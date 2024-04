I et vanvittigt drama undveg FC København en dødsdom i de sidste sekunder, da et straffespark sikrede dem 2-2 mod FC Midtjylland.

Andreas Cornelius headede københavnerne foran, inden Franculino og Osorio sendte midtjyderne på sejrskurs.

Kevin Diks fik dog sikret gæsterne det ene point i overtiden.

Herunder får du B.T.s dom over det intense topbrag i Herning.

Goddag, Danmark – her har I mig. Er du vimmer en måde at slå sit navn fast som et af Superligaens allermest spændende navne.

Det chilenske stortalent var ovenpå i alle sine dueller og viste fra første minut, at han var kommet for at vise sig frem – og han lykkedes i en sådan grad, at vi slet ikke længere er i tvivl om, at ham her bliver en – ny – guldfugl på heden.

Han indledte med et oplæg i topklasse, hvor han som en væver gazelle fløj forbi en flok dvaske løver og sendte en millimeterpræcis aflevering ind til målscorer Franculino. Og så tabte vi kæben, da hans 2-1-flugter blev sparket ind med en så stor klasse, at målet snildt kan være i puljen til årets mål. Han må græmme sig over, at holdkammeraterne smed den til sidst.

Nej, nej, nej. Det er en utilgivelig aktion, som Joel Andersson fik leveret i de døende sekunder af søndagens topbrag.

Indskiftet for at være med til at stå imod det enorme pres fra FC København, men svenskerens mission glippede totalt, da han i et uopmærksomt øjeblik kom for sent i feltet og begik det – med FCM-øjne – forfærdelige straffespark til allersidst – og dermed blev FCK holdt inde i kampen om guldet.

Han kommer til at få en forfærdelig nat nu!

FC MIDTJYLLAND (4-4-2)

Jonas Lössl 5

Henrik Dalsgaard 3

Juninho 2

Mads Bech Sørensen 3

Victor Bak 4 (ud efter 80)

Dario Osorio 6 (ud efter 78)

Oliver Sørensen 3

Andre Rømer 3 (ud efter 80)

Charles 4 (ind efter 67)

Franculino 5 (ud efter 78)

Cho Gue-Sung 4

---

Aral Simsir 3 (ind efter 67)

Armin Gigovic UB (ind efter 78)

Ola Brynhildsen UB (ind efter 78)

Emiliano Martinez UB (ind efter 80)

Joel Andersson 1 (ind efter 80)

FC KØBENHAVN (4-3-3)

Kamil Grabara 2

Peter Ankersen 3 (ud efter 80)

Denis Vavro 2

Scott McKenna 2 (ud efter 65)

Kevin Diks 4

William Clem 4

Lukas Lerager 5

Mohamed Elyounoussi 3 (ud efter 68)

Jordan Larsson 3 (ud efter 68)

Andreas Cornelius 5 (ud efter 65)

Elias Achouri 4

---

Christian Sørensen 3 (ind efter 65)

Orri Oskarsson 3 (ind efter 65)

Viktor Claesson 3 (ind efter 68)

Roony Bardghji 4 (ind efter 68)

Elias Jelert UB (ind efter 80)

Pust ud.

Sikke et drama som de to velspillende tophold gav os denne aften i Herning. Denne kamp havde alt, og med det intense drama til allersidst lover de kommende runder i mesterskabsslutspillet bare endnu mere drama.

Vi har svært ved at pege på en udtalt favorit til det danske mesterskab, for dagens kamp viste utrolige kvaliteter – men også store mangler hos begge hold, der kæmper med Brøndby om rollen.

Det lignede længe, at vi skulle sætte samme sang om dårlig defensiv og manglende skarphed foran mål på for FCK, men et straffespark til sidst skiftede den plade.

FCM skabte – ligesom FCK – masser af chancer, der blev misbrugt, og de havde også store problemer med Andreas Cornelius og FCK-offensivens store tryk til allersidst, og vi ved, at de ligesom de andre hold i denne række svinger som et pendul.

Så mon ikke, det her bliver en utrolig gyser hele vejen til mål?

Var den inde – eller holdt FCMs Jonas Lössl lige akkurat bolden ude?

Hele stadion holdt vejret i de få sekunder, hvor man afventede en afgørelse på situationen, der skabte enorm tvivl på MCH Arena i løbet af første halvleg.

Det var Lukas Lerager, der tjattede en løs bold mod mål, og han var så overbevist om, at han havde scoret, at dagens FCK-anfører appellerede for mål i stedet for at sparke returen i kassen til en FCK-føring og i stedet blev situationen klaret af FCM, før VAR skred ind.

To tvivlsomme tv-vinkler var, hvad vi fik at se som svar på, om bolden var over stregen – men ingen af dem kunne give noget endegyldigt svar, og derfor stod kampdommerens dom – INTET MÅL. Den vil de tænke på hele ugen i FCK.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Man troede, at Osorio gav løverne dødskysset, men Kevin Diks' sene straffesparksscoring ændrede det hele.

Vi havde skrevet FCK ud af kampen om guldet, men de hænger altså fortsat i med det yderste af neglene, mens Brøndby og FC Midtjylland danner fælles front – men i svingende stil.

De tørre tal fortæller nu, at Brøndby og FCM er på 52 point, mens FCK er seks point efter med 46.