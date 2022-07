Lyt til artiklen

Brøndby begynder den nye sæson perfekt med en 1-0-sejr over AGF.

Længe så det ud til ende med kedelige 0-0, men mod slutningen af kampen dukkede Anis Slimane op og blev enlig målscorer.

Med et skud, der blev afrettet af Thomas Kristensen, blev han helten for hjemmeholdet i en kamp, hvor de blågule havde klart flest store chancer, mens AGF må hjem og lede mere efter bedre spil.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Det var Brøndby, der skabte de største chancer i denne kamp, og selv om den vikarierende anfører Josip Radosevic ikke har sine største forcer i offensiven, viste han, at han ikke er helt ueffen med kuglen, samtidig med at han udførte sin egen rolle godt. Yderside-afleveringer mig her og mig der. Det var stærkt.

Karakter: 4

Brøndbys svenske angriber var i skarp konkurrence med Sebastian Hausner om denne knap så eftertragtede titel, men AGF-spilleren blev pillet ud i pausen, mens Simon Hedlund bare fortsatte hele kampen med at spille dårligt. Med så svag en afslutningsfod er det nok ikke tilfældigt, at det kun blev til fire mål i sidste sæson.

Karakter: 2

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Brøndby 4-3-3

Mads Hermansen 4

Sebastian Sebulonsen 4

Sigurd Rosted 3

Kevin Tshiembe 4

Blas Riveros 4

Christian Cappis 3

Josip Radosevic 4

Anis Slimane (ud: 85.) 4

Simon Hedlund 2

Oscar Schwartau (ud: 67.) 3

Mathias Kvistgaarden (ud: 78.) 3

---

Marko Divkovic (ind: 67.) 2

Joe Bell (ind: 78.) UB

Frederik Alves (ind: 85.) UB

AGF 3-5-2

Jesper Hansen 4

Sebastian Hausner (ud: 46.) 2

Frederik Tingager 3

Yann Bisseck 2

Tobias Mølgaard (ud: 90.) 3

Mads Emil Madsen 4

Nicolai Poulsen (ud: 83) 3

Mikael Anderson (ud: 67.) 3

Eric Kahl (ud: 83.) 3

Sigurd Haugen 3

Patrick Mortensen 2

---

Thomas Kristensen (ind: 46.) 2

Albert Grønbæk (ind: 67.) 3

Gift Links (ind: 83.) UB

Frederik Brandhof (ind: 83.) UB

Anthony D'Alberto (ind: 90.) UB

Aldrig har en så ung spiller fået Superliga-debut på Brøndbys hold. Klubben har fået en rekordholder i den bare 16 år og 61 dage gamle Oscar Schwartau, der med garanti vil få flere kampe i denne sæson. For er man god nok, er man gammel nok, og det var kometen på tierpositionen. Med en lidt større skostørrelse til Sigurd Rosted havde teenagesensationen fået en assist på en flot frispilning. Bevares, der var også fejl, men det er ham, alle taler om.

Mads Hermansen, hvordan hev du lige den redning op af ærmet? Eric Kahl ramte den halvflugter så godt, at man ikke kunne fortænke ham i at begynde en jubel, men Brøndby-keeperen fik hånden på. Det er den slags, der godt kan give den unge mand et VM-håb.

Brøndby var uden profilerne Andreas Maxsø, der er blevet skadet, og Andreas Bruus, der er tæt på et skifte til Troyes, men fik altså en drømmestart på sæsonen med de tre point, mens AGF med tre debutanter i Mads Emil Madsen, Sigurd Hansen og Tobias Mølgaard fortsatte i det negative spor med et nyt nederlag. Der er nok at arbejde med for den nye træner Uwe Rösler.