links (ind: 82.) UB

Benjamin Hvidt (ind: 82.) UB

Sebastian Grønning (ind: 82.) UB

Anthony D'Alberto (ind: 89.) UB



Brøndby IF (4-3-3)



Mads Hermansen 3

Daniel Wass 4

Andreas Maxsø 4

Kevin Tshiembe 4

Blas Riveros 3

Anis Ben Slimane (ud: 82.) 2

Josip Radosevic (ud: 58.) 2

Mathias Greve 4

Simon Hedlund (ud: 89.) 3

Ohi Omoijuanfo 3

Nicolai Vallys 3

---

Jens Martin Gammelby (ind: 58.) 4

Christian Cappis (ind: 82.) UB

Mathias Kvistgaarden (ind: 89.) UB







Brøndby havde op til denne kamp ikke tabt i seks Superliga-kampe i streg, men en kæmpe blamage mod Aarhus Fremad i midtugen har sat alarmklokkerne til at ringe på Vestegnen. Top seks er stadig et stykke væk, mens nedrykningsplads kan vise sit grimme ansigt, hvis AaB mandag vinder over Viborg. Spørgsmålet er, om træner Niels Frederiksens lige reddede sit job med Christian Cappis' sene udligning.







Daniel Wass var ligesom resten af Brøndbys hold en skygge af sig selv på højre back, men da landsholdsspilleren blev rykket op på midtbanen, kom magien, og det var hans dybdestikning til Nicolai Vallys, der ledte frem til udligningen. Wass fik fra sin nye position også skubbet bolden i mål, men scoringen blev annulleret efter gennemsyn. Men nu kommer det evindelige spørgsmål igen – bliver han brugt forkert i forsvaret?







AGF er med resultatet stadig uden en sejr i over en måned i Superligaen, mens Brøndby har det lidt værre og stadig roder rundt i bunden af Superligaen. Strengt taget kunne ingen af mandskaberne bruge 2-2 til noget.