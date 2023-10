Et vaskeægte Superliga-drama med præstationer fra højeste og laveste hylde.

Det var, hvad vi fik, da Brøndby søndag aften spillede sig på andenpladsen med en 2-1-sejr over FC Nordsjælland efter en kamp med utallige store chancer - i begge ender.

Dramaet indledtes med en forrygende Mathias Kvistgaarden-scoring, inden en snotforvirret Henrik Heggheim begik straffespark, som Marcus Ingvartsen scorede på. I anden halvleg viste Nicolai Vallys klassen og bankede et drømmemål i kassen til en vigtig 2-1-sejr.

Herunder får du B.T.s dom over opgøret.

Klasse fornægter sig ikke - og i dag viste Nicolai Vallys i to momenter, hvorfor han er en af Superligaens absolut bedste spillere.



Først viste han overblik, som kun få besidder, da han lagde bolden perfekt til rette for Kvistgaarden med hovedet. Som flødeskummen på lagkagen udnyttede han den utrolige mængde plads, som et tøvende FCN-forsvar gav ham, da han hamrede bolden i målhjørnet langt ude fra i anden halvleg, hvilket blev afgørende.



Wow!

Henrik Heggheim gjorde det igen: Jokkede i spinaten mod FC Nordsjælland. Sidst hoppede han ikke, da FCN scorede direkte på frispark, og i dag var han helt ved siden af sig selv med utallige usikre aktioner i et mareridt af en præstation.



Nordmanden indledte kampen med en glidetur på det velklippede græs, og siden rutsjede han ellers bare videre ned ad karakterskalaen - og helt elendigt blev det, da han begik et klodset og unødvendigt straffespark, som FCN udlignede på.



Selvtilliden indfandt sig aldrig hos Brøndby-forsvareren, der ydmygende blev hevet ud i pausen. Inden det gik endnu mere galt.

BRØNDBY IF

Patrick Pentz 4

Henrik Heggheim 1 (ud efter 45 minutter)

Rasmus Lauritsen 4

Jacob Rasmussen 4

Sean Klaiber 4

Daniel Wass 4

Josip Radosevic 2 (ud efter 59 minutter)

Marko Divkovic 3 (ud efter 82 minutter)

Nicolai Vallys 5

Mathias Kvistgaarden 4

Yuito Suzuki 4 (ud efter 59 minutter)

---

Kevin Tshiembe 3 (ind efter 45 minutter)

Mathias Greve 4 (ind efter 59 minutter)

Ohi Omoijuanfo 3 (ind efter 59 minutter)

Håkon Evjen UB (ind efter 76 minutter)

Kevin Mensah UB (ind efter 82 minutter)

FC NORDSJÆLLAND

Andreas Hansen 5

Oliver Villadsen 3

Kian Hansen 2

Adamo Nagalo 2 (ud efter 70 minutter)

Martin Frese 4

Jeppe Tverskov 3

Daniel Svensson 4

Mohamed Diomande 4 (ud efter 70 minutter)

Christian Rasmussen 4 (ud efter 67 minutter)

Marcus Ingvartsen 3

Andreas Schjelderup 5 (ud efter 90 minutter)

---

Benjamin Nygren 3 (ind efter 67 minutter)

Lucas Hey UB (ind efter 70 minutter)

Mario Dorgeles UB (ind efter 70 minutter)

Conrad Harder UB (ind efter 90 minutter)

Brøndby har et problem - og dagens flop, Henrik Heggheim, gjorde det udtalt igen, igen.



For hvem kan Jesper Sørensen stole på til at løfte opgaven som højre midtstopper i bagkæden? Henrik Heggheim og Kevin Tshiembes præstationer er så stabile som en plastikpose i vinden - fuldstændig utilregnelige.



Sørensen må i tænkeboksen, for positionen er lige nu det svageste led på et Brøndby-hold, der søndag forløste sit store potentiale i glimt.

Jesper Sørensen må i tænkeboks over sin højre forsvarsside. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Jesper Sørensen må i tænkeboks over sin højre forsvarsside. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Hvis ikke du så det, så gik du glip af et sandt drama.



For det stak fuldstændig af på Brøndby Stadion i løbet af den sidste halve time, hvor FC Nordsjælland - nok ganske retmæssigt - var rødglødende af raseri, fordi dommer Sandi Putros overså et frispark på Mohammed Diomande, inden Vallys knaldede bolden i målhjørnet til 2-1.



Kort forinden fik temperamenterne taget til at løfte sig, fordi Brøndby følte sig snydt for et straffespark i en infight mellem Nagalo og Kvistgaarden, der kort efter var involveret i et nyt sammenstød, hvor det lignede, at førstnævnte sparkede Kvistgaarden ned langt væk fra bolden. Fornuftigt nok blev Nagalo taget ud, inden han så rødt - og efterfølgende svingede det frem og tilbage med giga-chancer i begge ender. Sikke en kamp!

Nu tager Brøndby tre point med hjem og luner sig på Superligaens andenplads - det er altså imponerende, hvordan de har rejst sig efter en forfærdelig sæsonstart, hvor Jesper Sørensen lignede en cheftræner, der var dead man walking.



Der er kun ét point op til ærkerivalerne fra FC København, og det kan de godt være MEGET tilfredse med på vestegnen.



Der bliver noget længere hjem for FCN, som noget skuffende indtager femtepladsen med syv point op og igen, igen smed point efter en europæisk kamp i midtugen. Pointmæssigt har de endnu ikke fundet formlen på at balancere europæisk og Superliga-fodbold - men i dag var de altså tæt på mere end 0 point.