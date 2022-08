Lyt til artiklen

FC København kom med et ordentlig brag ned på jorden efter onsdagens Champions League-kvalifikationstriumf.

På Farum Park blev de danske mestre udspillet på kryds og tværs af FC Nordsjælland, der var uheldige med 'kun' at vinde 3-1.

Andreas Schjelderup, Mohammed Diomande og Oliver Antman scorede de nordsjællandske mål. Pep Biel reducerede på straffespark dybt inde i overtiden.

Man frygtede lidt, at det blev en fuser med FC Nordsjællands norske og überhypede kæmpetalent, Andreas Schjelderup, efter at hans udvikling nærmest stagnerede i den forgangne sæson. Men jeg skal sgu da lige love for, at den 18-årige teenager fra Bodø har fået udviklingen tilbage på komet-sporet i denne sæson. Det er jo forbudt at sige – men man får altså små Messi-associationer, når knægten på to sekunder legende let dribler sig fri af tre modstandere og lægger en perfekt frem i banen. Og den scoring i dag – uuuha! Fandens, at han ikke er dansker!







Hvad vil Mo Daramy egentlig med det enorme potentiale, han render rundt med? Vi har set ham rive Superligahold midt over og give modstander-backs traumer for livet. Men alt for ofte ser vi også den slags præstationer, som han bød os på søndag. Så teenage-ugidelig og uoplagt, at det var under det niveau, man kan forvente af en Superligaspiller. Man sad med fornemmelsen, at Daramy meget hellere ville have tilbragt søndagen foran PlayStation'en derhjemme. Blev flået ud i pausen. Hvad vil du egentlig, Mo?

FC Nordsjælland

Andreas Hansen 4

Oliver Villadsen 5

Ulrik Yttergaard (ud 88) 4

Adamo Nagalo 5

Martin Frese 4

Andreas Schjelderup (ud 81) 6

Mads Bidstrup 5

Mohammed Diomande (ud 88) 5

Jacob Steen Christensen 4

Ernest Nuamah (ud 73) 6

Mads Kristian Hansen (ud 81) 4

Indskiftere

Lasso Coulibaly (ind 73)

Oliver Antman (ind 81) Uden for bedømmelse

Benjamin Nygren (ind 81) Uden for bedømmelse

Daniel Svensson (ind 88) Uden for bedømmelse

Rocco Ascone (ind 88) Uden for bedømmelse

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

FC København

Mathew Ryan 4

Victor Kristiansen 2

Davit Khocholava (ud 70) 2

Denis Vavro 2

Kevin Diks (ud 55) 1

Lukas Lerager (ud 45) 2

Rasmus Falk 3

Viktor Claesson 2

Mohamed Daramy (ud 45) 1

Hakon Haraldsson (ud 76) 2

Pep Biel 2

Indskiftere

Mamoudoh Karamoko (ind 45) 2

Valdemar Lund (ind 45) 2

Elias Jelert (ind 55) 2

Paul Mukairu (ind 70) Uden for bedømmelse

Marko Stamenic (ind 76) Uden for bedømmelse

Så gik man lige og troede, at FC København havde fået styr på lo … t – og så leverer de en fornærmende og ugidelig præstation i Farum, og så er der igen dybe revner i Thorup-fundamentet – og brændstof til de stemmer, der skriger på en ny cheftræner.

Søndag eftermiddag var holdet simpelthen dårligt sat op – ikke mindst mentalt. FC Nordsjælland spillede nøjagtigt, som man kunne forvente, men alligevel virkede FCK'erne slet ikke klar til det tempo, de rødklædte satte for dagen på det hurtige, drivvåde kunstunderlag. Var man lige faldet ned fra månen og landet på Farum Park, ville man med garanti konkludere, at det var hjemmeholdet, der skulle spille Champions League lige om lidt.

Den ustabilitet har kendetegnet FCK i hele Thorups æra – og trods mesterskab og Champions League sidder man stadig og er meget i tvivl om, hvorvidt Thorup holder hele sæsonen.

Foto: Liselotte Sabroe

Eller nærmere; fornemmede du det også? Vi på Farum Park fornemmede i hvert fald, at vi fik den endegyldige bekræftelse på, at FC Nordsjælland i denne sæson skal betragtes som en seriøs bejler til det danske mesterskab. I en sæson, hvor 'the usual suspects' – FCM, FCK og Brøndby – vælter rundt som rusturs-deltagere med tocifrede promiller, skal der ikke meget fantasi til at forestille sig det konceptsikre talentoverflødighedshorn fra Farum lave det helt store kup.

Og det er faktisk helt vildt at skrive. For det er samme hold, som i den forgangne sæson flirtede med nedrykningen. Men de har taget store skridt over sommeren – og det er svært at forestille sig, at spillere som Oliver Villadsen, Mohammed Diomande, Andreas Schjelderup, Adamo Nagalo, Mads Bidstrup og Ernest Nuamoh ikke alle ender i de største ligaer i Europa inden for en overskuelig fremtid.

FC Nordsjællands Andreas Schjelderup til 1-0 under kampen mellem FC Nordsjælland - FC København på Right to Dream Park i Farum søndag den 28. august 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

FC Københavns sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen har nu tre dage til at få de forstærkninger på plads, der kan gøre FC København til troværdige mesterskabsbejlere og til et mandskab, der ikke bliver ren prygelknabe i Champions League-gruppespillet. Selv en blind kan se, at truppen skriger på en angriber med europæisk klasse. 'PC' var på tv inden kampen, og her fortalte han med et smil, at han havde takket nej til den aldrende uruguayanske stjerneangriber Edison Cavani. Kan være, at FCK-bossen skal skynde sig at ringe tilbage og høre, om tilbuddet stadig står ved magt!