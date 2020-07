AGF åbnede døren for FC København i kampen om sølvmedaljerne i Superligaen, da de spillede 1-1 på udebane mod FC Nordsjælland onsdag aften.

Hjemmeholdet kom foran 1-0 på et flot mål af Mads Døhr Thychosen, inden Casper Højer igen var på pletten for gæsterne sent i anden halvleg.

Kampen bølgede meget frem og tilbage, men det er nok AGF, der går mest skuffet i omklædningsrummet. Gæsterne havde således de største chancer i løbet af kampen.

Herunder kan du se, hvordan B.T.s udsendte vurderede indsatsen fra de to hold – samt et bud på tre ting, vi lærte.

Det var FC Nordsjælland-målmanden eller Casper Højer fra AGF, men det bliver manden med handskerne.

Han holdt godt nok ikke nullet, men han var hovedårsagen til, at FC Nordsjælland fik point mod AGF. Han havde flere flotte redninger, og flere af dem var ved stillingen 0-0. Derudover var sikker i både feltet og med fødderne.

Og han var chanceløs, da Casper Højer klaskede kuglen i kassen sent i anden halvleg med et tørt hug lige udenfor feltet.

Karakter: 7

Det var ikke den nemmeste kamp at finde 'kampens flop' i, fordi der var ingen af spillerne, der decideret floppede.

Men det bliver Mikkel Rygaard. Han startede inde på bekostning af Mikkel Damsgaard, og boldomgangen var ikke på vanligt niveau, og det betød flere fejlafleveringer.

Derudover tabte han flere dueller, mens han ligeledes tog tempoet ud af spillet hist og her, når FC Nordsjælland var i angreb.

Karakter: 4

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC Nordsjælland (4-3-3)

Peter Vindahll-Jensen 7

Mads Døhr Thychosen 6

Ulrik Jenssen 5

Kian Hansen (ud. 70) 6

Ivan Mesik 4

Tochi Chukwuani (ud: 65) 4

Magnus Kofod Andersen 5

Mohammed Diomande (ud: 46.) 5

Isaac Atanga (ud: 89.) 6

Mikkel Rygaard Jensen 4

Ibrahim Sadiq 5

---

Jacob Steen Christensen (ind: 46.) 5

Mikkel Damsgaard (ind: 65.) 6

Martin Frese (ind: 70.) UB

Andreas Bredahl (ind: 89.) UB

AGF (4-4-2)

William Eskelinen 6

Alexander Munksgaard 5

Sebastian Hausner 5

Frederik Tingager 4

Casper Højer Nielsen 7

Gift Links (ud: 76.) 6

Benjamin Hvidt 5

Bror Blume 5

Jakob Ankersen 6

Nicklas Helenius (ud: 70) 5

Patrick Mortensen 6

---

Albert Grønbæk (ind: 70.) UB

Kevin Diks (ind: 76.) UB

Topscoren svigtede

Patrick Mortensen har haft en fremragende sæson, hvor han inden denne runde er delt nummer et på topscorerlisten. Men onsdag aften manglede skarpheden i Farum.

Mortensen havde to kæmpestore chancer for at bringe sit hold foran. En i første og en i anden halvleg - i begge tilfælde stod der 0-0.

Heldigvis for Mortensen var Casper Højer Nielsen igen på pletten fra sin plads som venstre back.

FC Nordsjælland skal finde en løsning

Mikkel Damsgaard var ikke en del af Flemming Pedersens startopstilling onsdag aften, og det kunne man se. Han manglede simpelthen i opspillet på AGFs banehalvdel, hvor afløseren Mikkel Rygaard ikke havde sin bedste kamp.

Uden Damsgaard blev det flere lange bolde fra forsvaret end normalt. Det blev farligt nok nogle gange, men det klæder bare FC Nordsjælland, når Mikkel Damsgaard er på banen. Og de blev da også bedre spillende og mere farlige, da Flemming Pedersen skiftede ham ind.

Men Mikkel Damsgaard tager til Sampdoria i Italien inden længe, og derfor skal FC Nordsjælland finde en løsning henover sommerpausen - hvis de altså vil spille den fodbold, som vi kender dem for efter sommerferien også.

En engageret og nervøs ledelse

Jeg sad en spytklat fra AGFs ledelse og hold da op, hvor vi de både engageret og nervøse onsdag aften i Farum. Fra dommeren fløjtede kampen op kommenterede de mere eller mindre hver eneste dommerkendelse, mens de dirigerede deres egne spillere gennem alle 90 minutter.

Men det var bestemt ikke kun konstruktive meldinger, der kom fra Jacob Nielsen og de andre. 'Der er kæmpe frispark, linjevogter! Det er dit arbejde,' blev der blandt andet råbt efter en situation, hvor frisparket bestemt ikke var 'kæmpe'.

Men hvis ikke de skal leve sig ind i kampen, når deres hold kan vinde sølvmedaljer, hvornår skal de så?