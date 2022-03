Tre ud af tre. FC København fortsætter det perfekte forår. I hvert fald i tabellen.

Spillet flyder nemlig stadig ikke helt, som førerholdet nok ønsker, men ikke desto mindre slog Jess Thorups mandskab Randers med 3-0 i Parken.

Første mål blev scoret efter 19 minutters spil, da bolden landede i feltet foran Roony Bardghjis fødder, og han satte bolden stensikkert ind.

Randers var som nævnt fint med i kampen og kunne sagtens være kommet på måltavlen, men den sidste skarphed manglede, og så var det i stedet Peter Ankersen og Lukas Lerager, der kunne juble over scoringer.

Nu kan Thomas Thomasbergs tropper bide negle resten af weekenden af frygt for, at top seks kan blive endnu mere truet.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Nicolai Boilesen:

Der gik et gys igennem FC Københavns fans, da anføreren i anden halvleg tog sig til anklen og vred sig i græsset. Med god grund. Nicolai Boilesen var styrmanden, der tog et kæmpe ansvar og afviste alt, hvad Randers kom med.

Karakter: 5

Det var tydeligt, at han savnede at have sin normale makker, Simon Piesinger, i forsvaret hos sig fra start. Den høje Piesinger begyndte kampen på midtbanen, og det svækkede i den grad midterforsvaret hos gæsterne, hvor Simon Graves især ved målet til 2-0 så rigtig skidt ud, da han ikke fik tacklet Pep Biel.

Karakter: 2

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

FC København 4-2-3-1

Kamil Grabara 3

Peter Ankersen 4

Denis Vavro 3

Nicolai Boilesen 5 (Ud: 88.)

Victor Kristiansen 5

Jens Stage 4 (Ud: 87.)

Rasmus Falk 4

Roony Bardghji 5 (Ud: 78.)

Pep Biel 4

Paul Mukairu 4 (Ud: 71.)

Khouma Babacar 3 (Ud: 71.)

---

William Bøving UB (Ind: 71.)

Mamoudou Karamoko UB (Ind: 71.)

Lukas Lerager UB (Ind: 78.)

Akinkunmi Amoo UB (Ind: 87.)

Davit Khocholava UB (Ind: 88.)

Randers 4-4-2

Patrik Carlgren 4

Björn Kopplin 3

Mattias Andersson 3 (Ud: 63.)

Simon Graves 4

Oliver Bundgaard 3 (Ud: 83.)

Tosin Kehinde 4 (Ud: 83.)

Simon Piesinger 4

Frederik Lauenborg 3 (Ud: 78.)

Jakob Ankersen 3 (Ud: 63.)

Vito Hammershøy-Mistrati 3

Stephen Odey 4

---

Nicolai Brock-Madsen 3 (Ind: 63.)

Tobias Klysner 3 (Ind: 63.)

Mads Enggaard UB (Ind: 78.)

Filip Bundgaard UB (Ind: 83.)

Jesper Lauridsen UB (Ind: 83.)

Lukas Leragers mål! Er du da voldsom en kasse. Det gav minder om en vis Thomas Delaney, der også har banket bolden ind i hjørnet af det mål ned mod Sektion 12. Lerager er i de seneste to kampe blevet henvist til bænken, men selvtilliden kan du ikke tage fra ham. Wow! Det er ikke kun os, der taler om ham, det gør alle.

Han fik verden til at måbe for halvandet år siden med den helt geniale 'Redondo'-finte, der fik Manchester United-spillerne Fred og Brandon Williams til at ligne kegler, men Vito Hammershøy-Mistrati hoppede ikke i samme fælde. Rasmus Falk gav det ellers et forsøg.

Forårets hidtil største kamp står for døren i næste uge, når FC Midtjylland og FC København brager sammen i Herning i et vaskeægte topopgør mellem de to største guldfavoritter. Alle fodbold-elskere slikker sig om munden over den kamp, og begge mandskaber møder op med en sejr fra Superligaen i bagagen. I Randers fortsætter det sejrsløse 2022 efter fem kampe. Det giver grund til panderynker.